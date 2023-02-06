Нападающий Антони Марсьяль летом может покинуть « ».

Как сообщает Manchester Evening News, француз входит в число футболистов, которых клуб выставит на продажу. Также манкунианцы готовы расстаться с защитниками и (арендован «Севильей»).

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг настаивает на том, что приоритетной целью на рынке должен быть нападающий, способный много забивать. Клуб интересуется из « » и Виктором Осимхеном из «Наполи». Также тренеру нравятся Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Мохаммед Кудус («Аякс»).

Марсьяль в текущем сезоне провел в АПЛ 9 матчей и отметился 3 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.