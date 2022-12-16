Хави хотел видеть Эндрика в «Барсе». 16-летний форвард стремился именно в «Реал»

Хави хотел видеть Эндрика в «Барселоне».

16-летний нападающий « » подписал контракт с «Реалом». Он присоединится к команде в июле 2024 года.

Как сообщает Marca, главным соперником мадридцев в борьбе за Эндрика был «ПСЖ», но « » участвовала в гонке за бразильского форварда до последнего. Игрок вместе со своей семьей побывал в Мадриде, Париже и Барселоне в феврале прошлого года.

Он познакомился с городами и с тем, что клубы могут предложить ему в случае подписания контракта. Во время ЧМ-2022 Хави все еще хотел, чтобы Эндрик стал игроком «Барсы», но юный бразилец был намерен перейти именно в « ».

«Барса» считает, что Мукоко лучше Эндрика, но сомневается, что его стоит подписывать. Боссы клуба думают, что нужен более опытный форвард

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