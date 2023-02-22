Ферран Торрес: «МЮ» в отличной форме, особенно Рэшфорд, но и «Барселона» тоже. Нужно выложиться так, будто завтра уже не наступит»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Маркус Рэшфорд Ферран Торрес Футбол

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес высказался о матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

«Мы должны будем выкладываться так, как будто завтра уже не наступит. Мы должны постараться владеть мячом и уметь терпеть.

Фанаты «МЮ» давят на тебя, так что надо проявить спокойствие и терпение. «Юнайтед» в отличной форме, особенно Рэшфорд, но и мы тоже. Мы – «Барселона», мы едем на матч с большими надеждами», – сказал испанец.

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9 комментариев

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Сурхай Лукманов
Ответ Вечно Молодой
думаю, МЮ закончит то, что начал на Камп Ноу.
Опять будут говорить про судейство?
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ljolik888
Шанс у Барселоны есть - конечно не большой но есть . МЮ играет дома , полузащита у Барселоны будет не в лучшем состоянии . Но есть и хорошие вещи - в защите все отлично и это даёт надежду !
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Дедушка Кука
Влюбился в Барсу позже, чем в МЮ, лет на пять, наверное. 1993-й против 1998-го, где-то так.
Так что - за первую любовь! ;)
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Romanian_Daddy
Ответ Владимир Владимирович
Как же хорошо что уефа отменили правило выездного гола, шансы равны в ответном матче .
Ну если бы играли на нейтральном поле, тогда можно было бы говорить о равных шансах)
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Armen Azaryan
Юнайтед обязан победить. Барса свой главный трофей сезона если и не выиграл еще, то в шаге от этого. А Манчестеру ножен такой трофей для развития команды.
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прощай Роналду
Завтра нужно будет играть так, чтобы не увидеть свет в конце туннеля, желаю всем хороший и чистый футбол, без грязи, много голов и пусть победит сильнейший! ✊🏻👏🏻🤝🏻
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Вечно Молодой
думаю, МЮ закончит то, что начал на Камп Ноу.
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Экселлент
Покажите свой лучший футбол, отдайте все силы,пусть победит сильнейший, без судейских скандалов!
+7
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+6
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Владимир Владимирович
Как же хорошо что уефа отменили правило выездного гола, шансы равны в ответном матче .
+12
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+8
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