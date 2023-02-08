«МЮ» выбирает между Осимхеном и Кейном. Цена каждого из них летом – около 100 млн фунтов

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«Манчестер Юнайтед» может подписать Виктора Осимхена или Харри Кейна летом.

Как пишет The Telegraph, тренеру Эрику тен Хагу предстоит решить, кого из форвардов подписать летом. Он выбирает между Харри Кейном («Тоттенхэм») и Виктором Осимхеном («Наполи»). За каждого из них придется заплатить около 100 млн фунтов.

Усиление нападения – главная цель «Манчестер Юнайтед». В Кейне видят краткосрочное решение, но, учитывая его опыт в АПЛ, он практически гарантирует голы. Осимхен видится более рискованным трансфером, однако у него есть потенциал, чтобы превратиться в топ-форварда на долгие годы вперед.

Источники в «Манчестер Юнайтед» считают, что Осимхен лучше подходит под футбол тен Хага. Тренеру нужен мобильный нападающий, который действует в высоком темпе, в силовой манере и хорош в прессинге. Прошлым летом тен Хаг детально изучал игру Осимхена и заметил в ней элементы, которые вызвали у него сомнения. Кроме того, тренера беспокоит травматичность форварда «Наполи».

Интерес к Виктору также проявляют «Челси» и «ПСЖ». Ожидается, что итальянский клуб запросит более 100 млн фунтов за нападающего.

Такую же сумму запросит «Тоттенхэм» у любого английского клуба, который пожелает купить Кейна. Его могут продать, если договориться о подписании нового контракта не удастся. Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года. Президент «шпор» Дэниэл Леви предпочел бы продать Харри в клуб не из Англии.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Баварии». Леви надеется, что в «Тоттенхэм» поступят предложения от зарубежных клубов. «Тоттенхэм» надеется убедить форварда подписать новый контракт. Кейн отчаянно хочет трофеев.

В этом сезона у 24-летнего Осимхена 17 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

У 29-летнего Кейна 19 мячей и 3 голевые передачи в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. С 17 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая лишь Эрлингу Холанду (25 голов)

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47 комментариев

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MK
Кейн стабильный, и адаптация к АПЛ не нужна,
отпустит ли сам Леви
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Мистер Робот
Пацаны, вы что, прикалываетесь? Сотку за 29 летнего? А травму получит, будет же полгода-год лечиться, нам это нужно? Где здравый смысл?
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Mekanych Red Devil
Кейн самая главная недостающая деталь пазла, его трансфер в МЮ приблизит чемпионство и даст возможность самому Харри обновить рекорд Ширера по голам.
+2
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Мальчик Весёлый
Пусть берёт Кейна , он белый
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LoveRugby&MU
Лучше Кейн, он адаптирован под АПЛ. Правда Дэн Леви прямому конкуренту, только дорого продаст Хари.
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Faster
Про Кейна Тотенхем уже сказал, что только в зарубежный клуб.
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Tigo_Volchara93
Жалко Кейна, хороший форвард в итоге станет просто легендой ТТХ не выиграв ни одного серьезно кубка
Гнусный жадный еврей виноват
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Elik1989
Кейн был бы идеальным вариантом, но вот его возраст 30+.. в общем времени у него не так много осталось. Да и по хорошему платить 100ку за игрока с годом по контракту это только у Леви конечно прокатит.
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Timurhan
Осимхен конечно по перспективе лучше смотрится хотя Кейн даст результат здесь и сейчас.
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Лёха Жданчик
Осимхен это 150минимум
Кейна не продадут в АПЛ даже за 100
Так что кого бы не хотел МЮ они получать максимум Влаховича или Рамуша
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Baylamos
За Кейна
+3
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+3
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Мистер Робот
Ответ udod
африканец подпишет большой контракт, и превратится в вальяжного негра, и вообще не ясно, как он в Англии заиграет, это не Италия а Кейн проверенный вариант, на 4-5 лет вполне хватит
Про Холланда тоже говорили, что АПЛ не Бундеслига. Кейн и Осимхен оба топ форварды, лишь 2 разницы у них, возраст 29 и 24 года, один уже прошёл свой пик, второй на пути к нему.
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OSHO - ऊर्जा
Ответ QWertY
В чем я неправ? Забивает не меньше Осимхена, менее травматичный, имеет не один сезон высочайшего уровня, да и старше только на один год.
Но кто кроме тебя о нём вообще слышал?
0
-4
-4
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Flow market Victor Mercedes
Кейн однозначно
0
-1
-1
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Juninho P.
Кейн стабильнее в разы, как мне кажется. Плюс не нужна адаптация к АПЛ
0
-1
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udod
африканец подпишет большой контракт, и превратится в вальяжного негра, и вообще не ясно, как он в Англии заиграет, это не Италия
а Кейн проверенный вариант, на 4-5 лет вполне хватит
+2
-1
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red hikkikomori
Ответ QWertY
Лаутаро! Дешевле и не хуже того же Осимхена
кстати да, плюс ещё и менее травматичный
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borasco
Статистика Осимхена конечно впечатляет, но, если учесть что он играет в не очень сильной лиге в самой атакующей команде, то сразу появляются большие сомнения по его поводу, а вот Кейн это 100% вариант
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-1
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Burel
Ответ Екн Лор
Осимхен неизвестно как адаптируется к АПЛ. Может получиться второй Санчо. МЮ нужен топовый форвард, какими были в своё время Ван Нистелрой и Ван Перси, поэтому Кейн - идеальный вариант. Года 3-4 ещё точно будет много колотить
какая ван Перся ? Он один сезон только нормально сыграл, а потом резко сдулся
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-3
-3
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Jaxongir Shodiev
Ответ jzx
Конечно надо брать игрока одной карьеры, это будет прям флэшбек с ван Перси, 25 голов Кейна и чемпионство гарантированно
Но для Ван Перси все было прям хорошо, ведь потом его замучали травмы и он ушел.
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IG_ROCK Металлопокалипсис
Кейна надо брать
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Football poet
Если Катарцы купят клуб, то могут и двоих завернуть без проблем
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jzx
Ответ Nuraly Amirov
Робина брали по скидке, там тоже оставался год контракта, все понимали, что он в такой форме не надолго. Хз сколько будет играть Кейн, 100КК ради одного чемпионства канеш заманчиво, но надо и на перспективу думать
Согласен цена была совсем другая, но рынок сейчас такой и позиция дефицитная. Остальные то данные сопоставимы
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QWertY
Ответ OSHO - ऊर्जा
Вот по этому ты и Ван Гаал)))
В чем я неправ? Забивает не меньше Осимхена, менее травматичный, имеет не один сезон высочайшего уровня, да и старше только на один год.
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Nuraly Amirov
Ответ jzx
Конечно надо брать игрока одной карьеры, это будет прям флэшбек с ван Перси, 25 голов Кейна и чемпионство гарантированно
Робина брали по скидке, там тоже оставался год контракта, все понимали, что он в такой форме не надолго. Хз сколько будет играть Кейн, 100КК ради одного чемпионства канеш заманчиво, но надо и на перспективу думать
0
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