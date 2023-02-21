Газзаев о призыве Путина к бизнесменам помогать российскому спорту: «Полностью поддерживаю президента. Я всегда выступал за частные инвестиции»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия бизнес Владимир Путин Политика Футбол

Валерий Газзаев заявил о полной поддержке предложений Владимира Путина о спорте.

Сегодня президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. Среди прочего Путин призвал бизнес помогать российскому спорту.

«Уже давно назрело это решение. Я всегда выступал за то, чтобы в профессиональном спорте были частные инвестиции, потому что во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса.

Абсолютно правильно президент сказал, я его полностью поддерживаю.

Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА, выигравший не один титул как на внутренней арене, так и на европейской», – сказал экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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31 комментарий

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Сергей Орлов
Это не частное, а принудительное)
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Eden Hazard
Государственные 40 млн в Алании упер, и ничего. С частными б вообще развернулся, подумал псина.
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Arman FCSM
Шарик в своём репертуаре
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ymuller
Он это лет 10 как говорит, совету следовать особо никто не спешит
0
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Aleksey Yashin
"во всем мире профессиональный спорт существует за счет бизнеса"
---------
Но мы идём своим, особенным путём, поэтому у нас практически весь спорт существует за счёт государства
+2
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Дмитрий Турецкий
Да ты за любую муйню, которую твой хозяин скажет. Обратно в будку
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oberkorn
Человек, который изменил все. Особенно аланию. И на счёт человека, есть гавгавмнения
0
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Сергей Денисов
Валера да все тебя знают:)
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Oleg Pepel
гав-гав..
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Cola
А вот и он выскочил, а то уже думали объявления про потерю расклеивать начинать
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Антон Кузнецов
Гаф
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SexyCow
Хочу жить так, что бы мне очко лизали как гав гав Путину.
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Chernoy
Лучший мем сегодняшнего выступления, это фото ватерполиста в бассейне, который поливает лицо водой из бутылочки. Всё, что нужно знать о сказанном и о том, что будет сделано. Удивительно как Владимир Владимирович удержался от фразы «время на раскачку нет».
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Еще бы разочек также бабло в Алании распилить, можно частное - мечтательно задумался Газзаев
или на Объединённом чемпионате России и Украины ~ осваивать бабло Пёς готов всегда👏👍
+3
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Kit244098
Вот пусть Газзаев и инвестирует. Может для этого свой домик в Испании продать))
+4
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TC@ER18
Я бы согласился с тезисом, если б это сказал честный человек, но когда такое гавкает пес смердящий, который разворовал и развалил аланию.
+8
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avcgloronalduMU
где там частные инвесторы в ЦСКА в то время?))
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Матвей Суицидин
Частные инвестиции и президент попросил помочь - это разные вещи. А вообще инвестиции должны окупаться, тогда и просить не придётся.
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da0s
Природа частных инвестиций исключает призывы
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Sinister Kid
Частный бизнес такой: а деньги, сверх налогов, где возьмём.
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Юрий Кечко
Ну до блеска прям)
Хороший мальчик
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Novak
"Яркий пример вложения частных инвестиций – это ЦСКА".
Только очень мутные это были "частные инвестиции".
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TeLLer
Who let the dog out? Who, who, who, who, who?
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xyg2rdwzx4
А чем продажа газа и нефти не бизнес?)
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N-6 AlexanderX
Значить. Значить. Значить. Значить.

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