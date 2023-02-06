«МЮ» выставит Марсьяля, Магуайра и Теллеса на продажу. Клубу интересны Кейн, Осимхен, Рамуш и Кудус

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Нападающий Антони Марсьяль летом может покинуть «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, француз входит в число футболистов, которых клуб выставит на продажу. Также манкунианцы готовы расстаться с защитниками Харри Магуайром и Алексом Теллесом (арендован «Севильей»).

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает на том, что приоритетной целью на рынке должен быть нападающий, способный много забивать. Клуб интересуется Харри Кейном из «Тоттенхэма» и Виктором Осимхеном из «Наполи». Также тренеру нравятся Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»).

Марсьяль в текущем сезоне провел в АПЛ 9 матчей и отметился 3 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Yri Yrov
Магуйра то зачем
потому что он 4 выбор у Хага
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Yri Yrov
Магуйра то зачем
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Dm Kznts
да есть форвард который может много забить И молодой, 21 год всего
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Зубы Дзюбы
Ответ Булат Нуртдинов
Интересно, кто купит хрустального Марсьяля и деревянного Магуайера?
С Марсиалем изначально все было понятно, а вот Магваер нормально на ЧМ сыграл
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Александр Машков
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Я уже забыл что такой Алекс Теллес в мю играет
Очень жаль,что у него не получилось с техникой то всё норм.
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therealgreenman
Ответ gusmartinus
А что? Хороший игрок ведь, да и на ЧМ качественно выступил
Ну тут опять самый важный нюанс может сыграть, адаптация к АПЛ
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BZB
Кудус крутой форвард, дальше будет только лучше.
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Владимир Сиротин
Ответ Андрей Хенто
Марсьяль с 2016 года все никак не стрельнет, в любом другом топ-клубе давно бы уже указали на дверь.
Как можно минусовать этот комментарий? Кто этот человек?
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Чёрный тюльпан
Ответ Его Величество Златан
Ну холодильник давно пора было, а Марсьяль мог бы стрельнуть, но сам виноват
Марсьяль - это Байи в атаке, такой же хрусталь. Он 2 матча подряд полностью отыгрывал пару лет назад ещё у Сульшера, а затем в лучшем случае одну 90-минутку отыгрывал и ломался. Как на него рассчитывать вообще тренерскому штабу и партнёрам, если он играет 1 матч, а потом в лазарет залетает? Француз- это уже пройденный этап для клуба.
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Блуждающий странник
Ответ Булат Нуртдинов
Интересно, кто купит хрустального Марсьяля и деревянного Магуайера?
Уверен Мага уйдет в Серию А и будет там одним из самых сильных защитников
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gusmartinus
Ответ therealgreenman
И в результате возьмут Кудуса 😐
А что? Хороший игрок ведь, да и на ЧМ качественно выступил
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Михаил Корж
Ответ Булат Нуртдинов
Интересно, кто купит хрустального Марсьяля и деревянного Магуайера?
Ну если хорошо подать, то Челси может.
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Laidinen
Осимхен выглядит здорово, поинтереснее Кейна. Но денег придётся выложить сильно много...
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Michael none
Как ни странно Теллес тут пожалуй самый ликвид
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Joker17
Ответ Его Величество Златан
Ну холодильник давно пора было, а Марсьяль мог бы стрельнуть, но сам виноват
"давно" это когда? для Холодильника это 4ый сезон в МЮ, для Марсьяля 8ой.
Да и не так плох Магвайер как из него малюют. Откровенно провалил он только прошлый сезон, но его весь состав провалил.
+6
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basfhavsfh basfhavsfh
Я уже забыл что такой Алекс Теллес в мю играет
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morgan23
Ответ Пируэт столько цена
Антони он не хочет продать?
Тогда уж Санчо
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Stone Island Patch
Ответ Булат Нуртдинов
Интересно, кто купит хрустального Марсьяля и деревянного Магуайера?
Я не удивлюсь, если его купит какие-нибудь Астон Вилла или Эвертон миллионов этак за 40-50. Особенно, если учесть платежеспособность АПЛ
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мс-мешок
Битва за подписание легенд МЮ будет нереальной. Ждём горячего трансферного окна .👍
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Белый офицер
Лысый физрук подтянет опять своего кореша с Аякса за 100 лям.
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Белый офицер
Эти три днаря вместе стоят дешевле Осимхена.
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-2
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U
С Марисиалем опоздали с таким решением года так на четыре. А кэпа жалко даже как-то. Вроде и дерево, зато весело было.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Клубу интересен:

Кейн
Осимхен
Кудус
Облак
Рамуш
И
Некоторые другие футболисты
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-2
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therealgreenman
И в результате возьмут Кудуса 😐
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AF007
Выбор очевиден - Рамуш. Криштику не помешает еще одно фаталити
+1
-2
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