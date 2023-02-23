Мартинес о призе The Best: «Все равно, выиграю ли я. Очень хочу, чтобы Месси и Скалони победили»

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Эмилиано Мартинес высказался о номинации на приз ФИФА лучшему вратарю.

На приз также претендуют Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии) и Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко).

На награду The Best лучшему игроку года номинированы Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Лионель Месси («ПСЖ, сборная Аргентины) и Карим Бензема («Реал»).

На приз лучшему тренеру года претендуют Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

«Я не знаю, не знаю. Конечно, я поговорил с Лео Месси и Лионелем Скалони, чтобы узнать, поедут ли они [на церемонию]. Они поедут, так что и я поеду. Я уже выиграл самый прекрасный трофей, который существует в мире футбола. Как аргентинец я не могу просить о большем. Если я выиграю, то здорово. Если нет, то ничего такого не случится.

Надеюсь, мы все победим, это было бы приятно. Думаю, такое случилось бы впервые. Я очень хочу, чтобы победили Месси и Скалони. Все равно, выиграю ли я.

Трофей The Best – это индивидуальная награда, а для меня главным предметом гордости стало то, что благодаря мне многие мальчики захотели стать вратарями. Я бы отказался от всего ради того, чтобы эти парни и весь народ Аргентины были счастливы. Сейчас я знаю, что стал кумиром для многих ребят, они хотят стать вратарями, и это заставляет меня продолжать работать и совершенствоваться.

Речь не просто о футболе, а о том, чтобы дети не пришли к наркотикам, чтобы дети ушли с улиц. Их желание стать профессиональными футболистами тоже поможет стране», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».

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73 комментария

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Yusuf Evloev
Ответ Игорь Климов
Лео Месси без вариантов!
нет
мбаппе лучший игрок чм, лч, лиги 1 и псж
и да когда отсутсвует мбаппе псж в ступоре
прошлый матч с ьаварией пример
мбаппе кандидат номер 1
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Айлин 1990
Ответ Merdan Jumageldiyev
Везде где играеть Месси ему покупають тровеи.
У всех трофей а у чокаев тровей??)))
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Айлин 1990
Ответ Dima Demchenko
Ну конечно возьмёт Месси за один супер проведенный турнир в декабря, а остальные 11 месяцев до ЧМ уже не важно учитывать. Месси как всегда получит потому что он Месси
Напомни сколько у него результативных действий за сезон а потом поплачь.
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Айлин 1990
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так сказал Эмир Катара - президенту ФИФА Джанни Инфантино
Так сказал, президент Аль Насра, так как он убедился что купили не лучшего игрока в истории а балласта из МЮ.
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Айлин 1990
Ответ Merdan Jumageldiyev
Месси надо дать новый тровей ДЛЯ ЛЕВЫХ ПЕНАЛЬТИ ГОДА или ПРОЕКТ ФИФА ГОДА )))
Левый это бердумухамедов и чокаи. А Месси заслужил свою награду.
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Айлин 1990
Ответ Merdan Jumageldiyev
Подхалим он а не командный игрок ))) как и Месси бои
Что ты несёшь чокай🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Ras Algul
Ответ Фанат Лионеля Месси
ЧМ главный турнир в истории футбола ,не плачь :)
Ну тогда этот приз должен получить Мартинес а не Месси...
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Zidan GOAT
Ответ Экспертное мнение
Ну раз ты учитываешь победы во всех топ-5 лигах (с ПСЖ и Баварией бгг ахахахахах), то давай смотреть и на Скалони через призму прошлого? Принес первое золото Аргентине с 1991 года, забрал сразу 3 трофея в 2021-2022 годах. Эми Мартинес - забрал три золота со сборной, Дыркуа с более сильным золотым поколением - НОЛЬ финалов. Только Карлан Анчелотти способен слить чемпионат Франции Монпелье, и только Скалони способен обыграть в финалах Бразилию, Италию, Францию за полтора года.
Ну это уже болезнь, я уверен. Ставить Скалони выше Карло это клиника, срочно в палату
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AnMe
Ответ TAGAY
гКуртуа или Мартинес. первый играл в топ клубе и в топ сборной, выдал крутой год и провальный ЧМ, второй играет в середняке а сборная его так же не топ но и далеко не середняк.. выдал команде добротный сезон в клубе и крутой ЧМ, хоть и пропускал голы но в целом удары там были очень сложными для сейва, а 2 серии пенки выиграл.. короче, тут 50 на 50. я бы отдал бельгийцу! а так тренер и игрок Лео и Лео
Согласен насчет Лео х2
Мартинес такие глупые голы пропускал, но тащит пенальти и сделал сумасшедший сейв на 123, поэтому даже не знаю, как относиться к его кандидатуре
Очень странный персонаж
Поэтому тоже 50/50
+2
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Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
Кто то реально считает Скалони конкурентом Карло? Золотой дубль (ЛЧ и Ла Лига), великое достижение (победа во всех топ-5 лигах), сумасшедший путь в ЛЧ, где Карло своими заменами переворачивал игры. Ну прекращайте, какой ещё Скалони..
Ну раз ты учитываешь победы во всех топ-5 лигах (с ПСЖ и Баварией бгг ахахахахах), то давай смотреть и на Скалони через призму прошлого? Принес первое золото Аргентине с 1991 года, забрал сразу 3 трофея в 2021-2022 годах. Эми Мартинес - забрал три золота со сборной, Дыркуа с более сильным золотым поколением - НОЛЬ финалов. Только Карлан Анчелотти способен слить чемпионат Франции Монпелье, и только Скалони способен обыграть в финалах Бразилию, Италию, Францию за полтора года.
+2
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+2
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&_Bishep_&
Этому призы отдавать на фоне подтанцовки из Тарзан--шоу.
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Экспертное мнение
Ответ Dima Demchenko
Ну конечно возьмёт Месси за один супер проведенный турнир в декабря, а остальные 11 месяцев до ЧМ уже не важно учитывать. Месси как всегда получит потому что он Месси
Никто не мешает остальным быть Месси, но Месси только Месси
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Dima Demchenko
Ну конечно возьмёт Месси за один супер проведенный турнир в декабря, а остальные 11 месяцев до ЧМ уже не важно учитывать.

