Тен Хаг поужинал с Фергюсоном перед матчами «МЮ» с «Барсой и «Ньюкаслом»: «Он предан клубу, хочет поделиться опытом и поддержать»
Эрик тен Хаг поужинал с Алексом Фергюсоном в преддверии важных матчей.
Бывший и нынешний тренеры «Манчестер Юнайтед» были замечены за беседой в итальянском ресторане Cibo в Уилмслоу в понедельник вечером. «Юнайтед» предстоят важные матчи на этой неделе – завтра с «Барселоной» в Лиге Европы и в воскресенье с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги.
Тен Хаг прокомментировал встречу с Фергюсоном в интервью BBC.
«Мне всегда нравится общаться с людьми, у которых много знаний и опыта. Он хочет поделиться им. Он хочет помочь и поддержать.
Чувствуется, что «Манчестер Юнайтед» – его клуб. Он так предан ему и хочет, чтобы у нас все было хорошо. Это был отличный вечер, и я с нетерпением жду следующего», – сказал тен Хаг.
Мда, ну и аудитория на спортсе нынче🤷♂️
нормальный рабочий опыт