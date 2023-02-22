Тен Хаг поужинал с Фергюсоном перед матчами «МЮ» с «Барсой и «Ньюкаслом»: «Он предан клубу, хочет поделиться опытом и поддержать»

Эрик тен Хаг поужинал с в преддверии важных матчей.

Бывший и нынешний тренеры «Манчестер Юнайтед» были замечены за беседой в итальянском ресторане Cibo в Уилмслоу в понедельник вечером. «Юнайтед» предстоят важные матчи на этой неделе – завтра с «Барселоной» в и в воскресенье с « » в финале Кубка английской лиги.

Тен Хаг прокомментировал встречу с Фергюсоном в интервью BBC.

«Мне всегда нравится общаться с людьми, у которых много знаний и опыта. Он хочет поделиться им. Он хочет помочь и поддержать.

Чувствуется, что « » – его клуб. Он так предан ему и хочет, чтобы у нас все было хорошо. Это был отличный вечер, и я с нетерпением жду следующего», – сказал тен Хаг.