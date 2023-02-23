Артем Дзюба: «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Но все равно принципиальный матч для меня, я все-таки воспитанник»
Артем Дзюба заявил, что «Спартак» больше не является для него сильным раздражителем.
«Наверное, «Спартак» уже не такой раздражитель, как раньше. Однако для меня это все равно принципиальный матч, потому что я все-таки воспитанник «Спартака». Мне нравится [играть] против них.
Еще остались те ребята, которых я хорошо знаю, против которых интересно играть», – сказал нападающий «Локомотива».
34-летний футболист дебютировал за железнодорожников в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) и был признан лучшим игроком встречи.
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