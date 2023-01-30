Ди Мария о поведении Аргентины в матче с Нидерландами: «Мы праздновали им в лицо, но после игры, а они говорили до. В итоге мы победили, а они отправились домой»

Теги Интер высшая лига Португалия Бенфика сборная Нидерландов по футболу Ювентус Астон Вилла премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Лаутаро Мартинес Энцо Фернандес Футбол

Анхель Ди Мария высказался о поведении игроков Аргентины в матче ЧМ-2022 с Нидерландами.

Аргентина обыграла Нидерланды в 1/4 финала турнира в Катаре (2:2, по пенальти – 4:3). После решающего пенальти Лаутаро Мартинеса, аргентинцы праздновали выход в полуфинал прямо перед голландцами.

– Возможно, мы праздновали им в лицо. Но это было после матча, а не до. Они же разговаривали перед матчем.

Мы всегда говорили о них с уважением. Скалони всегда приходил на пресс-конференции с уважением к сопернику, а у них все было не так: они говорили о пенальти, о Месси, о том, что нельзя играть вдесятером, о том, что будет, если не все игроки бегают...

После такого нормально чувствовать гнев внутри. В итоге мы победили и показали, что такое Аргентина и аргентинцы, а они отправились домой.

– Как вы восприняли ситуацию, когда голландцы что-то кричали Лаутаро перед последним пенальти?

– Они хотели сделать что-то в стиле Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru), но у них не получилось. Когда Энцо Фернандес пошел выполнять удар, я встал перед ними, так что его спокойно пропустили.

Резервный арбитр ничего не сказал, и это было неуважительно. Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля, – сказал хавбек «Ювентуса».

А можно так себя вести, когда выиграл? Аргентинцы поиздевались над Нидерландами сразу после победы по пенальти

Скалони о матче с Нидерландами на ЧМ: «Их тренер говорил, что у нас было на одного игрока меньше, когда Месси не получал мяч. Они задели лучшего – тем хуже для них»

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50 комментариев

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Parce
Ответ Aleksey Yashin
А вратарь может психологически откинуть мяч на 10 метров, например, что Мартинес и сделал финале. Я не оправдываю голландцев. Да, они провоцировали аргентинцев, но аргентинцы легко повелись на это, и показали себя еще хуже голландцев. И смешно читать оправдания Ди Марии (одного из немногих, кому я симпатизировал в Аргентине), что одно плохое поведение - это нормально и позволительно, а другое плохое поведение - это точно плохо!
Мартинес за это получил карточку, а голландцы ничего
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Вася Столяр
Не знаю, я бы так себя не вёл. С другой стороны, я и не победитель, потому и не знаю, как они должны себя вести.
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Val Smith
Ответ Евгений Головин
И ни слова про конченых голландцев
Голландцы проиграли и в основном помалкивают. Тот же Вергхорст не поливал Месси в ответ, а лишь сказал что хотел отдать ему уважение после матча, но сожалеет что не получилось.
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Евгений Головин
Ответ Val Smith
Вот на моей памяти не было более противной сборной, которая оправдывала или педалировала свое мерзкое поведение. Сказал бы что из всего этого выделяется Месси, но и он же умудрился нахамить Вергхорсту. Вот право, лучше бы молчали.
И ни слова про конченых голландцев
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Exyxea
Щас скажу лютую глупость, но после удара от Паредеса в скамейку Голландии надо было в прямом смысле кулаками размотать в мясо хлебальник Паредесу, а Ван Галлу уводить команду с поля. А если бы какому-нибудь дедку помошнику или Ван Галу таким мячом в башню прилетело? Пресвятые ангентосеры
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GerbertS
сельские парни на дискотеке
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Veld
справедливо!
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Exyxea
Ответ Serik Alik
А в чем конкретно проявляется токсичность Аргентинцев? Дима здесь сказал, как есть, Голландцы ещё до матча с Аргами язвили, во время матча тоже. Из тех, кто чсвсится можно выделить только Мартинеса, но опять же, Мартинес не вся Аргентина.
То есть это голландцы нарочно зарядили мячом по скамейке Аргентины?
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Бухгалтер2021
а сейчас в юве ты один из худших
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OldRedWhite
Ответ Игорь Климов
Ну, почему ты так говоришь? В сборной Нидерландов были хорошие игроки.
Вы, Дон Климов , коренной аргентинец - 100 %
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DavidRobertJosephBeckham
Аргентинцы - колхозники недалекие, слишком много флексят на пустом месте. Понты ради понтов.
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Stasinho7
В итоге мы показали, что такое Аргентина и аргентинцы

