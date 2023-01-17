«Барса» хочет за Рафинью больше 100 млн евро из-за цены Мудрика. