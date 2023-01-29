Ди Мария о поведении Мартинеса после финала ЧМ: «То, что он сделал с «Золотой перчаткой», рассмешило нас. Такой уж он человек – поступает так, как чувствует»

Теги Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Анхель Ди Мария высказался о поведении Эмилиано Мартинеса во время ЧМ-2022.

– Давай поговорим о Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru). Он выдающаяся личность, настолько, что многие считают его провокатором…

– Мне это нравится. Не знаю, переходит ли он границы дозволенного. Он такой. Некоторые люди критикуют других за те или иные вещи. Дибу такой – то, что он сделал с перчаткой (приз лучшему вратарю турнира – прим. Sports.ru), рассмешило нас с ребятами. Он не изменяет себе и делает то, что чувствует в данный момент. В [серии] пенальти, в танцах, на вечеринках – во всем.

– Иногда [его поступки] на грани...

– Да, да, может быть. Люди, особенно европейцы, критиковали его. Но такой уж он человек – всего, что он выиграл, он добился таким образом. В 2018 году он был на трибуне, а в 2022 году благодаря ему мы выиграли чемпионат мира. Мне больше нечего сказать, – сказал полузащитник сборной Аргентины с улыбкой.

Мартинес приложил к паху награду лучшему вратарю ЧМ-2022 и потряс ею после финала

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка

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29 комментариев

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Sebastian Debussy
Ответ corazón blanco
Равняются всегда на лучших и стараются брать пример, а дети ещё и подражать. Не от большого ума такой поступок он совершил.
Человек выиграл ЧМ! Он по всей видимости проживал лучший День в своей жизни! Имеет право угарать!)
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lyubomir-tyosla@yandex.ru
Ответ фанат Ска хабаровска
"Вы изнасиловали трех детей, что вы можете сказать в свою защиту?" "Такой уж я человек"
-вы фанат СКА Хабаровск?
-такой уж я человек
+2
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Шарафат Дадашов
Ответ Tollie
с интеллектуальными способностями всех этих мессь, димарий и деполей все давно ясно. там на физиономии всё написано. интеллекта 0. неудивительно, что им смешно от таких «шуток» 🤡
Тебе не понять, те эмоции, и радость
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Emma Nevskaia
Ответ GuruFutbola
Щас прибегут душнилы, подписанные на тэг Криштиану Роналду, и расскажут как это неприемлемо)
не подписана на тег,но это реально некрасиво , взрослый человек и такая дичь
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Белые штаны Хави
Ди Мария наверняка и со слова многочлен угорает
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Lionel Andres Messi 10
Ответ v.belorussky
Меня, сидящего у телевизора в тот момент, тоже это насмешило) Учитывая дикую нервозность финала и напряжение, которое держалось все 120 минут, а потом ещё и серию пенальти, нужен был какой-нибудь такой глупый поступок. Когда смеешься и отпускаешь всё напряжение)
Сильный эмоциональный всплеск игроки пережили сразу после финального свистка, а до эпизода с перчаткой впереди было ещё полчаса, за которые абсолютно все успели остыть.
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Я Гражданин Мира
Ответ Пенс
что и требовалось доказать. Хотя чего ожидать от уровня развития игроков сборной, когда их лидер и кумир является аутом. С болелами та же история.
Настоящий больещик Франции!
Держись!
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Я Гражданин Мира
Ответ Tollie
с интеллектуальными способностями всех этих мессь, димарий и деполей все давно ясно. там на физиономии всё написано. интеллекта 0. неудивительно, что им смешно от таких «шуток» 🤡
Ха ха ха ха
Психолог нашёлся!
К вам записаться можно?
+1
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Я Гражданин Мира
Ответ v.belorussky
Меня, сидящего у телевизора в тот момент, тоже это насмешило) Учитывая дикую нервозность финала и напряжение, которое держалось все 120 минут, а потом ещё и серию пенальти, нужен был какой-нибудь такой глупый поступок. Когда смеешься и отпускаешь всё напряжение)
И меня тоже
Это были эмоции
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Пенс
что и требовалось доказать. Хотя чего ожидать от уровня развития игроков сборной, когда их лидер и кумир является аутом. С болелами та же история.
+2
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Tollie
с интеллектуальными способностями всех этих мессь, димарий и деполей все давно ясно. там на физиономии всё написано. интеллекта 0.

неудивительно, что им смешно от таких «шуток»

🤡
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GuruFutbola
Щас прибегут душнилы, подписанные на тэг Криштиану Роналду, и расскажут как это неприемлемо)
+14
-12
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Бухгалтер2021
ди мария какой то уже не тянет в юве
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Toni_Montana
Вы не понимаете, он оскорбил людей, штопающих перчатки!
+1
-2
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igls54
Видимо, плохо в Аргентине с контрацептивами
+9
-10
-1
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v.belorussky
Меня, сидящего у телевизора в тот момент, тоже это насмешило)

Учитывая дикую нервозность финала и напряжение, которое держалось все 120 минут, а потом ещё и серию пенальти, нужен был какой-нибудь такой глупый поступок. Когда смеешься и отпускаешь всё напряжение)
+17
-12
+5
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Splin
Вообше мрак... что смешного, когда взрослый ведет себя как му🫠ак.
+12
-6
+6
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Алексей Ненахов
Такой уж он человек , человек омно
+3
-3
0
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Zatvornick
ди Мария знает благодаря кому они выиграли чм )
+1
-2
-1
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фанат Ска хабаровска
Ответ DolJun
"такой уж он человек" - звучит как универсальная отмазка)
"Вы изнасиловали трех детей, что вы можете сказать в свою защиту?"
"Такой уж я человек"
+56
-12
+44
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
"такой уж он человек" - звучит как универсальная отмазка)
+35
-16
+19
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corazón blanco
Ответ Iuasamotu
Смотрелось вульгарно и не красиво, ну да ладно, победителей не судят
Равняются всегда на лучших и стараются брать пример, а дети ещё и подражать. Не от большого ума такой поступок он совершил.
+18
-4
+14
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Юлия Ким
Ответ Пирс Морган
Да уже все успокоились, Мбаппе тоже заценил эту шутку) https://www.youtube.com/watch?v=bYBNR_LEr1c&ab_channel=PJPSPORTSHD
Все да не все, у местных истеричек до сих пор бомбит))))
+5
-10
-5
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rigobersong
https://s5o.ru/storage/simple/ru/ugc/f5/87/fd/4e/ruu3ae7755630.jpg

В какой палате голосование?:)
+2
-7
-5
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Пирс Морган
Да уже все успокоились, Мбаппе тоже заценил эту шутку)

https://www.youtube.com/watch?v=bYBNR_LEr1c&ab_channel=PJPSPORTSHD
+5
-11
-6
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