мразотные плаксы, которые после драки кулаками машут?
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Мощные ягодицы Азара
У хейтерков чемпионов мира до сих пор не потухло.
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Denis242424
Ответ Starki92
Остановите Аргов уже. А то этот словесный понос из их уст никогда не закончиться.
Да. Когда в церкви поют певчие, то слышно слово "оправдание". Вот и здесь то же самое. Оправдываются, значит, грешны. Пусть тешатся своим левым кубком. Кому было неприятно видеть всю эту их эпопею (Францию не упоминаю), тем это безразлично.
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Serik Alik
Ответ Andrey Andreev
У аргентинцев совсем уже башню сносит от ЧСВ. Из тех чемпионов, кто на моей памяти (немцы, испанцы, итальянцы, французы, да и те же бразильцы) никто так токсично себя не вел
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Aleksey Yashin
Ответ Parce
А в чем он не прав? В серии пенальти у игрока больше возможностей, он может 5 минут разбегаться, попутно станцевав, единственной, что может вратарь, это надавить психологический, другое дело когда 5 голландцев подошли к мартинесу и что-то пытались сказать
А вратарь может психологически откинуть мяч на 10 метров, например, что Мартинес и сделал финале. Я не оправдываю голландцев. Да, они провоцировали аргентинцев, но аргентинцы легко повелись на это, и показали себя еще хуже голландцев. И смешно читать оправдания Ди Марии (одного из немногих, кому я симпатизировал в Аргентине), что одно плохое поведение - это нормально и позволительно, а другое плохое поведение - это точно плохо!
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Екн Лор
Ответ Muhammad Juraev
Нет Дима! Для глоров кринжа ты должен быть примерным и молчать! Не то что сам кринж.. Почему вообще криштиботы говорят про поведение?! Почему Ди Мария "должен" вести себя нормально?! И почему кринжу вы это не предъявляете?
А когда это Кринж устраивал провокации на поле, дразнил соперников, пинал мяч в скамейку запасных? Он конечно не образец поведения, но к своим соперникам всегда относится достойно
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Геннадий Тимченко
Ответ Arthur Jacob
Маэстро Анхель на классе раскатал этих Нидерландов и прочих Кунде. И главное как бомбит у хейтеров от одного слова АРГЕНТИНА 🇦🇷
Он столько сил потратил на это интервью, что в последнем матче Юве пешеходил по чёрному 🤦 или после интервью надо было съездить отдохнуть, а его не отпустили ❓🤔
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Яйца Тен Хага
Максимально мерзкая сборная Аргентины. Рад исключительно из-за Месси.
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Caterina
Ответ Aleksey Yashin
"Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля" ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!
Поединок один на один, и свора, набрасывающаяся на одного из его участников?
Не, это то же самое, конечно же!))
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Parce
Ответ Aleksey Yashin
"Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля" ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!
А в чем он не прав? В серии пенальти у игрока больше возможностей, он может 5 минут разбегаться, попутно станцевав, единственной, что может вратарь, это надавить психологический, другое дело когда 5 голландцев подошли к мартинесу и что-то пытались сказать
+2
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Val Smith
Вот на моей памяти не было более противной сборной, которая оправдывала или педалировала свое мерзкое поведение. Сказал бы что из всего этого выделяется Месси, но и он же умудрился нахамить Вергхорсту.
Вот право, лучше бы молчали.
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Arthur Jacob
🇸🇦 — ахахаха и это ваш фаворит? Их Арабы наказали на классе
🇲🇽 — ну да ну да слабейшая Мексика, вот поляки накажут, там Левандовски
🇵🇱 — и че? Вышли в плей-офф победив мертвые команды, вот там и накажут вас
🇦🇺 — ахаха, чудом отскочили от Австралии, зато хорошо, там уже Ван Гал и Ван Дейк ждут вас
🇳🇱 — этих мертвых голландцев любой бы прошёл, а вот теперь хорваты как 4 года назад накажут аргов
🇭🇷 — лол, победили мертвую антифутбольную Хорватию. С Францией не прокатит, французы раздавят на классе, у них гигантский запас прочности и опыт
🇫🇷 — ПЛАК ПЛАК МЕРЗКАЯ КОМАНДА ПАРЕДЕС ПНУЛ АГУЭРО СТРИМИТ КАКИЕ ЖЕ МЕРЗКИЕ ПЛАК ПЛАК
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Caterina
Ответ Antonio17
Резервный арбитр ничего не сказал, и это было неуважительно. Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля. Не, это другое? Как же надоело, что когда кто-то говорит или делает не так, как кто-то хочет, сразу появляются нападки что это неуважение. За собой бы лучше следили.
Другое, конечно: вратарь и бьющий решают один на один, а тут свора набрасывается перед дуэлью.
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Aleksey Yashin
"Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля"
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!
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