Месси как всегда получит потому что он Месси
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так сказал Эмир Катара - президенту ФИФА Джанни Инфантино
Ну не саудовской клубничке же вручать🤓
+2
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Zidan GOAT
Кто то реально считает Скалони конкурентом Карло? Золотой дубль (ЛЧ и Ла Лига), великое достижение (победа во всех топ-5 лигах), сумасшедший путь в ЛЧ, где Карло своими заменами переворачивал игры.
Ну прекращайте, какой ещё Скалони..
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Сикарио
Не выиграешь.
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Kanan Jarrus
мбаппе хозяин месси
0
-1
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TAGAY
гКуртуа или Мартинес. первый играл в топ клубе и в топ сборной, выдал крутой год и провальный ЧМ, второй играет в середняке а сборная его так же не топ но и далеко не середняк.. выдал команде добротный сезон в клубе и крутой ЧМ, хоть и пропускал голы но в целом удары там были очень сложными для сейва, а 2 серии пенки выиграл.. короче, тут 50 на 50. я бы отдал бельгийцу! а так тренер и игрок Лео и Лео
+7
-1
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Real_v_dushe
Ответ Артём Околович
в 18 году Модрич взял за ЧМ
Нет он взял за игру на ЧМ и победу в ЛЧ. Без победы в ЛЧ Модрич бы ничего не взял. ЛЧ - давно с запасом главный турнир в футболе.
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Экспертное мнение
Ответ Real_v_dushe
Черепашка - лучший игрок в Париже и с запасом лучший, а арг не играл лучше, чем даже тот же покерист.
Черепашка и Неймар - единственная связка за 400 млн, которая способна слить чемпионат Франции Лиллю. Без Лео Кинга увы, им не справиться даже с Клермонами. Поэтому Лео Кинг Месси забрал кубок мира с игроками из Брайтона и Астон Виллы, ну а черепашке в финале не помогли даже 2 левые пенальти, что ему еще надо?))
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Real_v_dushe
Мбаппе в Париже конкретно каждый день показывает, на сколько он сильнее игрок, чем арговский пиар-продукт. Бензема зарешал в ЛЧ и Ла Лиге и он не мог учавствовать в фифашном цирке. Оба француза должны быть однозначно выше жадного арга.
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Игорь Климов
Лео Месси без вариантов!
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Zidan GOAT
Ответ VERBLYUD
Награда вручает фифа, а фифа пофиг на ЛЧ.
А тогда зачем тут Анчелотти? Не сходится что то, правда?
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Фанат Лионеля Месси
ЧМ главный турнир в истории футбола ,не плачь :)
Не буду спорить на счёт кто чего там заслужил, удивляет другое, как любите тянуть за то, что вам выгодно, условно, если твой кумир в финале проиграл бы, вы всё равно бы сказали, что он достоин.
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Артём Околович
Ответ Real_v_dushe
2014 - Роналду взял награду за победу и свою игру в ЛЧ. В 2018 никто из Франции ничего не взял, в 2010 жадный агр взял лишь за то награду, что играл в плане пиара лучше, чем Снейдер. В ПСЖ, где жадный арг пылит 1,5 сезона однозначно и давно лучший игрок Мбаппе. В каком месте арг должен получить эту награду, если даже в своём клубе он никогда лучшим не был?
в 18 году Модрич взял за ЧМ
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