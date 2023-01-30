Ди Мария о поведении Аргентины в матче с Нидерландами: «Мы праздновали им в лицо, но после игры, а они говорили до. В итоге мы победили, а они отправились домой»

высказался о поведении игроков в матче с Нидерландами.

Аргентина обыграла в 1/4 финала турнира в Катаре (2:2, по пенальти – 4:3). После решающего пенальти , аргентинцы праздновали выход в полуфинал прямо перед голландцами.

– Возможно, мы праздновали им в лицо. Но это было после матча, а не до. Они же разговаривали перед матчем.

Мы всегда говорили о них с уважением. Скалони всегда приходил на пресс-конференции с уважением к сопернику, а у них все было не так: они говорили о пенальти, о Месси, о том, что нельзя играть вдесятером, о том, что будет, если не все игроки бегают...

После такого нормально чувствовать гнев внутри. В итоге мы победили и показали, что такое Аргентина и аргентинцы, а они отправились домой.

– Как вы восприняли ситуацию, когда голландцы что-то кричали Лаутаро перед последним пенальти?

– Они хотели сделать что-то в стиле Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru), но у них не получилось. Когда Энцо Фернандес пошел выполнять удар, я встал перед ними, так что его спокойно пропустили.

Резервный арбитр ничего не сказал, и это было неуважительно. Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля, – сказал хавбек «Ювентуса».

А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»