«Барселона» оценивает Фати в 100 млн евро. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу»

« » может продать за крупную сумму при необходимости.

Официальные лица каталонцев заявляют, что вингер не продается, что из-за финансовых проблем может рассмотреть вариант с его уходом. Летом «Барсе» нужно снизить зарплатную ведомость на 150-200 млн евро или добиться получения значительного дохода, пишет журналист Бен Джейкобс в колонке для CaughtOffside.

У Фати далеко не самая высокая зарплата в «Барселоне», но все-таки она довольно крупная. Кроме того, в клубе полагают, что смогут выручить хорошую сумму от его продажи.

Интерес к Ансу проявляют « », « » и « ». Представители английский клубов контактировали с окружением игрока. Ожидается, что трансфер Фати обойдется примерно в 100 млн евро.

В этом сезоне у Фати 6 голов и 3 результативные передачи в 31 игре за «Барсу» во всех турнирах. Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

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