У Эндрика, купленного «Реалом», нет голов и ассистов в 10 матчах в 2023-м. Сегодня он заплакал после замены, накрыв голову футболкой

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Абел Феррейра Реал Мадрид Ла Лига Эндрик Футбол

У Эндрика, которого купил «Реал», нет голов в 10 матчах в 2023 году.

16-летний нападающий в 2023 году не отметился результативными действиями в 10 матчах в составе «Палмейрас». Он провел 9 игр в чемпионате Паулиста и еще 1 матч в Суперкубке Бразилии. 8 из них он начал в стартовом составе команды.

В матче «Палмейрас» с «Ред Булл Брагантино» (2:0), который прошел ночью 23 февраля, форварда заменили на 60-й минуте. Эндрик сел на скамейку запасных, накрыл футболкой лицо и расплакался.

Тренер «Палмейрас» Абел Феррейра сказал после матча: «Да, он действительно накрыл лицо, потому что плакал. Я ему не отец, но должен был обнять его. Эндрик должен сохранять спокойствие. Никому не нравится критика. На него свалилось громадное давление – все ждут, что он будет забивать по 5-6 голов. Он старается справиться с этим сам. Голы придут в нужный момент. Нужно просто сохранять спокойствие и улыбаться».

О трансфере Эндрика мадридский «Реал» объявил 15 декабря. Форвард присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Журналист Фабрицио Романо сообщал, что за него заплатят 60+12 млн евро. Мадридские газеты Marca и As делились иной информацией. По их данным, за бразильца заплатят 35+25 млн евро.

Полную статистику 16-летнего Эндрика можно найти здесь.

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64 комментария

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bars1998
Ответ 2vdhrvmmzf
Только за него в этом возрасте 60 млн не платили
какие 60 млн? Там только 35 млн, 25 млн что бы ещё получить надо этому пацану себя показать в Европе)
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Дуойка Бубнова
>не отметился результативными действиями в 10 матчах

Эндрик звучит как Мудрик. совпадение?
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Экселлент
Это всё нормально,плохо было бы,если ему бы вообще пофиг было,а тут прям видно,что парень старается,ему всего ничего,у него все впереди
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GuruFutbola
Ответ Денис Александрович
это никак не отменяет твоё звание в этой жизни)
Значит ты смирился?)
Быстро принял свою участь после беседы со мной, похвально)
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Андрей Хенто
Вообще не повод бить в колокола, он создаёт моменты, да реализация подводит, но мне нравится, что он не боится брать игру на себя, идти в дриблинг. Все у него ещё впереди.
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GuruFutbola
Ответ &_Bishep_&
БЧК уже перевели в Сегунду, за то что в бюджете много лет была статья : " расходы на арбитров" ?🤣
Нет
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Spartakus1984
Ответ DenisKam
для девочки - да. Для мужика - нет
’’Мужик’’ -это Неймар который плачет.А этот еще пацан-так что ничего страшного.
+1
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Spartakus1984
Ответ иц а мэн
60 миллионов в пустую
100 за Мудрика -вот это в пустую а тут супер талант-у которого все впереди
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Дядя ТУРА
Ответ Dimario
В ФМ23 разрывает просто. Два сезона подряд меньше чем с 20 годами не заканчивает у меня.
Я ещё в ФМ 15 не наигрался
+1
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+1
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Spartakus1984
Ответ Dimario
В ФМ23 разрывает просто. Два сезона подряд меньше чем с 20 годами не заканчивает у меня.
детский сад
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Spartakus1984
Ответ KerroChelsea
Ну сам реал и виноват. Купили за сверхбабки и теперь все внимание на бедного подростка.
Винисиуса тоже около 17 лет когда ему было купили
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Spartakus1984
Ну реакция не самая плохая,пацану не безразлично все,это хорошо,а мог бы уже кайфовать от денег.
+2
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2vdhrvmmzf
Ответ Artem Piatkov
У Холланда в норвежском Брюне было 0 мячей за 16 матчей (в 15 лет) Так что не показатель, нужно время для раскрытия всех талантов
Только за него в этом возрасте 60 млн не платили
+7
-2
+5
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Не каких-то, а у тех которые читают сейчас мой ответ)
это никак не отменяет твоё звание в этой жизни)
+1
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Slavick Nemkovsky
Накрываться надо футболкой Бензема, тогда и голы пойдут, и ассисты
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Должен наверстать упущенное
0
0
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GuruFutbola
Ответ Денис Александрович
мощная логика, па да л ь ю являешься ты, а отклонения у каких то Денисов?
Не каких-то, а у тех которые читают сейчас мой ответ)
0
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-3
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Александр Зубков
Ответ DenisKam
для девочки - да. Для мужика - нет
сейчас смотрел " Они сражались за Родину". Слезы были.
+2
0
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Эффект меньше чем клуба)
Причем тут борселона?))
+1
0
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
мощная логика, па да л ь ю являешься ты, а отклонения у каких то Денисов?
+1
0
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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
Эффект меньше чем клуба)
БЧК уже перевели в Сегунду, за то что в бюджете много лет была статья : " расходы на арбитров" ?🤣
+1
-2
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GuruFutbola
Ответ Алексей Смолин
Комментарий удален модератором
Зачем обзываешься?
0
-2
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Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Почему не с григория лепса зашел?)
Не понял?
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Алексей Смолин
Ответ GuruFutbola
Ты знаешь другие слова? Куда скинуть деньги на книгу о колобке?)
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GuruFutbola
Ответ Алексей Смолин
Тебя тут уже не кто всерьёз не воспринимает mumu, жалько тебя уже))
Почему не с григория лепса зашел?)
0
-2
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