«Барса» не продала Рафинью в «Арсенал» за 70 млн евро зимой, несмотря на проблемы с деньгами. Тренеры верят в вингера

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Арсенал возможные трансферы Рафинья Диас деньги Футбол

«Барселона» не продала Рафинью за 70 млн евро зимой, несмотря на финансовые проблемы.

Как пишет Diario Sport, в ходе зимнего трансферного окна каталонский клуб получил от «Арсенала» предложение на 70 млн евро по 26-летнему вингеру.

Учитывая, что летом «Барселона» купила Рафинью у «Лидса» за 58+7 млн евро, с финансовой точки зрения сделка с «Арсеналом» выглядела бы оправданной. Однако каталонцы отказались продавать бразильца, так как считают его ценным игроком для будущего. Тренерский штаб верит в Рафинью, поэтому выступил против его продажи.

В этом сезоне Рафинья забил 7 голов и сделал 9 результативных передач в 32 играх за «Барсу» во всех турнирах. В пяти последних играх вингер забил 3 мяча и отдал 2 ассиста.

Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.

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34 комментария

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Серж Ск
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Надеемся сегодня проявит себя в матче с МЮ
ну, в первом матче он тащил неплохо
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Алекс Самойлов
Ответ Муслим Атангулов
Так во время трансферного окна Дембеле был здоров , а Торрес уже исправился ( посмотри последний матч Барсы)
ну-ну, уже и один матч против мертвого Кадиса для тебя показатель . это показатель твоего интеллекта
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Askar66
Ответ Azamat Muratov
Думаю лучше продать Дембел и Фати,оставить Рафинью играть дальше и конечно не забывать про Феррана ✊
Не знаю про Фати, молод еще, но Дембеле продуктивнее на правом фланге чем Рафа и Ферран
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ДЖИН
100ка хорошая цена. Барса может найти замену гораздо дешевле. Но врятли за него стока реально дадут. И даже 70 наверно врятли. Хотя время покажет.
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Муслим Атангулов
Ответ Алекс Самойлов
дембель сломан , Феррана мы все знаем . о чем ты ???
Так во время трансферного окна Дембеле был здоров , а Торрес уже исправился ( посмотри последний матч Барсы)
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Алекс Самойлов
Ответ Муслим Атангулов
Дембеле или Ферран Торрес
дембель сломан , Феррана мы все знаем . о чем ты ???
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Муслим Атангулов
Ответ Алекс Самойлов
вам лишь бы деньги. а насчёт того , что заменить некем ???
Дембеле или Ферран Торрес
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XavIniesta2008-2015
Заголовок: "несмотря на проблемы с деньгами"
Текст:"финансовой точки зрения сделка с «Арсеналом» выглядела бы оправданной"
Это немного разные вещи всё-таки
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Алекс Самойлов
Ответ Муслим Атангулов
наоборот , оправдано , купили за 58 , продали за 70 , 12 млн холявно получили бв
вам лишь бы деньги. а насчёт того , что заменить некем ???
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Николай Корягин
Ответ xbfy7wncvc
Я не понимаю логики в ваших словах. Как они могли научиться чему-то, если они предлагают 70 миллионов за мертвого Рафинью?
Тем что это наброс и Арсенал ничего не предлагал или предлагал, но меньше. Ну хочется верить в это.
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Azamat Muratov
Думаю лучше продать Дембел и Фати,оставить Рафинью играть дальше и конечно не забывать про Феррана ✊
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Независимый эксперт
За 100 млн. есть смысл продавать, а за 70млн. бессмысленно, т.к. никем не усилиться взамен. Надо взять Ла Лигу, а потом заниматься перетрясыванием команды.
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Юрий Музыка
Ответ Nintendo_hero
ну за 70 надо было продавать, справа дембеле + торрес вполне достаточно
Дембеле травмирован,Торрес,когда как играет. Поэтому хорошо,что оставили.
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Jaxongir Shodiev
Арсеналу нужен Хвича. Зачем за 70 покупать игрока, который будет плотно сидеть под Сака
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-1
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HI MARS
Ну ну)За 70 млн,Лапорта его понёс бы на руках до Лондона)
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ljolik888
Время покажит правильно это или нет . Рафинья по статистике даже очень не плох, но по игре есть много вопросов . Хотя уже можно сказать спасибо , ведь благодаря его голом и передачам Барселона набирает очки .
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dr. cage
Разумнее было бы вернуть Деулофеу за 15 млн, а на полтинник разобраться с другими проблемами..

Но видимо скакать на рычагах интереснее..
+2
-5
-3
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2vdhrvmmzf
Очень глупое решение от Барселоны. На уплаченные за него деньги и близко не играет
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Altyn Asyr
у них на одной позиции Дембеле и Рафинья, когда ставишь Рафинью не на свой фланг, получается тихий ужас, поэтому если вы делаете ставку на Дембеле, логично было бы продать его Арсеналу
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-1
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Муслим Атангулов
если бы купили Караско , то могли бы продатт
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Born is the King
Был идеальный шанс отбить 80 млн потраченные за этот неликвид
0
-5
-5
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Ruslan Drake
Ответ Николай Корягин
Арсенал уже купил бестолкового вингера за 80 разок. Надеюсь они там чему-то научились
Ну тот бестолковый придя из Франции в АПЛ провалился, а Рафинья - нет
+4
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Муслим Атангулов
Ответ Пепси пеналдувич
Ну Раф неплох, а продать его за 70 при покупке за 55- глупо. Так что Удачи!
наоборот , оправдано , купили за 58 , продали за 70 , 12 млн холявно получили бв
+1
0
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f0rmoceft
Ответ Пепси пеналдувич
Ну Раф неплох, а продать его за 70 при покупке за 55- глупо. Так что Удачи!
Ну за полгода наварить 15 млн. очень даже не плохо, не вижу никакой глупости в этом
+45
-2
+43
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Nintendo_hero
ну за 70 надо было продавать, справа дембеле + торрес вполне достаточно
0
0
0
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