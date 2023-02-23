Шмейхель о фоле Бруну на Бальде: «Похоже на пенальти. Глупо заваливать соперника, убегающего от ворот»

Экс-вратарь Петер Шмейхель отреагировал на пенальти в матче «МЮ» с «Барселоной».

На 15-й минуте игры плей-офф главный судья назначил одиннадцатиметровый за фол хавбека « » на защитнике «блауграны» . Роберт Левандовски открыл счет с точки.

«Это похоже на пенальти. Это так глупо – в своей штрафной завалить соперника, который бежит в противоположную от ворот сторону», – подчеркнул бывший футболист «Юнайтед».

Левандовски забил с пенальти за фол Бруну на Бальде. У поляка 25 голов в 30 играх за «Барселону»