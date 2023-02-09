назвала трех главных тренеров, претендующих на приз .

Среди кандидатов на награду лучшему тренеру остались (« »), Пеп Гвардиола (« ») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Ранее в числе претендентов также были Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

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