Хави: «МЮ» вернулся. Сейчас это одна из лучших команд Европы, но «Барса» способна пройти дальше»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «Барселоны» Хави похвалил «Манчестер Юнайтед» перед матчем в Лиге Европы.

«Нас ждет очень сложная игра. Сейчас «Манчестер Юнайтед» – одна из лучших команд в Европе. Они показывают это в каждом матче. Эрик тен Хаг проделывает отличную работу. «МЮ» играет с интенсивностью, характером, страстью, ритмом... Нам нужно будет соответствовать им на всех уровнях, продемонстрировать характер и сохранить верность нашему стилю.

Прежде всего, нам нужно выработать характер, необходимый для борьбы в Европе. Мы можем сказать, что «Манчестер Юнайтед» вернулся. Они показывают лучший футбол за многие годы. Это хорошая возможность показать, что «Барса» тоже способна конкурировать.

Мы приехали сюда с желанием и страстью. С нетерпением ждем возможность показать лучшую версию себя, несмотря на все наши потери (у «Барсы» не сыграют Педри, Гави и Усман Дембеле – Sports.ru). Мы все знаем, что будет сложно, но у нас есть команда, способная выйти в следующий раунд», – сказал Хави.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Барсой» и «МЮ» завершился со счетом 2:2.

Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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19 комментариев

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AnMe
В этом матче все втроем очень нужны
Тем более полузащита
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QWertY
МЮ Тен Хага, конечно, сильно отличается от команд Ван Гала, Мавринью и Сульшера. Вот что творит с командой правильный тренер
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f0rmoceft
Без Педри и Гави Барсе будет крайне сложно, ибо они основные весь сезон. Посмотрим
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бек саидов
В Барсе не играют основные игроки в центре поля. Это в пользу мю.
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бек саидов
Главное, чтобы судьи не испортили игру. Надеюсь увидим огненный матч.
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бек саидов
Будет трудно, так как Тен Хаг смог изменить мю , и они уже имеют свой стиль, в отличии от многих клубов апл. Там сейчас не просто бей беги , они играют осмысленно и более грамотно. Но всё же, желаем успехов Барселоне.
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Роман
Обе команды показывают уверенный футбол. Надеюсь счёт будет 3:3 и увидим серию пенальти. И пусть не повезёт слабейшему.
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Игорь Климов
За победу Барселоны, но а М.Ю. после того как сбросил Балласт7, очень достойно выступает во всех турнирах.
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MK
Будет сложный, но жаркий матч
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инок
МЮ дома безусловно фаворит, но Барса тоже не подарок - футбол сегодня, скоро все и увидим
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Андрей Белов
Верим в МЮ. Вперёд, дьяволы
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Верим что вы на это способны, вперед)💪🏻
+5
-5
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ljolik888
Хавим и ждём игры ! Будет очень сложно , но все возможно . Главное бороться на каждом клочке поле и получать удовольствие от своей игры .
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mutnyy
Ответ CriminalJoint62
МЮ ни разу не проигрывал в этом году (с Каземиро в составе). Будет сложно
Карло Анчелотти тоже не проигрывал в Финалах уже 10 лет, но Барса обыграла их) так что верю в Барсу до конца не смотря на потери)
+14
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CriminalJoint62
МЮ ни разу не проигрывал в этом году (с Каземиро в составе). Будет сложно
+3
-3
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Большое сердце Неймара
верим в Барсу. нужна победа
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Манул Манулов
Весьма сомнительно, Хави
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Budabuda
извините, но с Кессье ловить нечего. А Бускетс сильно теряет, когда рядом нет Гави, потому ято Де Йонг не сможет дать такую же энергию и движение. Каземиро сожрет всю полузащиту Барсы. Шансов 0.
+3
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Jack Stifferson
но это не точно!
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