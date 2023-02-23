Артем Дзюба: «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Но все равно принципиальный матч для меня, я все-таки воспитанник»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба заявил, что «Спартак» больше не является для него сильным раздражителем.

«Наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Однако для меня это все равно принципиальный матч, потому что я все-таки воспитанник «Спартака». Мне нравится [играть] против них.

Еще остались те ребята, которых я хорошо знаю, против которых интересно играть», – сказал нападающий «Локомотива».

34-летний футболист дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) и был признан лучшим игроком встречи.

«Мне не нужна любовь болельщиков». Как Дзюба играет против «Спартака»

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17 комментариев

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Виталик Украинский
Ответ Valentin Kompaneytsev
А нужен ли воспитателю такой воспитанник. Подозреваю, что категорически нет.
"от останки не родятся апельсинки" - народная мудрость.
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Виталик Украинский
Ответ Мукунку хороший
Поддержу тебя и ещё напомню про топтание спартаковского шарфа.. про воровство у коллеги, про наговоры и обзывательства тренеров.. про видосик..про вранье на камеру при споре с комментатором… как вот так..
Плохими не рождаются, плохими становятся, особенно в КБ среде.
0
-1
-1
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Pelerin
А что было бы, если Локо хотя бы ничью вымучил... Просто не заткнуть гения )
0
-3
-3
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Andrey911
После его слов про Спартак когда он был в Зените, пускай себя Спартачом не считает. Он предатель. У нас много игроков которые играли за другие команды, но никогда не говорили плохо о своём родном клубе.
+8
-4
+4
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Мукунку хороший
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Поддержу тебя и ещё напомню про топтание спартаковского шарфа.. про воровство у коллеги, про наговоры и обзывательства тренеров.. про видосик..про вранье на камеру при споре с комментатором… как вот так..
+1
-5
-4
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ractorosan527@gmail.com
Вот именно поэтому тебя не видно было на 87 минуте только ударил и опять все так же безобразно в своё время Дмитрий Лоськов в игре за Сатурн Локомотиву 2 мяча положил вот это действительно принципиально вине дзюба да и вообще не верю что дзюба проявит себя
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Его родной клуб в Томь и Ростов отправлял. Офигенная куча денег!
+7
-5
+2
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Rosenbaum
Ответ RussianAnimal
Комментарий удален модератором
Зачем? Лучше выкладывать тёлок спортсменов, демонстрирующих свои задницы. Так больше кликов будет ))
+7
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+6
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Valentin Kompaneytsev
А нужен ли воспитателю такой воспитанник. Подозреваю, что категорически нет.
0
-5
-5
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RussianAnimal
Комментарий удален модератором
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RomvB
Для профессионального дрочера особенно важно, чтобы без раздражения ... )
+1
-7
-6
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Tsamourlidis_mufc
В фнл много раздражителей зато и раздраженных. Разгуляешься
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Ильдар Фарукшин
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
Не трать нервы на это. Нервные клетки не восстанавливаются
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Ильдар Фарукшин
Так и думал начнётся песни о главном
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LifeSpartak
Ты позорище!
+3
-7
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Spartakus1984
Комментарий удален модератором
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Osodj Djhshs
Конечно, главный раздражитель сейчас Пари НН, Торпедо и прочие обитатели дна таблицы
+26
-5
+21
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Рашпель793
Причём не просто воспитанник, а лучший воспитанник за последние лет 20 минимум.
+7
-9
-2
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HI MARS
Нет газпромовских ресурсов - не раздражитель
+15
-10
+5
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