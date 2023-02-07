«Наполи» считает, что «МЮ» даст 120 млн евро за Осимхена летом. «Челси» может побороться за форварда

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов потратить крупную сумму на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Неаполитанский клуб считает, что летом «Манчестер Юнайтед» предложит за нападающего 120 млн евро. Примерно такую сумму и хочет получить «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что конкурентом «Ман Юнайтед» в борьбе за Осимхена может стать «Челси».

«Наполи» купил Виктора у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 17 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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20 комментариев

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Shuller18
Ответ Wekil Halylow
Боели 150 миллион и 8 лет по контракту
И хана ему в Челси, как и всем предшественникам нападающим
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Евгений Квасников
я почему-то не вижу его голевой машиной в апл! минусуйте но чуйка говорит,что не его апл.
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moldfan
По нынешним ценам, это даже не кажется столько не адекватно. Осимхен сейчас топчик.
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cektor
челси то куда 0))
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Если Мудрик 120, то Осимхен за 200+ должен уйти, реально крутой чувак
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Драпежник
Челси не то что может побороться, а просто купит его сразу вместе с Хвичей.
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Football poet
За 120 миллионов МЮ его обязан брать, даже не думая
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AF007
Эти двое раздуют ценник до девяти нулей. Повезло итальяшкам
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Batitotti
Для АПЛ 120 за такого напа по нынешнем меркам - практически даром.
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f0rmoceft
Надеюсь в МЮ перейдет, Тен Хаг строит отличную команду!
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АРТУР АЛИЕВ
Лаурентис старый прохаванный лис. специально назвал сумму 120 миллионов, чтобы Челси заманить и выжать максимум из схватки Челси/МЮ
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ottomann
Теперь любой трансфер в Европе, будет начинаться со слов, Челси тоже им интересуется и сразу +50% к прайсу
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DolJun
думаю для челси все будет зависеть от нескольких факторов: подписали нкунку или нет, прикроют ли лавочку с длинными контрактами и не замаячит ли на горизонте более приоритетные сделки в виде покупки опорника и/или начала реконструкции стадиона.
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Адепт Суперлиги
Этим летом уйдёт Виктор. Через год по его пути последует Хвича (не исключено что тоже в Челси на место провалившегося Мудрика). Там и корейца условный Тоттенхэм приберет. Сможет ли Наполи их всех заменить игроками, которые будут разрывать лигу чемпионов? Сильно сомневаюсь. Итальянский футбол входит в решающую фазу по трансформации в чемпионат Португалии
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Никому_никабельный
В Челси самое оно. Для глубины состава
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Wekil Halylow
Боели 150 миллион и 8 лет по контракту
+6
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Los Galácticos
Челси с трансфера Осимхена надо было начинать свою трансферную кампанию, ни одного центрфорварда зато на позиции Мудрика есть три игрока которые могут сыграть.
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Пепси пеналдувич
Де Лаурентис меньше 150 не отдаст.
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EnzoAmatera
значит в Челси перейдет)
+1
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Адепт Суперлиги
Боэли: начинаем переговоры со 150
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-4
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