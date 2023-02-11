Мартинес о праздновании с перчаткой у паха: «Я делал так на Кубке Америки. Но даже Месси просил не повторять это»

вспомнил свое празднование с перчаткой у паха после победы на .

«Жалею ли я о праздновании? Ну, есть вещи, которые я бы не стал делать снова таким же образом. Я не собирался никого обижать. На протяжении всей своей карьеры я играл с французами, и у меня никогда не было проблем... Можете спросить Жиру, что я за человек.

Мне очень нравится французская культура и менталитет. Жест, который я сделал, на вручении приза лучшему вратарю, был шуткой для моих товарищей по команде.

Я уже делал это на Кубке Америки, и все они сказали мне «ни в коем случае» не повторять это. Даже Лео говорил. Я сделал это для них, не более того. Это длилось секунду, и все», – сказал вратарь « » и сборной в интервью France Football.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!