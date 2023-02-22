Защитник « » считает «Барселону» фаворитом в матче с « ».

– «Барсе» придется тяжело, потому что «Юнайтед» сейчас хорош. У них есть , который реализует почти каждый свой момент. Следя за Рэшфордом, забирая и контролируя мяч дольше, чем «МЮ», «Барсе» удавалось доминировать [в первом матче].

Он идет вперед, он быстр, команда играет на него, а под ним Бруну Фернандеш, который очень опасен. Что бы я выделил в Рэшфорде? Все.

– Как его остановить?

– [В «Лидсе»] мы направляли мяч на правый фланг, где у них был Уан-Биссака, и я думаю, что «Барса» могла бы этим воспользоваться.

– Если главное – владеть мячом, как это будет без Гави и Педри?

– Ну, это сложнее, но я думаю, что «Барса» изменилась за последние годы. Много молодых игроков, которые не так много выиграли и голодны до побед. Я очень рад за них.

сейчас является одним из лучших, если не лучшим центральным защитником в мире. Видеть, как он вырос, – впечатляет. А Френки де Йонг! Я говорил с ним на днях, он очень счастлив. Наконец-то у него все наладилось.

– Давайте вернемся к матчу на «Олд Траффорд». Большие европейские поражения «Барсы» в прошлом?

– Это сложный вопрос. Мы видим «Барсу», которая борется [за титул] в Ла Лиге, которая очень хорошо организована и знает, во что играет. В еврокубковых матчах иногда случается то, что произошло с ними в Лиге Чемпионов, но я не вижу, что такое снова произойдет.

Это противостояние в Лиге Европы лучше, чем многие матчи Лиги чемпионов. Считаю, что «Барса» сможет побороться с «Юнайтед». Я думаю, что «Барса» – фаворит, – сказал бывший защитник «Барселоны».