«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в России, он самый стабильный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локо» не менее известны». Семшов об РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Фернанду Мейра Игорь Семшов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Олег Романцев Футбол

Игорь Семшов прокомментировал высказывание Фернанду Мейры.

Бывший защитник назвал «Зенит» самым популярным клубом в России.

«Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – большие команды и не менее известные, чем сине-бело-голубые.

Просто за последние годы петербуржцы стали нашей самой значимой командой, которая постоянно играет в Лиге чемпионов, приобретает сильных футболистов и почти все время выигрывает чемпионат.

Я Мейру хорошо знаю, мы вместе играли. Он приходил в клуб, который уже был чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. Наверное, значимость «Зенита» в его карьере играет для него не последнюю роль.

Да, у петербуржцев большая армия болельщиков, но у них лозунг – «один город, одна команда». Повторюсь, в России есть еще топ-клубы, у которых большая армия болельщиков.

При Романцеве «Спартак» тоже был стабильным клубом, который постоянно выигрывал чемпионат. Поэтому не стоит говорить, что значимость одной или другой команды в какие-то годы была больше.

Все быстро меняется, а эти клубы с именем и с историей. У них практически каждый год появляются сильные футболисты, и армия болельщиков, которая за свой клуб переживает, очень значима.

Могут ли после такой серии побед в чемпионате «Зенит» начать называть народной командой, как «Спартак»? Такими словами команды провозглашают болельщики. Возможно, петербуржцев будут называть как-то по-другому, все зависит от фанатов», – сказал экс-хавбек «Зенита».

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25 комментариев

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Роман Олегов
Ответ blaugrano
В чём принципиальное отличие между известностью и популярностью?
В том, что когда спорят о самом популярном клубе России, речь в первую очередь идет о количестве болельщиков этого клуба. Спартак, например, наиболее популярный московский клуб, а известны они +/- в равной степени. Не думал, что это расшифровывать еще понадобится. Хотя был уверен, что точно кто-то доколупается до коммента, это же спортс))
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Mixet.spb
Ответ blaugrano
В чём принципиальное отличие между известностью и популярностью?
Знают Зенит, но смотрят Спартак?😂😂 Хотя вряд ли😂
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-3
-3
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Mixet.spb
Ну не знаю… за Ленинградцем слежу иногда, узнал о существовании Звезды.. помню как на Тосно собирались у меня.. для кого как..
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blaugrano
Ответ Роман Олегов
"Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – большие команды и не менее известные, чем сине-бело-голубые" ______________ Но известность и популярность же не одно и то же. Смысл в таких мнениях людей, которые не владеют цифрами по посещаемости или просмотрам? Я считаю, что одним из самых объективных показателей были бы цифры по просмотрам матчей с участием команды на протяжении всего сезона РПЛ.
В чём принципиальное отличие между известностью и популярностью?
+3
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+3
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Чётко_как_чечётка
А когда он за Питер играл? Больше как Динамовец запомнился, ну и матч Педо - Спартак, когда он мяч выбил и послематчевые комментарии гл. тренеров.
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Забил ли Заболотный?
Ответ Юрий Кечко
Я помню я тебя фактами размазал как котёнка , ну так ты начал все потом валить на бюджет признав что выступления в Европе в целом не сопоставимы )))
Пирожок на полке, сам возьмёшь 🥱
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Забил ли Заболотный?
Ответ Юрий Кечко
Масштабы обсевов мягко говоря не сопоставимы ))) у Зенита за 15 лет 12 евровесен, с 3 выходами из группы лч, у Спартака вылеты в квалификации ле, первыми послелнее место в группе ле и 4-5 евровесен))) И учитывая что питерские поадекватнее в целом по крайней мере тут на сайте , контраст явно не такой огромный )
Забыл добавить что вы ещё и скромные))) Поадекватнее))) Рассмешил ты меня конечно
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Он саМый
Ответ Abdul Aziz
Да что они с это "популярностью" запарили? Никому, кроме города нахождения, не нужны эти клубы. Вряд ли в условной Йошкар-Оле найдется хоть сотня реальных болел клубов РПЛ. Никому они не нужны, у народа проблем хватает, кроме как болеть за этих инвалидов. Болел Зенита больше, потому что один шестимилионный город на клуб. В Москве 13ти миллионник на кучку клубов. Может тупо так считать, но это так и есть
Гонишь. В России простые люди болеют за Спартак. Откуда тебе знать?
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Pelerin
Ответ Юрий Кечко
Я помню я тебя фактами размазал как котёнка , ну так ты начал все потом валить на бюджет признав что выступления в Европе в целом не сопоставимы )))
Ты забыл написать, что ты очень умный ;)

