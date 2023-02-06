Матыцин об РФС в Азии: «Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России»

Министр спорта РФ высказался о возможном переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на чемпионат мира‑2026. Поэтому нужно делать выбор. Знаю, что Российский футбольный союз сейчас в активном диалоге с УЕФА.

Взаимодействую ли я ? Да, безусловно. Они [РФС] надеются, что найдут выход в , но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом . А это требует решения соответствующего конгресса, чтобы попасть в их кубковые соревнования.

Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России», – сказал Олег Матыцин в передаче «Громко!» на « ».