Эрик тен Хаг: «Барса» – большой клуб, но мы хотим принять этот вызов. «МЮ» должен победить»
Эрик тен Хаг высказался перед матчем «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».
– В этом сезоне «Олд Траффорд» превратился в настоящую крепость. В прошлом, в 1984-м и 2008-м, на матчах с «Барселоной» царила волшебная атмосфера – болельщики до сих пор вспоминают те матчи. Рассказывали ли вам об этих особенных игроков до того, как вы пришли в клуб? Дает ли это дополнительное представление о том, каким будет этот матч?
– Я видел эти игры, но только мельком. Но это должно быть волшебно. Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что «Барселона» – большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение.
– У «Манчестер Юнайтед» очень напряженная неделя, и фанаты так долго мечтали о подобных моментах. Насколько важно, чтобы мы все выложились на максимум в надежде на успешную неделю?
– Нам нужны все, каждый из вас. Матч с «Барселоной» – это первый шаг. Нам нужна вся энергия, вся сосредоточенность. Мы должны отдать все силы, чтобы добиться нужного результата. Мы должны победить. Когда матч с «Барселоной» закончится, мы двинемся дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» завершился со счетом 2:2.
Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.
Глоры могут минусовать, но очевидные факты на лицо.
Хотя были годы, когда за счёт него проходили, хотя бы тот же ПСЖ.
Но всё равно до сих пор помню свои эмоции от 2010, когда было всё, чтобы чашку взять, но сами отдали проход Баварии, в том числе из-за этого правила.
ЧТОБ ВСЕ К ПОЛНОЧИ БЫЛИ!!!
RED!