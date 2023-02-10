«Челси» поборется с «МЮ» за Осимхена, оцениваемого в 100+ млн фунтов (talkSPORT)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Харри Магуайр Антони Марсьяль Виктор Линделеф Донни ван де Бек Виктор Осимхен Аарон Уан-Биссака Футбол

«Челси» составит «Манчестер Юнайтед» конкуренцию в борьбе за Виктора Осимхена.

Об этом сообщает talkSPORT.

Отмечается, что «МЮ» летом хочет заработать на продаже игроков, которых Эрик Тен Хаг не считает частью долгосрочных планов. Речь идет о Харри Магуайре, Донни ван де Беке, Антони Марсьяле, Викторе Линделефе и Аароне Уан-Биссаке.

Напомним, «Наполи» оценивает Осимхена в 100+ миллионов евро. Неаполитанский клуб купил Виктора у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 17 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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16 комментариев

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Abu Ibrahim
Ответ Андрей Ж
Не верится, что МЮ потянет Осимхена Де Лау на днях уже сказал, что его новая цена 150 млн Это уже явно по цене для Челси)) МЮ возьмет Кейна за 100-110 и все будут довольны
У него контракт до 2025 года . Либо надо продлевать его этим летом , либо следующим он уйдёт уже не за 100-120 , а за 50 млн .
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SopTecret
МЮ предложит 100, а Челси - 200
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&_Bishep_&
Жаль, но придется продавать...Трудно итальянским клубам удерживать таких футболистов. Покупателям советуем брать с Хвичей вместе. Это будет сильная связка в долгую.
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Arima Baki
Наполи хотел получить за него 100 миллионов, но Тодд отдал 190, переиграл и уничтожил
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rooney1990
Как уж тут без Челси....Кому кому, а им срочно нужно усиление.
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Karl0709
Челси то зачем Осимхен к ним скоро вернётся супер нап Лукаку.
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Lionel Andres Messi 10
Переговоры будут выглядеть как в шуточном ролике с газелью (Осимхен), за которой гонится гепард (МЮ), а потом в кадре появляется мужчина (Челси), догоняет хищника и хватает тровоядного под мышку.
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REALITY
Челси должен побить рекорд и потратить ярд в след окно )
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Wekil Halylow
Наполи требует 100 миллион . Мю даёт :90 . Челси 130
Если Челси в деле, как же порадуется Наполи и расстроиться МЮ
+5
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Кактус Каким
Он не пойдёт в маню,слишком деревянный клуб для него
+1
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-2
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Андрей Ж
Не верится, что МЮ потянет Осимхена
Де Лау на днях уже сказал, что его новая цена 150 млн
Это уже явно по цене для Челси))
МЮ возьмет Кейна за 100-110 и все будут довольны
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Пользователь Имени
Абрамович зайдя в Челси взвинтил стоимость игроков, теперь Боэли, надеюсь этот будет владеть долго, а то останется одна Лина со звёздами - АПЛ
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DolJun
это вряд ли
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Никита Самарин
Ничего удивительного.😏 Где большой трансфер, там непременно упоминается Челси.
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deadjoker
Диапазон цены как раз для Боули.
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0
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Wekil Halylow
Наполи требует 100 миллион . Мю даёт :90 . Челси 130
+9
-2
+7
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