Орлов о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Я не сторонник натурализации, должны играть свои. Не забывайте великие традиции отечественного спорта»

Теги ЦСКА Зенит Вагнер Лав Сборная России по футболу Геннадий Орлов Халк Марио Фернандес Алексей Миранчук Александр Головин натурализация Малком Клаудиньо Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо.

Ранее стало известно, что «Зенит» уже оформил документы для получения бразильцами гражданства РФ.

«Мне бы хотелось, чтобы за нашу национальную команду выступали свои футболисты. Те, кто родился в России. Нужно формировать и развивать свою школу. Давать шанс своим ребятам, искать их, привлекать. У каждой сборной должно быть свое лицо, свой почерк.

Скажу больше. Мне хочется, чтобы и тренером сборной был российский специалист. Да, был удачный пример Хиддинка, с которым мы взяли бронзу Евро-2008. И тем не менее, считаю, нужно ориентироваться на свои кадры. Кстати, в 2008 году у нас натурализованных игроков не было.

Не забывайте великие традиции отечественного спорта. У нас же были такие глыбы тренерского цеха – Тарасов, Гомельский, Кондрашин, Платонов! Авторы потрясающих теоретических разработок. Они задавали тон во всем мире. На нас равнялись! Как мы можем развивать свой футбол, если будем делать ставку только на натурализацию? Какой стимул тогда у мальчишек? Хочу, чтобы мы не брали взаймы, а были самодостаточными.

В общем, я не сторонник того, чтобы приглашать в сборную зенитовских бразильцев. Пример Марио Фернандеса? Да, он помог. Но почему мы своего правого защитника в тот момент не воспитали? Вопрос... Я за своих.

Зачем тогда Малкому и Клаудиньо российское гражданство? Четкого ответа у меня нет. Даже не знаю... Но мне кажется, оба мечтают играть за сборную Бразилии. Есть же примеры Халка, Вагнера Лав, которые уезжали в свою национальную команду из чемпионата России. Так что все в футболе реально. Видимо, им комфортно в России, нравится здесь. Нравится их семьям. В Питере прекрасная инфраструктура. К ним здорово относятся. Я не осуждаю Малкома и Клаудиньо. Это же их выбор.

Да, сейчас в России нет игроков, сопоставимых по уровню с зенитовскими бразильцами. Но это не означает, что нужно сидеть сложа руки и идти только по пути натурализации! Есть Головин, Миранчук, которые хорошо смотрятся в Европе», – сказал комментатор.

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7 комментариев

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.ru
Геннадий Орлов: Малком и Клаудиньо выбрали российское гражданство. Но я их не осуждаю...
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Сергей Ефимов
Обычная практика для европейских стран, пусть имеют второе гражданство, но без права играть за сборную. Да и всё.
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Ковид 07.10.52
А что же вы питерские наследники Кондрашина и Платонова их команды грохнули? тьфу...
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Никому_никабельный
Ген, сегодня Спартак играл и выиграл. А ты о каких-то там Малкомах и паспортах
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nugoboss
не забудьте на учёт военкомат поставить, а друга придётся родину защищать.😏
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Ростов-на-Дону
Гена прав: гнать их!
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Ебздрогыч
Нужно повышать темп: спрашивать у дяди Гены про натурализацию Малкома и Клаудиньо два раза в день, потом четыре раза в день, потом восемь и так далее
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