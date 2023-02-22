Тен Хаг поужинал с Фергюсоном перед матчами «МЮ» с «Барсой и «Ньюкаслом»: «Он предан клубу, хочет поделиться опытом и поддержать»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона Лига Европы УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Питание Футбол

Эрик тен Хаг поужинал с Алексом Фергюсоном в преддверии важных матчей.

Бывший и нынешний тренеры «Манчестер Юнайтед» были замечены за беседой в итальянском ресторане Cibo в Уилмслоу в понедельник вечером. «Юнайтед» предстоят важные матчи на этой неделе – завтра с «Барселоной» в Лиге Европы и в воскресенье с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги.

Тен Хаг прокомментировал встречу с Фергюсоном в интервью BBC.

«Мне всегда нравится общаться с людьми, у которых много знаний и опыта. Он хочет поделиться им. Он хочет помочь и поддержать.

Чувствуется, что «Манчестер Юнайтед» – его клуб. Он так предан ему и хочет, чтобы у нас все было хорошо. Это был отличный вечер, и я с нетерпением жду следующего», – сказал тен Хаг.

 

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Фергюсон и Венгер лучшее что было в АПЛ, Алекс и вовсе был авторитетом во всем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
ЭТХ ответил Маскерано за Ньюкасл и не играл бгг.
https://youtu.be/JEBLhjyUG-k
Мда, ну и аудитория на спортсе нынче🤷‍♂️
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Ответ badaboom
Особенно опыт Ферги с Барсой невероятно ценен для ЭТХ :)
а что не так с опытом?
нормальный рабочий опыт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
badaboom
Особенно опыт Ферги с Барсой невероятно ценен для ЭТХ :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Чесебиев
Уже на этой неделе мы можем заиметь первый трофей при Тен Хаге! Удачи МЮ!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заур Исмайылов
От дедушки не будет вреда, лучше прислушаться его советам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Поделился опытом как отбирать у Барсы в финале кубок)
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wekil Halylow
Для меня Фергюсен самый лучший тренер в мире предан одному клубу это много обозночает
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Streetbor
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Фергюсон сказал Тен Хаагу: "Бояться нечего, теперь у них нет Маскерано"(кто понял, тот понял отсылку)🤓
ЭТХ ответил Маскерано за Ньюкасл и не играл бгг.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Фергюсон сказал Тен Хаагу: "Бояться нечего, теперь у них нет Маскерано"(кто понял, тот понял отсылку)🤓
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий