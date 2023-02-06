Матыцин об РФС в Азии: «Возможно, некоторые страны не захотят получить сильного конкурента в лице России»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Олег Матыцин Министерство спорта России ЧМ-2026 Политика Матч ТВ Футбол

Министр спорта РФ высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Как я понимаю, если до мая решение не будет принято, то мы можем остаться и без права участвовать в отборочном цикле на чемпионат мира‑2026. Поэтому нужно делать выбор. Знаю, что Российский футбольный союз сейчас в активном диалоге с УЕФА.

Взаимодействую ли я Дюковым? Да, безусловно. Они [РФС] надеются, что найдут выход в УЕФА, но при этом должны понимать, что если там не будет достигнута договоренность, то нужно как можно быстрее стать членом Азиатской конфедерации футбола. А это требует решения соответствующего конгресса, чтобы попасть в их кубковые соревнования.

Не откажется ли принимать нас условная Япония? Конечно, Россия является достаточно сильным конкурентом. Возможно, некоторые страны будут еще и этим руководствоваться, чтобы не получать еще одного сильного конкурента в лице России», – сказал Олег Матыцин в передаче «Громко!» на «Матч ТВ». 

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17 комментариев

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Pb-SE
Чем дольше Россия не играет, тем большим количеством легенд она обрастает.
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гога11
Вроде как человек солидную должность занимает, а городит такую чушь, начальству нравится значит можно продолжать, вот и все наша вертикаль.
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Максим Попов
Бред несёт,Россия серьёзные соперники,смешно.Карпин и его бревна давно уже не удел мировому футболу, так что и в Азии мы будем позориться
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ник подрывник
Поржал, спасибо
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Ole Gunor
говорящая галава
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Chernoy
Ну по любому виновны все, но не мы
+1
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Андрей Никитин99
LOL🤣
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Griezmann_Ufa
Ответ Wiley Fox
Ахаха Бояться карпина и его поленья - себя не уважать Япония, Корея и Австралия разуют Россию за первые десять минут
авторитета в футбольном они не имеют конечно. но политика-это важно. Создадим свою лигу и МОК. иначе уже нельзя....
0
-3
-3
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Wiley Fox
Ахаха

Бояться карпина и его поленья - себя не уважать

Япония, Корея и Австралия разуют Россию за первые десять минут
+5
-2
+3
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Griezmann_Ufa
да вы вообще о чём??? скоро они сами приползут к нам! и ЛЧ и ЛЕ не будет!!!
0
-3
-3
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Уся Ваткин
Азия боится получить сразу нескольких сильных конкурентов, таких как: сборные Якутии, Бурятии, Чукотки и Камчатки
+4
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Aleksey Yashin
И будем ставить матчи с Австралией и Японией в Калининграде, чтобы быть еще более сильным конкурентом!
+3
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Los Galácticos
Вы уже там определитись, вы сильные конкуренты или футбола у вас нет в стране и пора с ним заканчивать, а то каждый день мнения у вас там в дурдоме полярно разнятся.
+15
-3
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Sinister Kid
А Европа вздохнёт с облегчением, от потери сильного конкурента😤😤😤
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Griezmann_Ufa
ну остались мы в еврожопе? что было бы на матчах? как бы добирались? а безопасность болельщиков?
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Илья Савчук
Таджикистан и Узбекистан уже в панике после товарищеских игр
+17
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Борис Гигачад
сборные таджикистана и узбекистана в предвкушении от появления такого конкурента
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