Хуниор Фирпо: «Барса» – фаворит, она сможет побороться с «МЮ». У них много молодых игроков, голодных до побед»
Защитник «Лидса» Хуниор Фирпо считает «Барселону» фаворитом в матче с «Манчестер Юнайтед».
– «Барсе» придется тяжело, потому что «Юнайтед» сейчас хорош. У них есть Рэшфорд, который реализует почти каждый свой момент. Следя за Рэшфордом, забирая и контролируя мяч дольше, чем «МЮ», «Барсе» удавалось доминировать [в первом матче].
Он идет вперед, он быстр, команда играет на него, а под ним Бруну Фернандеш, который очень опасен. Что бы я выделил в Рэшфорде? Все.
– Как его остановить?
– [В «Лидсе»] мы направляли мяч на правый фланг, где у них был Уан-Биссака, и я думаю, что «Барса» могла бы этим воспользоваться.
– Если главное – владеть мячом, как это будет без Гави и Педри?
– Ну, это сложнее, но я думаю, что «Барса» изменилась за последние годы. Много молодых игроков, которые не так много выиграли и голодны до побед. Я очень рад за них.
Рональд Араухо сейчас является одним из лучших, если не лучшим центральным защитником в мире. Видеть, как он вырос, – впечатляет. А Френки де Йонг! Я говорил с ним на днях, он очень счастлив. Наконец-то у него все наладилось.
– Давайте вернемся к матчу на «Олд Траффорд». Большие европейские поражения «Барсы» в прошлом?
– Это сложный вопрос. Мы видим «Барсу», которая борется [за титул] в Ла Лиге, которая очень хорошо организована и знает, во что играет. В еврокубковых матчах иногда случается то, что произошло с ними в Лиге Чемпионов, но я не вижу, что такое снова произойдет.
Это противостояние в Лиге Европы лучше, чем многие матчи Лиги чемпионов. Считаю, что «Барса» сможет побороться с «Юнайтед». Я думаю, что «Барса» – фаворит, – сказал бывший защитник «Барселоны».
короче как по мне МЮ в этот момент фаворит, но на тоненького, будь Педри или Гави хотя бы я бы сказал Барса пройдет но сейчас не могут это сказать, но надеюсь на проход Барсы. даже если и вылетят то ничего страшного, главное взять лигу и кубок.
Так что удачи обеим командам