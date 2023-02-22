Тен Хаг о «Барсе»: «С такими большими командами нужно показывать свою лучшую игру, иначе нет шансов»

Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в .

«Когда встречаешься с такими большими командами, как « », нужно показывать свою лучшую игру, иначе у тебя нет шансов.

У нас есть возможность, но на первом месте всегда стоит следующий матч, мы не можем выиграть Лигу Европы на этой неделе. Мы должны сохранять настрой, чтобы каждый день показывать лучшую версию себя», – сказал главный тренер « ».

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барсой» пройдет завтра, 23 февраля. Первая игра состоялась на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:2.