«Дзюба – большой мастер и не раз доказывал это. Он поможет «Локомотиву». Президент РПЛ Алаев об Артеме

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Алаев Спорт-Экспресс Футбол

Президент Мир РПЛ оценил дебют Артема Дзюбы в «Локомотиве».

Нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) Дзюба впервые вышел на поле в составе «железнодорожников» и был признан лучшим игроком матча.

«Дзюба – большой мастер, он это не раз доказывал. Артем поможет «Локомотиву».

Он мог изменить ход игры, имел два момента. В первом случае, когда мяч попал в штангу, Дзюбе не повезло, во втором случае он пробил выше ворот из-за того, что подустал», – сказал Александр Алаев.

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4 комментария

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Максим Пантелеев
С Дзюбой на поле -один гол, без него - семь. Тут и спорить не о чем.
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Ильдар Фарукшин
Началось мог не мог. Кукушка хвалит петуха. За то, что хвалит он кукушку
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Recreated
Мерзкий об омерзительном!
0
-2
-2
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arsenal.ave
К чему он это? Ведь не доказал же в этот раз! Счет на табло!
+1
-1
0
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