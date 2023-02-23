Артем Дзюба: «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Но все равно принципиальный матч для меня, я все-таки воспитанник»

заявил, что «Спартак» больше не является для него сильным раздражителем.

«Наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Однако для меня это все равно принципиальный матч, потому что я все-таки воспитанник «Спартака». Мне нравится [играть] против них.

Еще остались те ребята, которых я хорошо знаю, против которых интересно играть», – сказал нападающий « ».

34-летний футболист дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против « » (0:1) и был признан лучшим игроком встречи.

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