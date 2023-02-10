«МЮ» считает, что Кейн настроен остаться в «Тоттенхэме». Клуб изучает более молодых Осимхена, Рамуша, Кудуса и Шешко

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«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего.

По данным Sky Sports, в «МЮ» считают, что Харри Кейн гарантирует большое количество забитых мячей. Контракт 29-летнего нападающего с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года, переговоры о продлении еще не начинались. Сообщалось, что в случае, если «шпоры» решат отпустить лучшего бомбардира в своей истории, то только в зарубежную команду.

Помимо того, что «Юнайтед» не хочет ввязываться в изнурительные переговоры с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, клуб также держит в уме построение команды в ближайшие пять лет.

Поэтому манкунианцам интересны и более молодые игроки: Виктор Осимхен («Наполи», 24 года), Гонсалу Рамуш («Бенфика», 21 год), Мохаммед Кудус («Аякс», 22 года) и Беньямин Шешко («Зальцбург», 19 лет).

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12 комментариев

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Yri Yrov
Кейн мой ровесник, почувствовал себя старичком, жизнь проходит мимо а ты не успел толком пожить
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mr kovalsky
Ответ DolJun
осимхена не продадут, остальные - нонеймы какие-то. кейну уже пора, если не сейчас - то будет поздно
Рамуш норм ещё
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Евгений Ох
Ответ DolJun
осимхена не продадут, остальные - нонеймы какие-то. кейну уже пора, если не сейчас - то будет поздно
Могут еще за Влаховичем пойти, если Кейн так и не решиться претендовать на что-то большее чем рекорд Ширера.
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Егор Калинин
Ответ Direct free kick
Никто больше Вергоста с физручком ТХ не будет связываться
🤡🤡🤡
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Пако
Ответ Egor Aleksandrovich
ты представляешь сколько Наполи за них двоих захочет после такого сезона?)
"Наполи" вообще из них ни одного не отпустит. Они делают там всю погоду. Без них клуб станет середняком. Но МЮ, если хотят вернуть былую славу, должны летом играть по крупному.
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mancunian82
Решить задачу здесь и сейчас, конечно Кейн разумный вариант. Адаптирован к апл, огромный опыт за спиной, и партнеры по сборной подержат в МЮ. Ну если с прицелом на будушее, конечно стоит присмотреться к молодым. Но учитывая как далеко шагнула медицина в футболе, Кейн ещё может 4-5 лет играть на высоком уровне.
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gustavo1097
Если МЮ попадёт в ЛЧ, то Кейну не раздумывая туда уходить надо. Если так продолжит команда прогрессировать, то чем черт не шутит, при таком нападающем, можно и на долгожданную победу в АПЛ претендовать. К тому же наверняка летом еще укрепят состав
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Egor Aleksandrovich
Ответ Пако
Лучше Осимхена вместе с Хвичей.
ты представляешь сколько Наполи за них двоих захочет после такого сезона?)
+5
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+5
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Direct free kick
Никто больше Вергоста с физручком ТХ не будет связываться
+2
-3
-1
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DolJun
осимхена не продадут, остальные - нонеймы какие-то. кейну уже пора, если не сейчас - то будет поздно
+8
-1
+7
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Олег Комисаров
Там один молодой и перспективный сегодня покер забил . Стоит присмотреться 😏
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Пако
Лучше Осимхена вместе с Хвичей.
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