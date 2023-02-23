Эрик тен Хаг: «Барса» – большой клуб, но мы хотим принять этот вызов. «МЮ» должен победить»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА болельщики Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался перед матчем «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».

– В этом сезоне «Олд Траффорд» превратился в настоящую крепость. В прошлом, в 1984-м и 2008-м, на матчах с «Барселоной» царила волшебная атмосфера – болельщики до сих пор вспоминают те матчи. Рассказывали ли вам об этих особенных игроков до того, как вы пришли в клуб? Дает ли это дополнительное представление о том, каким будет этот матч?

– Я видел эти игры, но только мельком. Но это должно быть волшебно. Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что «Барселона» – большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение.

– У «Манчестер Юнайтед» очень напряженная неделя, и фанаты так долго мечтали о подобных моментах. Насколько важно, чтобы мы все выложились на максимум в надежде на успешную неделю?

– Нам нужны все, каждый из вас. Матч с «Барселоной» – это первый шаг. Нам нужна вся энергия, вся сосредоточенность. Мы должны отдать все силы, чтобы добиться нужного результата. Мы должны победить. Когда матч с «Барселоной» закончится, мы двинемся дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» завершился со счетом 2:2.

Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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16 комментариев

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Kirkoroff
Жаль конечно, но тут интрига убита в первом матче.
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Станислав Л
Ответ Marcus-light
Удивлюсь, если Барселона выиграет. Пока решающие матчи команда проваливает
суперкубок Испании?
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as009595@icloud.com
Ответ Under
Пригодилось бы, но лично я рад, что его отменили. Хотя были годы, когда за счёт него проходили, хотя бы тот же ПСЖ. Но всё равно до сих пор помню свои эмоции от 2010, когда было всё, чтобы чашку взять, но сами отдали проход Баварии, в том числе из-за этого правила.
Да из за него они даже от Ротора вылетали))), помню еще от Монако в лч 97/98 когда были главными фаворитами
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Алексей Толстюк
Ответ Under
оу, ну расскажите про глубину состава у Юнайтед, я с радостью послушаю
Это наверное когда в 1м матче усилением во 2м тайме выглядел один 18летний Гарначо
+3
0
+3
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Under
Ответ EminenceGrise
+ нету Дембеле. И непонятно, насколько восстановился Бускетс. В чем мы сильно уступаем МЮ, так это в глубине состава. Ну чтож, надо дать хороший бой, а там посмотрим.
оу, ну расскажите про глубину состава у Юнайтед, я с радостью послушаю
+7
0
+7
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EminenceGrise
Ответ 1skandeR
Думаю, без Гави и Педри, мало шансов на проход дальше. Глоры могут минусовать, но очевидные факты на лицо.
+ нету Дембеле. И непонятно, насколько восстановился Бускетс. В чем мы сильно уступаем МЮ, так это в глубине состава. Ну чтож, надо дать хороший бой, а там посмотрим.
+2
-3
-1
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1skandeR
Думаю, без Гави и Педри, мало шансов на проход дальше.
Глоры могут минусовать, но очевидные факты на лицо.
+18
-4
+14
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Marcus-light
Удивлюсь, если Барселона выиграет. Пока решающие матчи команда проваливает
0
-1
-1
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Алекс Самойлов
Ответ MARELLE CLOTHES
МЮ,МЫ ВСЕ С ВАМИ НА КЛЮЧЕВОМ ЭТАПЕ,ЕСЛИ МЫ ПОБЕДИМ СЕГОДНЯ,ТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МНОГОГО БУДЕТ ЗНАЧИТ ЧТОБ ВСЕ К ПОЛНОЧИ БЫЛИ!!! RED!
при всей моей любви к Барсе. я не сомневаюсь в проходе красных дьяволов. слишком у Барсы существенные потери
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Budabuda
Ответ TaR
МЮ бы правило выездного года очень пригодилось. Но верю в победу и проход!
Потеря Педро и Гави в тыщу раз лучше для МЮ, чем 2 выездных гола. .
+4
-2
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Under
Ответ TaR
МЮ бы правило выездного года очень пригодилось. Но верю в победу и проход!
Пригодилось бы, но лично я рад, что его отменили.
Хотя были годы, когда за счёт него проходили, хотя бы тот же ПСЖ.
Но всё равно до сих пор помню свои эмоции от 2010, когда было всё, чтобы чашку взять, но сами отдали проход Баварии, в том числе из-за этого правила.
+2
0
+2
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Jaxongir Shodiev
Ооо, достойное продолжение ЛЧ
+1
-1
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MARELLE CLOTHES
МЮ,МЫ ВСЕ С ВАМИ НА КЛЮЧЕВОМ ЭТАПЕ,ЕСЛИ МЫ ПОБЕДИМ СЕГОДНЯ,ТО ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МНОГОГО БУДЕТ ЗНАЧИТ
ЧТОБ ВСЕ К ПОЛНОЧИ БЫЛИ!!!
RED!
+2
-2
0
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TaR
МЮ бы правило выездного года очень пригодилось. Но верю в победу и проход!
+12
-3
+9
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ljolik888
Вечером ждём шоу в исполнении двух отличных команд !
+10
0
+10
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Манул Манулов
Удачи МЮ! Должны сегодня Барсу проходить
+7
-5
+2
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