«Барса» не продала Рафинью в «Арсенал» за 70 млн евро зимой, несмотря на проблемы с деньгами. Тренеры верят в вингера
«Барселона» не продала Рафинью за 70 млн евро зимой, несмотря на финансовые проблемы.
Как пишет Diario Sport, в ходе зимнего трансферного окна каталонский клуб получил от «Арсенала» предложение на 70 млн евро по 26-летнему вингеру.
Учитывая, что летом «Барселона» купила Рафинью у «Лидса» за 58+7 млн евро, с финансовой точки зрения сделка с «Арсеналом» выглядела бы оправданной. Однако каталонцы отказались продавать бразильца, так как считают его ценным игроком для будущего. Тренерский штаб верит в Рафинью, поэтому выступил против его продажи.
В этом сезоне Рафинья забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 играх за «Барсу» во всех турнирах. В пяти последних играх вингер забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.
Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.
Текст:"финансовой точки зрения сделка с «Арсеналом» выглядела бы оправданной"
Это немного разные вещи всё-таки
Но видимо скакать на рычагах интереснее..