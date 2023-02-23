Мартинес о призе The Best: «Все равно, выиграю ли я. Очень хочу, чтобы Месси и Скалони победили»

высказался о номинации на приз ФИФА лучшему вратарю.

На приз также претендуют («Реал», сборная ) и («Севилья», сборная Марокко).

На награду The Best лучшему игроку года номинированы («ПСЖ», сборная Франции), Лионель Месси («ПСЖ, сборная Аргентины) и Карим Бензема («Реал»).

На приз лучшему тренеру года претендуют Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

«Я не знаю, не знаю. Конечно, я поговорил с Лео Месси и Лионелем Скалони, чтобы узнать, поедут ли они [на церемонию]. Они поедут, так что и я поеду. Я уже выиграл самый прекрасный трофей, который существует в мире футбола. Как аргентинец я не могу просить о большем. Если я выиграю, то здорово. Если нет, то ничего такого не случится.

Надеюсь, мы все победим, это было бы приятно. Думаю, такое случилось бы впервые. Я очень хочу, чтобы победили Месси и Скалони. Все равно, выиграю ли я.

Трофей The Best – это индивидуальная награда, а для меня главным предметом гордости стало то, что благодаря мне многие мальчики захотели стать вратарями. Я бы отказался от всего ради того, чтобы эти парни и весь народ Аргентины были счастливы. Сейчас я знаю, что стал кумиром для многих ребят, они хотят стать вратарями, и это заставляет меня продолжать работать и совершенствоваться.

Речь не просто о футболе, а о том, чтобы дети не пришли к наркотикам, чтобы дети ушли с улиц. Их желание стать профессиональными футболистами тоже поможет стране», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».