«МЮ» не проигрывает 9 матчей – 7 побед и 2 ничьих

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил серию без поражений до 9 матчей.

Команда Эрика тен Хага одолела «Барселону» (2:1) в плей-офф Лиги Европы.

Манкунианцы в последний раз проиграли 22 января – «Арсеналу» (2:3) в АПЛ. С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих.

Далее «МЮ» встретится с «Ньюкаслом» – это случится 26 февраля в финале Кубка лиги.

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56 комментариев

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Алан Кайтуков
Ответ aleex main
Тухель тренер-прогматик, очень хорошо чувствует замены ( в чем Хави , наверное, один из худших тренеров на моей памяти ). с Кристенсеном и Дембеле работал , настаивал на подписании Кунде , т.е ему не нужно будет покупать игрушек на 150 миллионов, как катарскому топарю. + у Тухеля менталитет победителя , посмотри на реакцию Хави когда Барса проигрывала. Он как нюня стоит , пытается что-то аппелировать арбитрам. А Тухель всегда заводил свои команды , что Челси , что ПСЖ
И что он выиграл этот победитель?.. Ты У Челси спроси какой он тренер..
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aleex main
Ответ Алан Кайтуков
Во первых что с формой Реала ? А во вторых ты реально думаешь что с Тухелем они МЮ не проиграют ? Значит ты сам тухлый
Тухель тренер-прогматик, очень хорошо чувствует замены ( в чем Хави , наверное, один из худших тренеров на моей памяти ). с Кристенсеном и Дембеле работал , настаивал на подписании Кунде , т.е ему не нужно будет покупать игрушек на 150 миллионов, как катарскому топарю. + у Тухеля менталитет победителя , посмотри на реакцию Хави когда Барса проигрывала. Он как нюня стоит , пытается что-то аппелировать арбитрам. А Тухель всегда заводил свои команды , что Челси , что ПСЖ
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Андрей Шмаков
Ответ З А
Слезы наворачиваются. Столько лет подобных чувств не было. Были конечно хорошие игры, результаты временами за последние 10 лет, но чтобы против топ клуба сыграли ВОТ такого... Старое доброе чувство. GGMU
Как хорошо сказано ! Ююю ээээ най..)
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Алан Кайтуков
Ответ aleex main
против топов игры 0. Чемпионат и близко не аргумент , с такой скамейкой и формой Реала было бы странно отставать
Во первых что с формой Реала ? А во вторых ты реально думаешь что с Тухелем они МЮ не проиграют ? Значит ты сам тухлый
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Алан Кайтуков
Ответ Timur Jalnin
А реал причем? я ответил человеку который сказал что барса уровень Байера,при том что они идут сейчас на первом месте в Ла лиге
Вообще то я ответил на фразу что в ла лиге больше команд нет поэтому барса лидирует
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aleex main
Ответ Алан Кайтуков
Иногда лучше промолчать, чем бред нести
против топов игры 0. Чемпионат и близко не аргумент , с такой скамейкой и формой Реала было бы странно отставать
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leeexxxxtml
Облизывать тренера-бестрофейника, у которого за 60 лет 0 трофеев, это удел даже не крестьян, а людей которые себя людьми не считают, что-то ниже уровнем. Это же как надо себя не уважать.

Человек должен стремиться к совершенству, учиться и брать только лучшее у лучших, а не у всяких Васей с деревень типа тен хага. Поэтому МЮ еще долго останется середняком, так что Тоттенхем - подвинься.

А настоящие фанаты МЮ и АПЛ давно вымерли, иначе таких инфантилов-нытиков расистов как решфорд, с крашенными волосами - давно бы отправили дальше в гейропу... А хотя все сходится, Англия сейчас и есть центр гейропы, собственно поэтому настоящие английские болелы и вымерли.
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Алан Кайтуков
Ответ aleex main
Дяде Ляпорте пора действовать пока Тухель свободен. Бриллиант настоящий ,стиль Барсы вряд-ли вернёт , но Манчестеру проигрывать уж точно не будет ))
Иногда лучше промолчать, чем бред нести
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Timur Jalnin
Ответ Алан Кайтуков
А реал это наверное волейболисты?
А реал причем? я ответил человеку который сказал что барса уровень Байера,при том что они идут сейчас на первом месте в Ла лиге
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Алан Кайтуков
Ответ Фарид Исмаилов
это те,что впервые с 2008 года выиграли барсу?Эахухахцхахаха
Да это они... Барсу с 2008 года многие команды не обыгрывали.. А точнее барса в тот период всех рвала
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max mystique
Поздравляю всех болел Мю!)
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Nickolay Lyskov
И это в жесточайшем графике. Каждый третий день - игра.
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Алан Кайтуков
Ответ Timur Jalnin
ну да,всего лишь 1 клуб на данный момент в Ла Лиге
А реал это наверное волейболисты?
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Алан Кайтуков
Ответ psixyec
Будем честны: БЧК сейчас не топ клуб, даже какой-нибудь Байер будет посильнее.
Че ты несёшь)))) Барса твой Байер с хавном смешает.. Команда в ла лиге лидирует и не топ команда
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Алан Кайтуков
Ответ Илья Попов
4:3 по сумме матчей - унижение. Понятно
Да хоть 4:3,9
+2
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Волосатый Гонсалес
Ответ lokomiha
Похоже Манчестер так и будет октября по май играть по 2 матча в неделю))
даа, тяжеловато будет однако
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Ислам Базгиев
Ждём зарубку с Ромой в 1/8 . Маур таки прошёл
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Волосатый Гонсалес
Ответ Любезный Коссутий
ждем 8-ю победу в 10 матчах
и даже больше)))
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Ivang King
Ответ З А
Слезы наворачиваются. Столько лет подобных чувств не было. Были конечно хорошие игры, результаты временами за последние 10 лет, но чтобы против топ клуба сыграли ВОТ такого... Старое доброе чувство. GGMU
Ну ты уж с топ клубом явно перегнул 😉
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Мукунку хороший
Всех с победой! Праздник удался!
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Волосатый Гонсалес
ЭТО МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ❤️
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Street Fighter
Ответ psixyec
Будем честны: БЧК сейчас не топ клуб, даже какой-нибудь Байер будет посильнее.
Ты в курсе, что такими заявлениями ты будто бы обесцениваешь победу МЮ? Эта победа сладка именно тем, что мы именно ТОП клуб и обыграли
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QWertY
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Тен Хаг топарь!!! Современный и кайфовый футбол, оба матча играли лучше. Через неделю ждём первый трофей 😎
Через 2 дня))
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Фарид Исмаилов
Ответ HI MARS
Хозяева Барселоны,чего уж там
это те,что впервые с 2008 года выиграли барсу?Эахухахцхахаха
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psixyec
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Фанатик Кришти ты же обсирал Тен Хага и физруком его называл когда он от принцессы избавился 🤣🤣 Тен Хаг заставил себя уважать даже глоров ботокса
Что? Я уважаю и Роналду, и ЭТХ, я всегда топил за голландца с момента его назначения. Хватит чушь нести, барсоглор.
+1
-1
0
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