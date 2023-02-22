Хуниор Фирпо: «Барса» – фаворит, она сможет побороться с «МЮ». У них много молодых игроков, голодных до побед»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Лидс Бруну Фернандеш Френки де Йонг Маркус Рэшфорд Аарон Уан-Биссака Рональд Араухо Хуниор Фирпо Футбол

Защитник «Лидса» Хуниор Фирпо считает «Барселону» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед».

– «Барсе» придется тяжело, потому что «Юнайтед» сейчас хорош. У них есть Рэшфорд, который реализует почти каждый свой момент. Следя за Рэшфордом, забирая и контролируя мяч дольше, чем «МЮ», «Барсе» удавалось доминировать [в первом матче].

Он идет вперед, он быстр, команда играет на него, а под ним Бруну Фернандеш, который очень опасен. Что бы я выделил в Рэшфорде? Все.

– Как его остановить?

– [В «Лидсе»] мы направляли мяч на правый фланг, где у них был Уан-Биссака, и я думаю, что «Барса» могла бы этим воспользоваться.

– Если главное – владеть мячом, как это будет без Гави и Педри?

 – Ну, это сложнее, но я думаю, что «Барса» изменилась за последние годы. Много молодых игроков, которые не так много выиграли и голодны до побед. Я очень рад за них.

Рональд Араухо сейчас является одним из лучших, если не лучшим центральным защитником в мире. Видеть, как он вырос, – впечатляет. А Френки де Йонг! Я говорил с ним на днях, он очень счастлив. Наконец-то у него все наладилось.

– Давайте вернемся к матчу на «Олд Траффорд». Большие европейские поражения «Барсы» в прошлом?

– Это сложный вопрос. Мы видим «Барсу», которая борется [за титул] в Ла Лиге, которая очень хорошо организована и знает, во что играет. В еврокубковых матчах иногда случается то, что произошло с ними в Лиге Чемпионов, но я не вижу, что такое снова произойдет.

Это противостояние в Лиге Европы лучше, чем многие матчи Лиги чемпионов. Считаю, что «Барса» сможет побороться с «Юнайтед». Я думаю, что «Барса» – фаворит, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
из за отсутствии Педри и Гави немного тревожно за результат, но присутствие Буса чуточку дает надежду) но там Ферран тоже не плохо смотрелся физически и морально в последнем матче. a Рафе всегда верил, как по мне так он намного эффективнее Усмана. хоть и у французa стата лучше но Раф за матч набирал по одной а Усман же в основном только в легких матчах для БАРСЫ набирал "оптом". + оборона БАРСЫ дает оптимизм, главное не чудить с Алонсо-Кунде как в прошлом матче а спокойно выставить основу в лице Бальде-Крис-Араухо-Кунде
короче как по мне МЮ в этот момент фаворит, но на тоненького, будь Педри или Гави хотя бы я бы сказал Барса пройдет но сейчас не могут это сказать, но надеюсь на проход Барсы. даже если и вылетят то ничего страшного, главное взять лигу и кубок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serj_78
Кто-то из этих прогнозистов обделается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Inside 88 LW
Я бы не брался судить кто из пары - фаворит. Обе + - равные команды. Жду годный матч, в этот раз закупился как на три матча)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Барселона в любом положении трудный соперник, так что парням Тен Хага нужно выложиться по полной программе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Токсик
Ответ Юрий Музыка
Барса победит 1-2💪
Барса в сухую проиграет
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Барселона вперёд сцка! Только победа! Ни шагу назад!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Музыка
Барса победит 1-2💪
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fuad Mamedov
Шансы 50 на 50
Так что удачи обеим командам
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Никулин
Легенда Барселоны
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий