высказался о поведении во время ЧМ-2022.

– Давай поговорим о Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru). Он выдающаяся личность, настолько, что многие считают его провокатором…

– Мне это нравится. Не знаю, переходит ли он границы дозволенного. Он такой. Некоторые люди критикуют других за те или иные вещи. Дибу такой – то, что он сделал с перчаткой (приз лучшему вратарю турнира – прим. Sports.ru), рассмешило нас с ребятами. Он не изменяет себе и делает то, что чувствует в данный момент. В [серии] пенальти, в танцах, на вечеринках – во всем.

– Иногда [его поступки] на грани...

– Да, да, может быть. Люди, особенно европейцы, критиковали его. Но такой уж он человек – всего, что он выиграл, он добился таким образом. В 2018 году он был на трибуне, а в 2022 году благодаря ему мы выиграли чемпионат мира. Мне больше нечего сказать, – сказал полузащитник сборной с улыбкой.

Мартинес приложил к паху награду лучшему вратарю ЧМ-2022 и потряс ею после финала

Дайте Мартинесу покуражиться. Это его первая и последняя вечеринка