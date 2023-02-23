Валерий Газзаев: «Я категорически против, чтобы звали иностранных тренеров. Для чего? Можно приглашать российских, это не хуже»

выступил против назначения зарубежных тренеров в клубы Мир .

Бывший главный тренер ЦСКА дал комментарий после того, как « » начал игру плей-офф Фонбет Кубка России против « » (1:0) без легионеров.

«Это очень приятно! Сейчас нужно доверять российским игрокам. Тем более когда российский футбол находится в изоляции.

Причем доверять не только российским игрокам, но и тренерам. Я категорически против, чтобы сейчас приглашали иностранных специалистов. Для чего? Есть возможность приглашать российских тренеров. Это будет не хуже, а в перспективе это даст и определенное качество», – сказал Газзаев.

Газзаев о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Приветствую это. Надеюсь, они станут играть за Россию, сборная с ними будет на уровень сильнее»