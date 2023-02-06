«МЮ» выставит Марсьяля, Магуайра и Теллеса на продажу. Клубу интересны Кейн, Осимхен, Рамуш и Кудус
Нападающий Антони Марсьяль летом может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Manchester Evening News, француз входит в число футболистов, которых клуб выставит на продажу. Также манкунианцы готовы расстаться с защитниками Харри Магуайром и Алексом Теллесом (арендован «Севильей»).
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает на том, что приоритетной целью на рынке должен быть нападающий, способный много забивать. Клуб интересуется Харри Кейном из «Тоттенхэма» и Виктором Осимхеном из «Наполи». Также тренеру нравятся Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»).
Марсьяль в текущем сезоне провел в АПЛ 9 матчей и отметился 3 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Да и не так плох Магвайер как из него малюют. Откровенно провалил он только прошлый сезон, но его весь состав провалил.
Кейн
Осимхен
Кудус
Облак
Рамуш
И
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