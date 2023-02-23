У Эндрика, купленного «Реалом», нет голов и ассистов в 10 матчах в 2023-м. Сегодня он заплакал после замены, накрыв голову футболкой

У Эндрика, которого купил « », нет голов в 10 матчах в 2023 году.

16-летний нападающий в 2023 году не отметился результативными действиями в 10 матчах в составе « ». Он провел 9 игр в чемпионате Паулиста и еще 1 матч в Суперкубке Бразилии. 8 из них он начал в стартовом составе команды.

В матче «Палмейрас» с «Ред Булл Брагантино» (2:0), который прошел ночью 23 февраля, форварда заменили на 60-й минуте. Эндрик сел на скамейку запасных, накрыл футболкой лицо и расплакался.

Тренер «Палмейрас» сказал после матча: «Да, он действительно накрыл лицо, потому что плакал. Я ему не отец, но должен был обнять его. Эндрик должен сохранять спокойствие. Никому не нравится критика. На него свалилось громадное давление – все ждут, что он будет забивать по 5-6 голов. Он старается справиться с этим сам. Голы придут в нужный момент. Нужно просто сохранять спокойствие и улыбаться».

О трансфере Эндрика мадридский «Реал» объявил 15 декабря. Форвард присоединится к клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Журналист Фабрицио Романо сообщал, что за него заплатят 60+12 млн евро. Мадридские газеты Marca и As делились иной информацией. По их данным, за бразильца заплатят 35+25 млн евро.

Полную статистику 16-летнего Эндрика можно найти здесь.