Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Это было глупо. Единственное, чем не горжусь»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес вспомнил свое празднование с перчаткой у паха после победы на ЧМ-2022.

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы».

Также Мартинес ответил на вопрос о целях на будущее.

«Конечно, я хочу продолжать играть за Аргентину и пытаться достичь большего. Когда ты стал чемпионом мира, играть сложнее всего, потому что все хотят победить чемпиона. Мы хотим продолжить показывать, почему стали чемпионами мира, и это станет огромным вызовом для всех нас.

Я хочу взять трофей с «Астон Виллой», которая много лет ничего не выигрывала. Я уже выиграл все со сборной. Теперь я должен сделать это в клубе», – сказал Эмилиано. 

Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»

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47 комментариев

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Игорь Климов
Ответ dmitriy
Да ладно вам, у чувака просто крышу снесло от радости. Но сейчас остыл, пересмотрел это дело и понял что х....ю сморозил. А так как он это понял и осознал, то значит не упертый, и ошибки может признавать. Без его спасений не быть Месси великим............
Лео Месси и без Мартинеса был величайшим футболистом.
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Zombieset
Ответ Федот Евграфович
Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Это было глупо. Следующий раз перчатка будет у задницы!»
А почему не "в"?
ЗЫ. Следующего раза точно не будет ;)
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Bleffinho
Ответ Vacuumka
респект за этот жест мартинесу, это будут вспонимать через десятилетия как и реакцию эмира катара на фото
как пример глупости спортсмена?
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Farhat Sabitov
Вошёл в историю. Теперь это единственное, что о нём будут вспоминать.
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Vacuumka
респект за этот жест мартинесу, это будут вспонимать через десятилетия как и реакцию эмира катара на фото
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-3
-3
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Crenk
Ответ Федот Евграфович
Как её у него могло снести, если она у него отсутствует напрочь? Крыша должна что то прикрывать, а у него прикрывать нечего!
Захлестнули эмоции
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андрей кольцов
Ответ Leo
Забавно с каким остервенением болельщики Мадрида накинулись на этого Мартинеса после финала. Хотя причину все мы знаем - до сих пор победа капитана команды сборной Мартинеса не даёт вам покоя.
То есть ты считаешь, что его поведение нормальным? Заметь, что я не болельщик мадрида
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Melnikov1968
Ответ vinylovich100
После этого была ещё куча высказываний, которые никак не отнести к "эмоциональным жестам"
Как будто это первый раз случилось? Постоянно слышны высказывания: «мы вас поимели» и прочее. Не буду озвучивать, модераторы будут недовольны.
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Leo
Ответ Stasinho7
Пиарщика скорей нанял. Что он творил дней 10 после чемпионств - искрений Мартинес.
Забавно с каким остервенением болельщики Мадрида накинулись на этого Мартинеса после финала. Хотя причину все мы знаем - до сих пор победа капитана команды сборной Мартинеса не даёт вам покоя.
+1
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JBa
Ответ Renki
"Мы с парнями делали это..." Вот и каминг-аут от Мартинеса подоспел.
это ты скорее себя процитировал
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Федот Евграфович
Ответ dmitriy
Да ладно вам, у чувака просто крышу снесло от радости. Но сейчас остыл, пересмотрел это дело и понял что х....ю сморозил. А так как он это понял и осознал, то значит не упертый, и ошибки может признавать. Без его спасений не быть Месси великим............
Как её у него могло снести, если она у него отсутствует напрочь? Крыша должна что то прикрывать, а у него прикрывать нечего!
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-4
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AurelioDeLaurentis
Ответ OldRedWhite
Так в последней игре забил гол сам себе рикошетом от башки ! Мозги и стали на место
🤣
+1
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vinylovich100
Ответ Melnikov1968
Эмоциональный жест,не более того. Уверен,что во время матча футболисты кроют так, что ни одна цензура не пропустит. А это же церемония,торжество. Все в один миг стали моралистами и ханжами. При этом я не поклонник сборной Аргентины, Мартинеса и Месси.
После этого была ещё куча высказываний, которые никак не отнести к "эмоциональным жестам"
+7
0
+7
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Великолепная Семёрка
Аргосы весь состав такие! Пусть они скажут спасибо на фифа и их судьи за золото
+2
-2
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Александр Максаков
Ответ che kaif
Пришел в себя ноунейм
Этому ноунейму звёзды футбола боялись пенальти пробить)
+2
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Рустем Накипов
Ответ Melnikov1968
Эмоциональный жест,не более того. Уверен,что во время матча футболисты кроют так, что ни одна цензура не пропустит. А это же церемония,торжество. Все в один миг стали моралистами и ханжами. При этом я не поклонник сборной Аргентины, Мартинеса и Месси.
Согласен. вылетели первоночальные эмоции. это бывает со всеми. признают не все. болею за Аргентину много лет.
+2
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Федот Евграфович
Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Это было глупо. Следующий раз перчатка будет у задницы!»
+3
-1
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dmitriy
Да ладно вам, у чувака просто крышу снесло от радости. Но сейчас остыл, пересмотрел это дело и понял что х....ю сморозил. А так как он это понял и осознал, то значит не упертый, и ошибки может признавать. Без его спасений не быть Месси великим............
+4
-2
+2
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Александр Бородин
Ну его понять можно, довольно посредственный вратарь, не из самого топового клуба, выдал отличный турнир, провел блестящий финал, и стал чемпионом мира! Вот на эмоциях, и сорвало крышу, кто из нас не творил глупости, особенно на таких эмоциях
+4
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Glukinho
Ответ Юрий Антонович
Мартинес выдал отличный матч и серию пенальти,было приятно смотреть на его игру.А потом всё это похерил своей выходкой.
ничего не похерил, все рано чемпион мира
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Glukinho
Ответ Buba
Пора эту знаменитую перчатку на аукцион выставлять.
или этот знаменитый пах
0
-2
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Melnikov1968
Эмоциональный жест,не более того. Уверен,что во время матча футболисты кроют так, что ни одна цензура не пропустит. А это же церемония,торжество. Все в один миг стали моралистами и ханжами. При этом я не поклонник сборной Аргентины, Мартинеса и Месси.
+18
-8
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Demyan Grachev
показал свой интеллектуальный уровень...вся команда у них такая
+2
-2
0
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Юрий Антонович
Мартинес выдал отличный матч и серию пенальти,было приятно смотреть на его игру.А потом всё это похерил своей выходкой.
+3
-4
-1
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mold-cel
подташнивает от моралистов) ну показал и показал, че гундеть то. Болелы с петухами на футболках никак не отойдут от оскорбления.
+20
-8
+12
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