Ферран Торрес: «МЮ» в отличной форме, особенно Рэшфорд, но и «Барселона» тоже. Нужно выложиться так, будто завтра уже не наступит»

Вингер «Барселоны» высказался о матче с « » в .

«Мы должны будем выкладываться так, как будто завтра уже не наступит. Мы должны постараться владеть мячом и уметь терпеть.

Фанаты «МЮ» давят на тебя, так что надо проявить спокойствие и терпение. «Юнайтед» в отличной форме, особенно , но и мы тоже. Мы – « », мы едем на матч с большими надеждами», – сказал испанец.