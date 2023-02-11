Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Эмилиано Мартинес вспомнил свое празднование с перчаткой у паха после победы на ЧМ-2022.

«Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем... Можете спросить Жиру, что я за человек.

Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал, на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.

Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне «ни в коем случае» не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», – сказал вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины в интервью France Football.

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10 комментариев

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server1ucker
Ответ Экспертное мнение
Мартинес пытался так затмить свой сейв, но не вышло
да вышло вроде)
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Сади Самедов
Они сказали не делать, но я это сделал для них - логика Мартинеса на космическом уровне
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Экспертное мнение
Ответ Тиджани Бабангида
Большая и неловкая глупость,увы,оставшаяся в истории футбола.
Мартинес пытался так затмить свой сейв, но не вышло
+1
0
+1
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Barsa! bolshe chem klub
🤡

какой бы не был он хорошим вратарём, это не является уважительной причиной всё что заблагорассудится делать...
+2
0
+2
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Гусейн Магомедрасулов
Безобразный поступок, но фото с изумленными шейхом на фоне войдёт в историю. Пошутил для партнёров, но оскорбились португальцы)
+6
-5
+1
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инок
Мартинес хороший вратарь, но у него большие проблемы с мозгами...
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0
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Тиджани Бабангида
Большая и неловкая глупость,увы,оставшаяся в истории футбола.
+3
-1
+2
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GuruFutbola
Нормально поджог одно место кринжеботам и другим обиженным жизнью)
0
-3
-3
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Aram Avanesian
"Они сказали ни в коем случае не повторять , поэтому я повторил , вот и всё"
+15
0
+15
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igls54
Может говорить все что угодно, но смотрелось #####, даже не для пуритан
+1
-1
0
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