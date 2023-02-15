«Барселона» оценивает Фати в 100 млн евро. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Ансу Фати деньги Футбол

«Барселона» может продать Ансу Фати за крупную сумму при необходимости.

Официальные лица каталонцев заявляют, что вингер не продается, что из-за финансовых проблем может рассмотреть вариант с его уходом. Летом «Барсе» нужно снизить зарплатную ведомость на 150-200 млн евро или добиться получения значительного дохода, пишет журналист Бен Джейкобс в колонке для CaughtOffside.

У Фати далеко не самая высокая зарплата в «Барселоне», но все-таки она довольно крупная. Кроме того, в клубе полагают, что смогут выручить хорошую сумму от его продажи.

Интерес к Ансу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал». Представители английский клубов контактировали с окружением игрока. Ожидается, что трансфер Фати обойдется примерно в 100 млн евро.

В этом сезоне у Фати 6 голов и 3 результативные передачи в 31 игре за «Барсу» во всех турнирах. Полную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.

Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

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36 комментариев

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svaz
Ответ Raul14
С пробегом, не бита не крашена
подвеска вроде рабочая, но малость постукивает
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поколение пепси
фрустальнее футболиста ещё поискать надо, какие 100, тысяч если только...
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No Full
вот и вернётся 10 бывшему владельцу...и всё завершится хепиэндом 🎉👑
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Александр Граф
Ответ Гласящий Истину!
Сотню за него предлагали раньше! Тогда и нужно было продавать! Сейчас сотню за него никто, в здравом уме, не даст! Даже Челси!)
факт, тоже так считаю, тогда надо было сливать в мю
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Любезный Коссутий
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
С одной стороны цена завышена, причём слишком. А с другой почти такая же как и за Мудрика, который несколько месяцев всего лишь неплохо поиграл в неизвестной лиге.
так за Мудриком и не тянется шлейф травм.
а Фати - натуральный хрусталь. если у него в 20 лет столько травм, то что с ним дальше будет.

кто бы не купил его - он купит себе огромную проблему на несколько лет вперед
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fatei4
Играет сейчас он на 100 тысяч
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Данила Макаров
Ответ Homelender_666
Он столько не стоит, т.к. всем известна его история травм. Но Челси, конечно же, заплатит за него 130 млн.
Или же тот де самый ПСЖ заплатит за Ансу Фати 100 млн.)
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NottinghamForest79
ПРОДАТЬ БЕГУНКА В МЮ
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Гласящий Истину!
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
С одной стороны цена завышена, причём слишком. А с другой почти такая же как и за Мудрика, который несколько месяцев всего лишь неплохо поиграл в неизвестной лиге.
Мудрик будет играть! Он стоит своих денег. Очень хороший и не травматичный футболист. О Фати этого сказать нельзя...
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Гласящий Истину!
Сотню за него предлагали раньше! Тогда и нужно было продавать! Сейчас сотню за него никто, в здравом уме, не даст! Даже Челси!)
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kaviknat
Ну да. МЮ продаст Санчо за 40, Антони за 60, Элангу за 10. Денег хватит
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Владимир Самсонов
Думаю, Фати надо идти в аренду и пытаться играть регулярно.
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Биллибоб
С его здоровьем максимум Фати это Медиалига
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f0rmoceft
40-50 реальная цена, на мой взгляд
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Marcus-light
Всё понимают, сколько проблем с Фати, поэтому Лапорта как раз и выделил в качестве потенциальных покупателей мешок без менеджмента и клуб, в котором почему-то слепо доверяют каталонцу-повелителю молодняка.
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Оливер Кан удаляет Роберту
«Семья» решила разгрузиться))
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Мужанов Дмитрий Александрович
С одной стороны цена завышена, причём слишком. А с другой почти такая же как и за Мудрика, который несколько месяцев всего лишь неплохо поиграл в неизвестной лиге.
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Александр Месхи
Ответ Homelender_666
Он столько не стоит, т.к. всем известна его история травм. Но Челси, конечно же, заплатит за него 130 млн.
С помощью МЮ и Арсенала Барселона сможет поднять цену до 150-170 млн для Челси.
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Гегенпрессинг Рангника
100 миллионов за этого хрусталя? Отдыхайте
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Любезный Коссутий
только не в МЮ 🙏
своих хроников хватает
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Cruel Snake
За такую сумму? АПЛ? Тут как, корова языком слизала. Смешные деньги. «Челси» так просто что-бы, даже если он им не нужен
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Нурбол Жумаскалиев
100 лямов за этого деревянного костыля? смешно))) меси они так и вообще бесплатно отдали))
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Yri Yrov
Ливерпулю он не нужен , вроде как нарекали следующий Месси, в итоге стал очередным наёмником, он точно не нужен в АПЛ, его там сломают и окончательно
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Raul14
Ответ ТТД Бубнова
Один хозяин, пробег не большой, но вся битая в круг, в черной матовой пленке.
🤣🤣🤣Точно
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ТТД Бубнова
Ответ Raul14
С пробегом, не бита не крашена
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