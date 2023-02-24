« » продлил серию без поражений до 9 матчей.

Команда Эрика тен Хага одолела «Барселону» (2:1) в плей-офф .

Манкунианцы в последний раз проиграли 22 января – «Арсеналу» (2:3) в . С тех пор у них 7 побед и 2 ничьих.

Далее «МЮ» встретится с «Ньюкаслом» – это случится 26 февраля в финале Кубка лиги.