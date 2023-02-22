Тен Хаг о «Барсе»: «С такими большими командами нужно показывать свою лучшую игру, иначе нет шансов»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в Лиге Европы.

«Когда встречаешься с такими большими командами, как «Барселона», нужно показывать свою лучшую игру, иначе у тебя нет шансов.

У нас есть возможность, но на первом месте всегда стоит следующий матч, мы не можем выиграть Лигу Европы на этой неделе. Мы должны сохранять настрой, чтобы каждый день показывать лучшую версию себя», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» пройдет завтра, 23 февраля. Первая игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.

 

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5 комментариев

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Under
Ответ человек-муравей человек-физрук
Барсу быстрее всего пройдут. но вот с выиграть ЛЕ есть большие сомнения. хотя может и выиграют. прошлую ЛЕ как раз выиграл клуб прошедший Барсу
Буки ставят на проход Юнайтед (1.66 против 2.22), ну а дальше чем чёрт не шутит.
По сути каких-то команд на порядок сильнее нет.
Да и у тех же буков сейчас Юнайтед третий после Арсенала и Барселоны.
Понятно, что гарантий нет никаких, но вполне себе реальные претенденты на победу, а дальше уже как фишка ляжет.
+3
0
+3
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человек-муравей человек-физрук
Барсу быстрее всего пройдут. но вот с выиграть ЛЕ есть большие сомнения. хотя может и выиграют. прошлую ЛЕ как раз выиграл клуб прошедший Барсу
+2
-2
0
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Karl0709
Барса забьёт быстрый гол и в глухую оборону,.
+2
-6
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Sevuska
Рашфорд находится в лучшей форме своей жизни . Есть большие шансы на победу 👍
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ljolik888
За красивый футбол и пусть победит сильнейший ! Надеюсь игра будет не хуже чем первая @
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