Анчелотти, Гвардиола и Скалони – в тройке претендентов на приз The Best от ФИФА

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ФИФА назвала трех главных тренеров, претендующих на приз The Best.

Среди кандидатов на награду лучшему тренеру остались Карло АнчелоттиРеал Мадрид»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Ранее в числе претендентов также были Дидье Дешам (сборная Франции) и Валид Реграги (сборная Марокко).

Церемония награждения лауреатов пройдет 27 февраля 2023 года. Рассматриваемый период – с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

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68 комментариев

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Шарафат Дадашов
Ответ Полуэктов Пётр
Когда вы сравниваете составы, то вы забываете сравнить их с конкурентами. Когда вы говорите о сборных, то там лишь одна сборная с турбо составом - это Франция. И ее Аргентина обыграть как раз и не смогла. Были равны. состав Реала у Анчелотти сильнее, чем состав Аргентины (на мой взгляд), однако при этом составы команд конкурентов там просто дикие, гораздо сильнее, чем у сборных, которые противостоят на ЧМ (Францию мы убираем за скобки, как было сказано выше)
При этом, этот турбо состав, ничего не смог сделать, до 78 минуты матча. Если бы, Франция не сравняла-бы, то тут, была-бы, теория заговора и подкупа.
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Болельщик МГ
Ответ Alexander S
И сборную США по баскетболу, правда?)
Нет. Ну вот на самом деле. В Барселоне сумасшедшая команда, в Ман Сити переполненные звезды, шейхам уже денег некуда девать. Мы до сих пор так и не понимаем, что за тренер этот Гвардиола. Он как Коннор Макгрегор, как боец по факту ноль, но на хайпе.
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Шарафат Дадашов
Ответ Сикарио
Не неси бред. Унылый судейский чемп с пенками в каждом матче выиграл бы и Черчесов.
По игре, Арги были лучше любого соперника.
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Болельщик МГ
Ответ Alexander S
И сборную США по баскетболу, правда?)
Легко. Даже с таким помощником как ты)
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AnMe
Ответ Полуэктов Пётр
Когда вы сравниваете составы, то вы забываете сравнить их с конкурентами. Когда вы говорите о сборных, то там лишь одна сборная с турбо составом - это Франция. И ее Аргентина обыграть как раз и не смогла. Были равны. состав Реала у Анчелотти сильнее, чем состав Аргентины (на мой взгляд), однако при этом составы команд конкурентов там просто дикие, гораздо сильнее, чем у сборных, которые противостоят на ЧМ (Францию мы убираем за скобки, как было сказано выше)
Как для фаворита с сеткой повезло до 1/2, где должны были встретиться с Бразилией. Хорваты и голландцы для меня были куда впечатляющими, чем Аргентина, когда начал смотреть ЧМ. Голландцы из-за полущиты и защиты. А хорваты из-за последних игр, хоть и сужу по тому, что было пару лет назад. Ну и Бразильцев с шикарным составом они выкинули, а я думал, что битва как раз будет с ними.
Игра на отборе и на самом ЧМ была разная у Аргентины. А сборная Аргентины каждый раз что-то дорабатывала и шла дальше, хоть я и ловил микро-инсульты. Думал будет тащить как раз Лео, Ди Мария, Дибала и Лаутаро. А потом я вижу, что Ди Марию убирают постоянно, Лаутаро будто не играл в футбол на топовом уровне, а Дибала приклеен к скамейке. На защиту даже не полагался и щас считаю ее переоцененной, столько косяков и опять инсульты для болельщиков.
С Францией тоже спорно, но это их косяк, поскольку не играли столько, а включились в конце, Но победу французы ничем не заслужили, ибо не было голода, как у аргентинцев.
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Alexander S
Ответ Болельщик МГ
Что забыл в этом списке Гвардиола? При том, что он ничего не выигрывает существенного. Отталкиваясь от его успехов в Ман Сити, то и я не хуже показал бы результат.
И сборную США по баскетболу, правда?)
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Болельщик МГ
Что забыл в этом списке Гвардиола? При том, что он ничего не выигрывает существенного. Отталкиваясь от его успехов в Ман Сити, то и я не хуже показал бы результат.
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Маноло Санчи́с
Ответ Universal1000
Лучший тренер мира. И однозначно лучшая тренерская работа в клубном сезоне 2021-2022. По совести должен быть выше Анчелотти, которого Пеп по игре разобрал на куски в ЛЧ. А уж про качество поставленности и стабильности игры их команд даж как то неудобно упоминать.
Так разобрал, что проиграл xD
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Dimonty
Ответ Heisenberg
Зачем сравнивать тренеров сборных и клубных? Это тупость награды, у одних есть целый год для того, чтобы показать себя как крутого коача, у других 1,5 месяца.
Ну так и специфика у турниров разная.
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Шарафат Дадашов
Ответ Men77
Думаю Скалоне отдадут, всё таки состав у аргов из топов был самый слабый.
Раньше, начиная с 1998- 2010, можно было , без всех проблем назвать, по именам, состав сборной. А в 2022, только нескольких игроков знал. До заявки
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Катя Авейру.
