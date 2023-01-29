Ди Мария о поведении Мартинеса после финала ЧМ: «То, что он сделал с «Золотой перчаткой», рассмешило нас. Такой уж он человек – поступает так, как чувствует»
Анхель Ди Мария высказался о поведении Эмилиано Мартинеса во время ЧМ-2022.
– Давай поговорим о Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru). Он выдающаяся личность, настолько, что многие считают его провокатором…
– Мне это нравится. Не знаю, переходит ли он границы дозволенного. Он такой. Некоторые люди критикуют других за те или иные вещи. Дибу такой – то, что он сделал с перчаткой (приз лучшему вратарю турнира – прим. Sports.ru), рассмешило нас с ребятами. Он не изменяет себе и делает то, что чувствует в данный момент. В [серии] пенальти, в танцах, на вечеринках – во всем.
– Иногда [его поступки] на грани...
– Да, да, может быть. Люди, особенно европейцы, критиковали его. Но такой уж он человек – всего, что он выиграл, он добился таким образом. В 2018 году он был на трибуне, а в 2022 году благодаря ему мы выиграли чемпионат мира. Мне больше нечего сказать, – сказал полузащитник сборной Аргентины с улыбкой.
Мартинес приложил к паху награду лучшему вратарю ЧМ-2022 и потряс ею после финала
Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка
-такой уж я человек
Держись!
Психолог нашёлся!
К вам записаться можно?
Это были эмоции
неудивительно, что им смешно от таких «шуток»
🤡
Учитывая дикую нервозность финала и напряжение, которое держалось все 120 минут, а потом ещё и серию пенальти, нужен был какой-нибудь такой глупый поступок. Когда смеешься и отпускаешь всё напряжение)
"Такой уж я человек"
В какой палате голосование?:)
https://www.youtube.com/watch?v=bYBNR_LEr1c&ab_channel=PJPSPORTSHD