«Зенит» вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. На это уходит больше всего финансовых затрат клуба». Мейра о питерцах

Теги Зенит Фернанду Мейра Сергей Семак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА деньги Футбол

Фернанду Мейра высказался о перспективах «Зенита» в Европе.

– У «Зенита» все получается хорошо в России, но не в Европе. Почему?

– В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в российской Премьер-лиге, и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба.

– Сможет ли Семак в будущем стать тренером европейской команды?

– Думаю, да. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей.

Я доподлинно не знаю, какой он в роли тренера, но уверен в его человеческих качествах и способности сколотить хорошую команду. Тренером ты должен хорошо работать не только на поле, но и за его пределами. Ты отвечаешь за коллектив, за атмосферу. В этом направлении Семак очень хорош, – сказал экс-защитник «Зенита».

Фернанду Мейра: «Зенит» – лучший в России, большинство людей это понимает, думаю. У клуба больше всего болельщиков»

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8 комментариев

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Sinister Kid
«В азиакубках» - исправила, не благодари.
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зенит своими последними компаниями европейскими, лишь добавил уверенности, что после капитальной чистки рфс от питерских управленцев, наш футбол получит новую жизнь, а пока лишь сплошное разочарование...1 победа в 18 матчах лиги чемпионов последних + 2 ничьих, а также масса гумуса от создателей "через 5 лет эти аргентинцы будут брать ушастого"...
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-2
-2
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Николай Иванов
🤡
0
-4
-4
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Юрий Кечко
Ответ med-a-lion
Как говорится, может скажем ему?
Не правильно я тебя интерпретировал , удалять не буду пох ;)
0
-1
-1
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igls54
«Зенит» вернет имидж сильных российских клубов в азиакубках.
+5
-2
+3
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Михо
Ответ med-a-lion
Как говорится, может скажем ему?
Ну он сказал как только будет возможность, в заголовке спортс как обычно это опустил
+2
0
+2
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Юрий Кечко
Ответ med-a-lion
Как говорится, может скажем ему?
Что?)) что по всем статистикам Зенит лучший по выступлениям в еврокубках за 15 лет от рпл ?))

Но вообще такие новости надо давать днём , срач всегда обеспечен )))
+4
-8
-4
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med-a-lion
Как говорится, может скажем ему?
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-4
+11
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