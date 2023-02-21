Газзаев о призыве Путина к бизнесменам помогать российскому спорту: «Полностью поддерживаю президента. Я всегда выступал за частные инвестиции»
Валерий Газзаев заявил о полной поддержке предложений Владимира Путина о спорте.
Сегодня президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего Путин призвал бизнес помогать российскому спорту.
«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса.
Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю.
Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.
---------
Но мы идём своим, особенным путём, поэтому у нас практически весь спорт существует за счёт государства
Хороший мальчик
Только очень мутные это были "частные инвестиции".
Скрылся за спонсорами...