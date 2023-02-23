«Дзюба – большой мастер и не раз доказывал это. Он поможет «Локомотиву». Президент РПЛ Алаев об Артеме

Президент Мир РПЛ оценил дебют Артема Дзюбы в «Локомотиве».

Нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба впервые вышел на поле в составе «железнодорожников» и был признан лучшим игроком матча.

«Дзюба – большой мастер, он это не раз доказывал. Артем поможет «Локомотиву».

Он мог изменить ход игры, имел два момента. В первом случае, когда мяч попал в штангу, Дзюбе не повезло, во втором случае он пробил выше ворот из-за того, что подустал», – сказал Александр Алаев.