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Однозначно Скалони. За полтора года выиграть ЧМ , КА , КК немногим удавалось я лично непомню никого.
Финалиссимо
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Tibaut Curtois
Думаю будет логично если лучшим будет признан лучшим, проделал огромную работу за менее чем два года. Для меня папа Карло гений. Но Скалони великолепно проработал.
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Universal1000
Ответ Youzhny23
случайно спасенное чемпионство на 90 минуте,все лучший тренер ?
Случайно? Ясно ухахахахахахаха.
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jet_set
И это пенальти в ворота соперника Аргентины!
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Ваня-председатель
Скалони - в топ-клуб!
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Анчелотти выиграл ЛЧ, но Скалони всё-таки взял ЧМ. Скалони заслуживает.
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Полуэктов Пётр
Ответ AnMe
На самом деле вы правы с одной стороны, но такова награда, где не делят клубных и сборных. Но я пытался быть максимально объективным, сравнив составы сборной и состав РМ при Анчелотти (Пепа я даже не рассматриваю), и опытность тренеров. И если сравнить ЧМ и плей-офф ЛЧ, то в плей-офф по 2 игры, где ты можешь чуть ошибиться и потом исправить это. А на ЧМ права на ошибку нет. Надеюсь более менее понятно объяснил.
Когда вы сравниваете составы, то вы забываете сравнить их с конкурентами.
Когда вы говорите о сборных, то там лишь одна сборная с турбо составом - это Франция. И ее Аргентина обыграть как раз и не смогла. Были равны.
состав Реала у Анчелотти сильнее, чем состав Аргентины (на мой взгляд), однако при этом составы команд конкурентов там просто дикие, гораздо сильнее, чем у сборных, которые противостоят на ЧМ (Францию мы убираем за скобки, как было сказано выше)
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AnMe
Ответ GraDea
Как же задолбали ребята, которые «забывают» про Ди Марию. Если его забыть, то Месси выглядит еще круче?
Не забываем и ценим его, как и всех игроков! Но Ди Мария при своем темпе работы - должен быть заменен в матчах. Плюс у него травма была. А так понятно же, что человек говорит о том, что у остальных сборных было кем заменять. У них скамейки были золотые, не то что у Аргентины.
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AnMe
Ответ Полуэктов Пётр
Сравнивать тренера сборной и клубных тренеров - это максимально не объективно. И по кол-ву матчей и по кол-ву дней, проведенных с командой - совершенно разные объемы.
На самом деле вы правы с одной стороны, но такова награда, где не делят клубных и сборных.
Но я пытался быть максимально объективным, сравнив составы сборной и состав РМ при Анчелотти (Пепа я даже не рассматриваю), и опытность тренеров. И если сравнить ЧМ и плей-офф ЛЧ, то в плей-офф по 2 игры, где ты можешь чуть ошибиться и потом исправить это. А на ЧМ права на ошибку нет. Надеюсь более менее понятно объяснил.
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Moscwow
Ответ Форман21
Чтобы его бить, то надо заработать. Ди Мария как цыпленка раздел Дембеле, тот вместо того, чтоб сыграть по мячу, сыграл по ногам. Заработано на чистом классе. ЗЫ...И голландцы, и французы по игре обыграны вчистую, несмотря на счёт, последним еще дали два пенальти.
5 пенальти в 7 матчах «заработали»😂😂😂 купили, точнее шейхи подарили
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Старик Стариканов
Гвардиолу всегда будут пихать по умолчанию.Даже если ничего выиграет или будет безработным
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Youzhny23
Ответ Universal1000
Лучший тренер мира. И однозначно лучшая тренерская работа в клубном сезоне 2021-2022. По совести должен быть выше Анчелотти, которого Пеп по игре разобрал на куски в ЛЧ. А уж про качество поставленности и стабильности игры их команд даж как то неудобно упоминать.
случайно спасенное чемпионство на 90 минуте,все лучший тренер ?
+2
-1
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Полуэктов Пётр
Ответ AnMe
Скалони - 10000%. Даже не обсуждается. Появился в кризис молодой и без опытный, все его топили, а он создал штаб вокруг себя, собрал бойцов, которые уступают 2му составу Бразилии и Франции, не считая нескольких игрков. И вырвал 3 кубка за 1,5-2 года против действующих евро чемпионов, чемпионов мира и чемпионов южной Америки.
Сравнивать тренера сборной и клубных тренеров - это максимально не объективно.
И по кол-ву матчей и по кол-ву дней, проведенных с командой - совершенно разные объемы.
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Lifar Skladchikov
Ответ Дядя ТУРА
бред. наши отечественные специалисты ничем не уступают и должны быть как минимум в номинантах
не выкупили ребята твой сарказм )
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GraDea
Ответ son min
Легче выиграть ЛЧ, где в команде есть такие игроки, как: Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро, Куртуа, Алаба, Винисиус:) Попробуй выиграть ЧМ с одним Месси и игроками из Брайтона, Севильи, Бенфики, Астон Виллы:)
Как же задолбали ребята, которые «забывают» про Ди Марию. Если его забыть, то Месси выглядит еще круче?
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