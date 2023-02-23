Эрик тен Хаг: «Барса» – большой клуб, но мы хотим принять этот вызов. «МЮ» должен победить»

высказался перед матчем «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».

– В этом сезоне « » превратился в настоящую крепость. В прошлом, в 1984-м и 2008-м, на матчах с «Барселоной» царила волшебная атмосфера – болельщики до сих пор вспоминают те матчи. Рассказывали ли вам об этих особенных игроков до того, как вы пришли в клуб? Дает ли это дополнительное представление о том, каким будет этот матч?

– Я видел эти игры, но только мельком. Но это должно быть волшебно. Мы хотим построить новое будущее. Мы знаем, что « » – большой клуб, но мы действительно рады встретиться с ними. Мы действительно хотим принять этот вызов. Это все, что имеет значение.

– У «Манчестер Юнайтед» очень напряженная неделя, и фанаты так долго мечтали о подобных моментах. Насколько важно, чтобы мы все выложились на максимум в надежде на успешную неделю?

– Нам нужны все, каждый из вас. Матч с «Барселоной» – это первый шаг. Нам нужна вся энергия, вся сосредоточенность. Мы должны отдать все силы, чтобы добиться нужного результата. Мы должны победить. Когда матч с «Барселоной» закончится, мы двинемся дальше, – сказал главный тренер « ».

Первый матч раунда плей-офф между «МЮ» и «Барсой» завершился со счетом 2:2.

Ответная игра состоится сегодня, 23 февраля. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.