«МЮ» считает, что Кейн настроен остаться в «Тоттенхэме». Клуб изучает более молодых Осимхена, Рамуша, Кудуса и Шешко
«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нападающего.
По данным Sky Sports, в «МЮ» считают, что Харри Кейн гарантирует большое количество забитых мячей. Контракт 29-летнего нападающего с «Тоттенхэмом» действует до 2024 года, переговоры о продлении еще не начинались. Сообщалось, что в случае, если «шпоры» решат отпустить лучшего бомбардира в своей истории, то только в зарубежную команду.
Помимо того, что «Юнайтед» не хочет ввязываться в изнурительные переговоры с президентом «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви, клуб также держит в уме построение команды в ближайшие пять лет.
Поэтому манкунианцам интересны и более молодые игроки: Виктор Осимхен («Наполи», 24 года), Гонсалу Рамуш («Бенфика», 21 год), Мохаммед Кудус («Аякс», 22 года) и Беньямин Шешко («Зальцбург», 19 лет).
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