Валерий Газзаев: «Я категорически против, чтобы звали иностранных тренеров. Для чего? Можно приглашать российских, это не хуже»
Валерий Газзаев выступил против назначения зарубежных тренеров в клубы Мир РПЛ.
Бывший главный тренер ЦСКА дал комментарий после того, как «Спартак» начал игру плей-офф Фонбет Кубка России против «Локомотива» (1:0) без легионеров.
«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более когда российский футбол находится в изоляции.
Причем доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», – сказал Газзаев.
Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»
Газзаев п#с, Газзаааев п#с с трибун😁
А реакция его вообще бесценна