Как же некоторые любят самоутверждаться по самым смехотворным поводам ))
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Abdul Aziz
Да что они с это "популярностью" запарили? Никому, кроме города нахождения, не нужны эти клубы. Вряд ли в условной Йошкар-Оле найдется хоть сотня реальных болел клубов РПЛ. Никому они не нужны, у народа проблем хватает, кроме как болеть за этих инвалидов. Болел Зенита больше, потому что один шестимилионный город на клуб. В Москве 13ти миллионник на кучку клубов. Может тупо так считать, но это так и есть
0
-1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Правильно он подчеркнул что Спартак был известен во времена Романцева(а это уже больше 20 лет назад) Динамо и вовсе один из ежегодных лидеров по посещаемости. Локо тоже давно популярностью у болельщиков особо никогда не пользовался, даже в чемпионские годы.
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
а зенит прям виден в Европе))
Я помню я тебя фактами размазал как котёнка , ну так ты начал все потом валить на бюджет признав что выступления в Европе в целом не сопоставимы )))
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
а зенит прям виден в Европе))
Ну я написал выше , за 15 лет 12 раз игры в плей офф , это хоть чутка видно да , вот квалификации лиги Европы против пердива Швейцарии и командами из Кипра уже могут и не видеть да
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Юрий Кечко
Ответ Забил ли Заболотный?
Комментарий удален модератором
Масштабы обсевов мягко говоря не сопоставимы ))) у Зенита за 15 лет 12 евровесен, с 3 выходами из группы лч, у Спартака вылеты в квалификации ле, первыми послелнее место в группе ле и 4-5 евровесен)))

И учитывая что питерские поадекватнее в целом по крайней мере тут на сайте , контраст явно не такой огромный )
+1
-2
-1
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Доктор Верховцев
О! Опять с югов засияло что-то!
+5
-6
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vftxp7b2mx
Ответ Забил ли Заболотный?
Комментарий удален модератором
А не в Европе?)
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Роман Олегов
"Не сказал бы, что «Зенит» самый популярный клуб в нашей стране, он, наверное, самый стабильный. Нужно не забывать, что «Динамо», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» – большие команды и не менее известные, чем сине-бело-голубые"
______________
Но известность и популярность же не одно и то же.
Смысл в таких мнениях людей, которые не владеют цифрами по посещаемости или просмотрам?

Я считаю, что одним из самых объективных показателей были бы цифры по просмотрам матчей с участием команды на протяжении всего сезона РПЛ.
+3
-2
+1
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Забил ли Заболотный?
Ответ Юрий Кечко
За эту надменность , и контраст с результатами даже на внутренней арене за 20+ лет над Спартаком и смеются)))
Комментарий удален модератором
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Например спроси у нас кого нибудь клуб из Болгарии , все назовут Лулогорец , и плевать что у цска софии и левски там вековые традиции , их тупо не видно в Европе уже давно вот и все , тем временем Лудогорцу едва ли 20 лет есть вообще
а зенит прям виден в Европе))
+14
-5
+9
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Dexter Dallas
Ответ Юрий Кечко
Например спроси у нас кого нибудь клуб из Болгарии , все назовут Лулогорец , и плевать что у цска софии и левски там вековые традиции , их тупо не видно в Европе уже давно вот и все , тем временем Лудогорцу едва ли 20 лет есть вообще
ну лудогорец еще на слуху тк мемы про то, что его нужно наказать за ффп вместо псж и мс долго длятся)
+1
-1
0
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Spartakus1984
Спартак не менее известен чем зенит,ахахаххахахааахахахах))
+5
-9
-4
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Юрий Кечко
Ответ dеvid
Спартак да, все остальные мимо
За эту надменность , и контраст с результатами даже на внутренней арене за 20+ лет над Спартаком и смеются)))
+6
-7
-1
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Ебздрогыч
Это скорее не народная, а кооперативная команда. Одного известного кооператива...
+27
-17
+10
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dеvid
Спартак да, все остальные мимо
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Например спроси у нас кого нибудь клуб из Болгарии , все назовут Лулогорец , и плевать что у цска софии и левски там вековые традиции , их тупо не видно в Европе уже давно вот и все , тем временем Лудогорцу едва ли 20 лет есть вообще
+1
-8
-7
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