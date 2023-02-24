«МЮ» не проигрывает 9 матчей – 7 побед и 2 ничьих
«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 9 матчей.
Команда Эрика тен Хага одолела «Барселону» (2:1) в плей-офф Лиги Европы.
Манкунианцы в последний раз проиграли 22 января – «Арсеналу» (2:3) в АПЛ. С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих.
Далее «МЮ» встретится с «Ньюкаслом» – это случится 26 февраля в финале Кубка лиги.
Человек должен стремиться к совершенству, учиться и брать только лучшее у лучших, а не у всяких Васей с деревень типа тен хага. Поэтому МЮ еще долго останется середняком, так что Тоттенхем - подвинься.
А настоящие фанаты МЮ и АПЛ давно вымерли, иначе таких инфантилов-нытиков расистов как решфорд, с крашенными волосами - давно бы отправили дальше в гейропу... А хотя все сходится, Англия сейчас и есть центр гейропы, собственно поэтому настоящие английские болелы и вымерли.