«МЮ» выбирает между Осимхеном и Кейном. Цена каждого из них летом – около 100 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» может подписать или летом.

Как пишет The Telegraph, тренеру Эрику тен Хагу предстоит решить, кого из форвардов подписать летом. Он выбирает между Харри Кейном (« ») и Виктором Осимхеном («Наполи»). За каждого из них придется заплатить около 100 млн фунтов.

Усиление нападения – главная цель « ». В Кейне видят краткосрочное решение, но, учитывая его опыт в АПЛ, он практически гарантирует голы. Осимхен видится более рискованным трансфером, однако у него есть потенциал, чтобы превратиться в топ-форварда на долгие годы вперед.

Источники в «Манчестер Юнайтед» считают, что Осимхен лучше подходит под футбол тен Хага. Тренеру нужен мобильный нападающий, который действует в высоком темпе, в силовой манере и хорош в прессинге. Прошлым летом тен Хаг детально изучал игру Осимхена и заметил в ней элементы, которые вызвали у него сомнения. Кроме того, тренера беспокоит травматичность форварда «Наполи».

Интерес к Виктору также проявляют «Челси» и «ПСЖ». Ожидается, что итальянский клуб запросит более 100 млн фунтов за нападающего.

Такую же сумму запросит «Тоттенхэм» у любого английского клуба, который пожелает купить Кейна. Его могут продать, если договориться о подписании нового контракта не удастся. Срок нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года. Президент «шпор» Дэниэл Леви предпочел бы продать Харри в клуб не из Англии.

Ранее сообщалось об интересе к Кейну со стороны «Баварии». Леви надеется, что в «Тоттенхэм» поступят предложения от зарубежных клубов. «Тоттенхэм» надеется убедить форварда подписать новый контракт. Кейн отчаянно хочет трофеев.

В этом сезона у 24-летнего Осимхена 17 голов и 3 результативные передачи в 21 матче за «Наполи» во всех турнирах. С 16 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.

У 29-летнего Кейна 19 мячей и 3 голевые передачи в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. С 17 голами он идет вторым в списке лучших бомбардиров АПЛ, уступая лишь Эрлингу Холанду (25 голов)