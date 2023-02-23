Шмейхель о фоле Бруну на Бальде: «Похоже на пенальти. Глупо заваливать соперника, убегающего от ворот»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА судьи Петер Шмейхель Клеман Тюрпен Бруну Фернандеш Алекс Бальде Футбол

Экс-вратарь Петер Шмейхель отреагировал на пенальти в матче «МЮ» с «Барселоной».

На 15-й минуте игры плей-офф Лиги Европы главный судья Клеман Тюрпен назначил одиннадцатиметровый за фол хавбека «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша на защитнике «блауграны» Алексе Бальде. Роберт Левандовски открыл счет с точки.

«Это похоже на пенальти. Это так глупо – в своей штрафной завалить соперника, который бежит в противоположную от ворот сторону», – подчеркнул бывший футболист «Юнайтед».

Левандовски забил с пенальти за фол Бруну на Бальде. У поляка 25 голов в 30 играх за «Барселону»

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20 комментариев

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гилберт
Ответ Streetbor
Бруно сам таких десяток заработал. Жаль здесь Де Хеа, почти отбил удар Левы, а вообще такие типа разбеги, как у поляка пора запретить 💩
Это все популизм. Может вообще разбеги запретить? Запрещать не надо, это просто невозмоно. Надо расширить полномочия киперов.
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гилберт
Ответ tm5pvbngvj
За руку схватил, развернул. Чистый пеналь. Бруну сыграл очень неосторожно
Ну правда, хорош!!! Развернул??? Ахахахахах!!!!!!!!
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гилберт
тут надо понимать, никто никого не заваливал. Бруну чуток прихватил соперника, но надо отдать должное Бальде, он великолепно продал это арбитру, едва не сделав тройной тулуп. Бруну дал повод для пенки? Дал. Ну так какие вопросы? Все по делу.
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Xabi Alonso78
Ответ DelPiero1010
Пенка 💯
Дельфин почуял, что кто то тронул его руку, и сразу нырнул, будто рядом с ним граната взорвалась.
Да, 10000 процентный)))
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Real_v_dushe
Это не пенальти, дпже не на усмотрение судьи момент. Тюрпен хочет стать Бузаккой.
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Kaloyan Yalamov
Такое ощущение, что Лева отучился пробивать пенальти в Барсе, один прокакал и сегодня второй почти чуть не прошляпил, но повезло.... тьфу, тьфу, тфыу
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Дмитрий Володичев
Ответ lazar
Да ерунда, игрок барсы нарисовал как девчонка. Француз вообще свистит все подряд, не футбол, а балет. Их бы в АПЛ нача 90-ых, я бы на них поглядел.
Ты не видел что сделал Вегхорст когда Кессье свалил
Он отпрыгнул на 3 метра
Да Кессье может и потянул его за футболку, но Вегхорст через время только отпрыгнул
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Alexander Sragovich
Ответ Streetbor
Бруно сам таких десяток заработал. Жаль здесь Де Хеа, почти отбил удар Левы, а вообще такие типа разбеги, как у поляка пора запретить 💩
Кушай ложками свою концовку. Такие разбеги все делают
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Дмитрий Володичев
Ответ Streetbor
Бруно сам таких десяток заработал. Жаль здесь Де Хеа, почти отбил удар Левы, а вообще такие типа разбеги, как у поляка пора запретить 💩
Если не ошибаюсь Бруно также бьет
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Манюшный
Свистнул пенку, без проблем, свисти и Решфорда тогда, когда его уложили.
+3
-6
-3
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lazar
Да ерунда, игрок барсы нарисовал как девчонка. Француз вообще свистит все подряд, не футбол, а балет. Их бы в АПЛ нача 90-ых, я бы на них поглядел.
+3
-7
-4
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Derrick13
Повод был дать пенку, не о чем спорить. Неудивительно, что его бруну привёз. Он вообще небрежен в отборе, ещё и в штрафной аккуратнее не играет. Не первая привезенная им пенка.
+10
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Пенка 100 проц. И вообще МЮ играет грязно. Один этот ваут чего стоит. Нарушает и возмущается еще.
+4
-5
-1
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PIT-BUL
Дам 1000 баксов тому кто сможет меня также легонько за руку развернуть на 3 тулупа и 2 акселя ))
+4
-4
0
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Фанат Лионеля Месси
Сейчас фаны Маню напишут ,что Барса и Шмейхелю занесла :)
+17
-6
+11
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S.Laposter
Странно. Но классно, читать такое
обычно даже на самом очевидном говорят: какой пенальти!
в динамике вообще чистый 11-тиметровый. хоть и на повторе казалось в момент что нет
+5
-1
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TaR
Вообще не понял смысла фола на линии штрафной на игроке, который стоит спиной к воротам. Видимо не рассчитал, но пенальти 100%
+13
-2
+11
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Streetbor
Бруно сам таких десяток заработал. Жаль здесь Де Хеа, почти отбил удар Левы, а вообще такие типа разбеги, как у поляка пора запретить 💩
+40
-4
+36
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tm5pvbngvj
За руку схватил, развернул. Чистый пеналь. Бруну сыграл очень неосторожно
+50
-10
+40
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DelPiero1010
Пенка 💯
+58
-13
+45
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