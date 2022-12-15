«Реал» и «Палмейрас» договорились о переходе Эндрика в 2024-м. Контракт форварда – по схеме «3+3»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эндрик Футбол

Эндрик станет игроком «Реала». 

«Реал» и «Палмейрас» договорились о трансфере 16-летнего нападающего, сообщает Фабрицио Романо. Все документы были подписаны в течение последних суток. 

Бразилец присоединится к мадридскому клубу в 2024 году. Контракт рассчитан до 2027-го и может быть продлен еще на 3 года. 

Ранее сообщалось, что мадридцы заплатят за игрока 60 миллионов евро: 35 – сразу, еще 25 – в виде бонусов. Зарплата Эндрика составит 2 миллиона евро в год.

В 2022 году Эндрик забил в высшей лиге Бразилии 3 гола за 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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