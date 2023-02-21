Газзаев о призыве Путина к бизнесменам помогать российскому спорту: «Полностью поддерживаю президента. Я всегда выступал за частные инвестиции»

заявил о полной поддержке предложений о спорте.

Сегодня президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего Путин призвал бизнес помогать российскому спорту.

«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса.

Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю.

Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.