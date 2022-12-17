Роналдо сыграл ключевую роль в трансфере Эндрика в «Реал». В доме бразильца Анчелотти убеждал игрока перейти

Стали известны новые детали перехода 16-летнего нападающего Эндрика в «Реал».

По данным Jugones, ключевую роль сыграл экс-форвард «Мадрида» и сборной Бразилии Роналдо.

В феврале приехал в испанскую столицу, чтобы пообедать с Карло Анчелотти и Роналдо в мадридском особняке бразильца. Там тренер «Реала» начал убеждать его выбрать именно «Реал».

Несмотря на слова Анчелотти, именно вмешательство Роналдо стало ключевым в решении игрока перейти. Бразилец, в частности, рассказывал форварду «Палмейрас» о своем опыте игры за мадридский клуб.

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