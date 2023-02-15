«Барселона» оценивает Фати в 100 млн евро. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу»
«Барселона» может продать Ансу Фати за крупную сумму при необходимости.
Официальные лица каталонцев заявляют, что вингер не продается, что из-за финансовых проблем может рассмотреть вариант с его уходом. Летом «Барсе» нужно снизить зарплатную ведомость на 150-200 млн евро или добиться получения значительного дохода, пишет журналист Бен Джейкобс в колонке для CaughtOffside.
У Фати далеко не самая высокая зарплата в «Барселоне», но все-таки она довольно крупная. Кроме того, в клубе полагают, что смогут выручить хорошую сумму от его продажи.
Интерес к Ансу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Представители английский клубов контактировали с окружением игрока. Ожидается, что трансфер Фати обойдется примерно в 100 млн евро.
В этом сезоне у Фати 6 голов и 3 результативные передачи в 31 игре за «Барсу» во всех турнирах. Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
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а Фати - натуральный хрусталь. если у него в 20 лет столько травм, то что с ним дальше будет.
кто бы не купил его - он купит себе огромную проблему на несколько лет вперед
своих хроников хватает