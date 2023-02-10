«Челси» поборется с «МЮ» за Осимхена, оцениваемого в 100+ млн фунтов (talkSPORT)
«Челси» составит «Манчестер Юнайтед» конкуренцию в борьбе за Виктора Осимхена.
Об этом сообщает talkSPORT.
Отмечается, что «МЮ» летом хочет заработать на продаже игроков, которых Эрик Тен Хаг не считает частью долгосрочных планов. Речь идет о Харри Магуайре, Донни ван де Беке, Антони Марсьяле, Викторе Линделефе и Аароне Уан-Биссаке.
Напомним, «Наполи» оценивает Осимхена в 100+ миллионов евро. Неаполитанский клуб купил Виктора у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 17 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А. Статистику футболиста можно изучить здесь.
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