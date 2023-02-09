Анчелотти, Гвардиола и Скалони – в тройке претендентов на приз The Best от ФИФА
ФИФА назвала трех главных тренеров, претендующих на приз The Best.
Среди кандидатов на награду лучшему тренеру остались Карло Анчелотти («Реал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Ранее в числе претендентов также были Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).
Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
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Игра на отборе и на самом ЧМ была разная у Аргентины. А сборная Аргентины каждый раз что-то дорабатывала и шла дальше, хоть я и ловил микро-инсульты. Думал будет тащить как раз Лео, Ди Мария, Дибала и Лаутаро. А потом я вижу, что Ди Марию убирают постоянно, Лаутаро будто не играл в футбол на топовом уровне, а Дибала приклеен к скамейке. На защиту даже не полагался и щас считаю ее переоцененной, столько косяков и опять инсульты для болельщиков.
С Францией тоже спорно, но это их косяк, поскольку не играли столько, а включились в конце, Но победу французы ничем не заслужили, ибо не было голода, как у аргентинцев.
Когда вы говорите о сборных, то там лишь одна сборная с турбо составом - это Франция. И ее Аргентина обыграть как раз и не смогла. Были равны.
состав Реала у Анчелотти сильнее, чем состав Аргентины (на мой взгляд), однако при этом составы команд конкурентов там просто дикие, гораздо сильнее, чем у сборных, которые противостоят на ЧМ (Францию мы убираем за скобки, как было сказано выше)
Но я пытался быть максимально объективным, сравнив составы сборной и состав РМ при Анчелотти (Пепа я даже не рассматриваю), и опытность тренеров. И если сравнить ЧМ и плей-офф ЛЧ, то в плей-офф по 2 игры, где ты можешь чуть ошибиться и потом исправить это. А на ЧМ права на ошибку нет. Надеюсь более менее понятно объяснил.
И по кол-ву матчей и по кол-ву дней, проведенных с командой - совершенно разные объемы.