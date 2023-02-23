Валерий Газзаев: «Я категорически против, чтобы звали иностранных тренеров. Для чего? Можно приглашать российских, это не хуже»

Теги Спартак Локомотив Валерий Газзаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев выступил против назначения зарубежных тренеров в клубы Мир РПЛ.

Бывший главный тренер ЦСКА дал комментарий после того, как «Спартак» начал игру плей-офф Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0) без легионеров.

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более когда российский футбол находится в изоляции.

Причем доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», – сказал Газзаев.

Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»

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33 комментария

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Чёрный тюльпан
Ответ Никому_никабельный
Как вижу Газзаева, кричалка сразу вспоминается))) Газзаев п#с, Газзаааев п#с с трибун😁 А реакция его вообще бесценна
Да ######## свой закрой! Ты что делаешь, козёл вонючий #####? ######, #### ###### #####...
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Old Partisan
"Это" не хуже... Как он российских тренеров назвал в среднем роде)))
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Steven Towelie
Оно и видно
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Добряк Гаврила
Ну знает же сам уважаемый что бред несет, но Гаф, гаф в крови
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Recreated
Какое твоё собачье дело!!?
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mold-cel
наши поводки, намордники и будки не хуже импортных - добавил эксперт
+2
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каток Третьяка
кто вольер забыл закрыть?
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Николай Иванов
Аф-Аф
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Ирина Черкасова
Им бы с Мостовым объединится в рубрику "Страдания и рыдания"
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37old
Ответ Darkhan Darkhan
Гаф гаф
Интересный акцент.
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Mixos Demid
Нужно приглашать лучших из доступных тренеров, а национальность при этом совсем не первый критерий выбора!!! А Газзаев, видимо, сынульку хочет в теплое место пристроить!!!
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Arty K.
Зашёл исключительно прочитать комментарии местных собаководов
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Никому_никабельный
Как вижу Газзаева, кричалка сразу вспоминается)))
Газзаев п#с, Газзаааев п#с с трибун😁
А реакция его вообще бесценна
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Дмитрий Беляев
Наши в психологии слабы
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Никому_никабельный
Ответ ТТД Бубнова
Куда ветер дует, туда этот пёс и лает.
Эт точно. Флюгер 2
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Ваго
о какой перспективе не сказал. интригант
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Mihail0910
Российские тренеры кругами ходят по клубам ничего не выиграв. Ну и за что их звать? С какой стати им должны выпадать такие привилегии? Пусть сидят в студии матч тв умничают, хотя такой аналитики можно услышать на любой лавочке, но это отдельная уже история.
+1
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Xm.md
Гав
+4
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Константин Кв
Мостовой: "Вот это правильно!" — боромочет под нос: "25 лет отдал футболу... когда возвращать-то будут..."
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древний
Прошу прощения, а его мнение кого-нибудь, кроме него самого интересует?
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Darkhan Darkhan
Гаф гаф
+5
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ТТД Бубнова
Ответ Никому_никабельный
За натурализацию иностранцев для сборной, но против иностранцев тренеров и игроков. Газзаев в своём репертуаре
Куда ветер дует, туда этот пёс и лает.
+10
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Денис Давыдов
Спросите его лучше какой корм лучше - отечественный или все таки импортный. Уж в этом то он точно должен нормально разбираться
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Пользователь Имени
А у нас есть какая-то тренерская школа? Или стиль? Может новатор на новаторе? 11 россиян и вышли благодаря тренеру-иностранцу
+4
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Старший сержант Людовик Крюшо
Ну ничего, тут как-то пёс тренером был, даже кубок УЕФА выиграл, чем иностранец хуже
+1
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