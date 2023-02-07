«Наполи» считает, что «МЮ» даст 120 млн евро за Осимхена летом. «Челси» может побороться за форварда

« » готов потратить крупную сумму на форварда «Наполи» .

Неаполитанский клуб считает, что летом «Манчестер Юнайтед» предложит за нападающего 120 млн евро. Примерно такую сумму и хочет получить «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что конкурентом «Ман Юнайтед» в борьбе за Осимхена может стать « ».

« » купил Виктора у «Лилля» за 70 млн евро в 2020 году. Срок его контракта с клубом рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезона на счету 24-летнего нападающего 17 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

Статистику футболиста можно изучить здесь.