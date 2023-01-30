Ди Мария о поведении Аргентины в матче с Нидерландами: «Мы праздновали им в лицо, но после игры, а они говорили до. В итоге мы победили, а они отправились домой»
Анхель Ди Мария высказался о поведении игроков Аргентины в матче ЧМ-2022 с Нидерландами.
Аргентина обыграла Нидерланды в 1/4 финала турнира в Катаре (2:2, по пенальти – 4:3). После решающего пенальти Лаутаро Мартинеса, аргентинцы праздновали выход в полуфинал прямо перед голландцами.
– Возможно, мы праздновали им в лицо. Но это было после матча, а не до. Они же разговаривали перед матчем.
Мы всегда говорили о них с уважением. Скалони всегда приходил на пресс-конференции с уважением к сопернику, а у них все было не так: они говорили о пенальти, о Месси, о том, что нельзя играть вдесятером, о том, что будет, если не все игроки бегают...
После такого нормально чувствовать гнев внутри. В итоге мы победили и показали, что такое Аргентина и аргентинцы, а они отправились домой.
– Как вы восприняли ситуацию, когда голландцы что-то кричали Лаутаро перед последним пенальти?
– Они хотели сделать что-то в стиле Дибу (прозвище Эмилиано Мартинеса – прим. Sports.ru), но у них не получилось. Когда Энцо Фернандес пошел выполнять удар, я встал перед ними, так что его спокойно пропустили.
Резервный арбитр ничего не сказал, и это было неуважительно. Одно дело, когда это делает вратарь, когда ты один на один, а другое дело, когда это делает игрок в центре поля, – сказал хавбек «Ювентуса».
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мразотные плаксы, которые после драки кулаками машут?
Не, это то же самое, конечно же!))
Вот право, лучше бы молчали.
🇲🇽 — ну да ну да слабейшая Мексика, вот поляки накажут, там Левандовски
🇵🇱 — и че? Вышли в плей-офф победив мертвые команды, вот там и накажут вас
🇦🇺 — ахаха, чудом отскочили от Австралии, зато хорошо, там уже Ван Гал и Ван Дейк ждут вас
🇳🇱 — этих мертвых голландцев любой бы прошёл, а вот теперь хорваты как 4 года назад накажут аргов
🇭🇷 — лол, победили мертвую антифутбольную Хорватию. С Францией не прокатит, французы раздавят на классе, у них гигантский запас прочности и опыт
🇫🇷 — ПЛАК ПЛАК МЕРЗКАЯ КОМАНДА ПАРЕДЕС ПНУЛ АГУЭРО СТРИМИТ КАКИЕ ЖЕ МЕРЗКИЕ ПЛАК ПЛАК
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!