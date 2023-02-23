Хави: «МЮ» вернулся. Сейчас это одна из лучших команд Европы, но «Барса» способна пройти дальше»
Тренер «Барселоны» Хави похвалил «Манчестер Юнайтед» перед матчем в Лиге Европы.
«Нас ждет очень сложная игра. Сейчас «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд в Европе. Они показывают это в каждом матче. Эрик тен Хаг проделывает отличную работу. «МЮ» играет с интенсивностью, характером, страстью, ритмом... Нам нужно будет соответствовать им на всех уровнях, продемонстрировать характер и сохранить верность нашему стилю.
Прежде всего, нам нужно выработать характер, необходимый для борьбы в Европе. Мы можем сказать, что «Манчестер Юнайтед» вернулся. Они показывают лучший футбол за многие годы. Это хорошая возможность показать, что «Барса» тоже способна конкурировать.
Мы приехали сюда с желанием и страстью. С нетерпением ждем возможность показать лучшую версию себя, несмотря на все наши потери (у «Барсы» не сыграют Педри, Гави и Усман Дембеле – Sports.ru). Мы все знаем, что будет сложно, но у нас есть команда, способная выйти в следующий раунд», – сказал Хави.
Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барсой» и «МЮ» завершился со счетом 2:2.
Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.
Тем более полузащита