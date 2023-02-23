«Зенит» вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. На это уходит больше всего финансовых затрат клуба». Мейра о питерцах

Фернанду Мейра высказался о перспективах «Зенита» в Европе.

– У «Зенита» все получается хорошо в России, но не в Европе. Почему?

– В период моей профессиональной карьеры «Зенит» стремился показать свою силу в Лиге чемпионов. Я уверен, что «Зенит» продолжит доминировать в российской Премьер-лиге, и, как только появится возможность выступить на международных турнирах, команда вернет имидж сильных российских клубов в еврокубках. Это то, на что уходит больше всего финансовых затрат клуба.

– Сможет ли Семак в будущем стать тренером европейской команды?

– Думаю, да. Он проделывает сейчас фантастическую работу в команде. Я знаю его как игрока, как человека. У него потрясающие человеческие качества, отличные взаимоотношения с футболистами. Он, конечно же, лидер по натуре своей.

Я доподлинно не знаю, какой он в роли тренера, но уверен в его человеческих качествах и способности сколотить хорошую команду. Тренером ты должен хорошо работать не только на поле, но и за его пределами. Ты отвечаешь за коллектив, за атмосферу. В этом направлении очень хорош, – сказал экс-защитник «Зенита».

Фернанду Мейра: «Зенит» – лучший в России, большинство людей это понимает, думаю. У клуба больше всего болельщиков»