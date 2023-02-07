«Наполи» считает, что «МЮ» даст 120 млн евро за Осимхена летом. «Челси» может побороться за форварда
«Манчестер Юнайтед» готов потратить крупную сумму на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.
Неаполитанский клуб считает, что летом «Манчестер Юнайтед» предложит за нападающего 120 млн евро. Примерно такую сумму и хочет получить «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что конкурентом «Ман Юнайтед» в борьбе за Осимхена может стать «Челси».
«Наполи» купил Виктора у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 17 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
Статистику футболиста можно изучить здесь.
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