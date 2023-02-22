«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в России, он самый стабильный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локо» не менее известны». Семшов об РПЛ

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Бывший защитник назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что « », , «Спартак» и « » – большие команды и не менее известные, чем сине-бело-голубые.

Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат.

Я Мейру хорошо знаю, мы вместе играли. Он приходил в клуб, который уже был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Наверное, значимость «Зенита» в его карьере играет для него не последнюю роль.

Да, у петербуржцев большая армия болельщиков, но у них лозунг – «один город, одна команда». Повторюсь, в России есть еще топ-клубы, у которых большая армия болельщиков.

При Романцеве «Спартак» тоже был стабильным клубом, который постоянно выигрывал чемпионат. Поэтому не стоит говорить, что значимость одной или другой команды в какие-то годы была больше.

Все быстро меняется, а эти клубы с именем и с историей. У них практически каждый год появляются сильные футболисты, и армия болельщиков, которая за свой клуб переживает, очень значима.

Могут ли после такой серии побед в чемпионате «Зенит» начать называть народной командой, как «Спартак»? Такими словами команды провозглашают болельщики. Возможно, петербуржцев будут называть как-то по-другому, все зависит от фанатов», – сказал экс-хавбек «Зенита».