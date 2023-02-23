Шмейхель о фоле Бруну на Бальде: «Похоже на пенальти. Глупо заваливать соперника, убегающего от ворот»
Экс-вратарь Петер Шмейхель отреагировал на пенальти в матче «МЮ» с «Барселоной».
На 15-й минуте игры плей-офф Лиги Европы главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый за фол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша на защитнике «блауграны» Алексе Бальде. Роберт Левандовски открыл счет с точки.
«Это похоже на пенальти. Это так глупо – в своей штрафной завалить соперника, который бежит в противоположную от ворот сторону», – подчеркнул бывший футболист «Юнайтед».
Левандовски забил с пенальти за фол Бруну на Бальде. У поляка 25 голов в 30 играх за «Барселону»
Да, 10000 процентный)))
Он отпрыгнул на 3 метра
Да Кессье может и потянул его за футболку, но Вегхорст через время только отпрыгнул
обычно даже на самом очевидном говорят: какой пенальти!
в динамике вообще чистый 11-тиметровый. хоть и на повторе казалось в момент что нет