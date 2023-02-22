Ферран Торрес: «МЮ» в отличной форме, особенно Рэшфорд, но и «Барселона» тоже. Нужно выложиться так, будто завтра уже не наступит»
Вингер «Барселоны» Ферран Торрес высказался о матче с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
«Мы должны будем выкладываться так, как будто завтра уже не наступит. Мы должны постараться владеть мячом и уметь терпеть.
Фанаты «МЮ» давят на тебя, так что надо проявить спокойствие и терпение. «Юнайтед» в отличной форме, особенно Рэшфорд, но и мы тоже. Мы – «Барселона», мы едем на матч с большими надеждами», – сказал испанец.
Так что - за первую любовь! ;)