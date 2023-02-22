Орлов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Я не сторонник натурализации, должны играть свои. Не забывайте великие традиции отечественного спорта»

высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что « » уже оформил документы для получения бразильцами гражданства РФ.

«Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты. Те, кто родился в России. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры. Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха – Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись! Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио ? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих.

Зачем тогда и Клаудиньо российское гражданство? Четкого ответа у меня нет. Даже не знаю... Но мне кажется, оба мечтают играть за сборную Бразилии. Есть же примеры , Вагнера Лав, которые уезжали в свою национальную команду из чемпионата России. Так что все в футболе реально. Видимо, им комфортно в России, нравится здесь. Нравится их семьям. В Питере прекрасная инфраструктура. К ним здорово относятся. Я не осуждаю Малкома и Клаудиньо. Это же их выбор.

Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с зенитовскими бразильцами. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе», – сказал комментатор.