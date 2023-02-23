« » не продала Рафинью за 70 млн евро зимой, несмотря на финансовые проблемы.

Как пишет Diario Sport, в ходе зимнего трансферного окна каталонский клуб получил от « » предложение на 70 млн евро по 26-летнему вингеру.

Учитывая, что летом «Барселона» купила Рафинью у «Лидса» за 58+7 млн евро, с финансовой точки зрения сделка с «Арсеналом» выглядела бы оправданной. Однако каталонцы отказались продавать бразильца, так как считают его ценным игроком для будущего. Тренерский штаб верит в Рафинью, поэтому выступил против его продажи.

В этом сезоне забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 играх за «Барсу» во всех турнирах. В пяти последних играх вингер забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.