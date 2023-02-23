Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Это было глупо. Единственное, чем не горжусь»

вспомнил свое празднование с перчаткой у паха после победы на .

«Это было глупо. Мы с парнями делали это, но это единственное из того, чем я не горжусь», – сказал вратарь сборной и « ».

Также Мартинес ответил на вопрос о целях на будущее.

«Конечно, я хочу продолжать играть за Аргентину и пытаться достичь большего. Когда ты стал чемпионом мира, играть сложнее всего, потому что все хотят победить чемпиона. Мы хотим продолжить показывать, почему стали чемпионами мира, и это станет огромным вызовом для всех нас.

Я хочу взять трофей с «Астон Виллой», которая много лет ничего не выигрывала. Я уже выиграл все со сборной. Теперь я должен сделать это в клубе», – сказал Эмилиано.

Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»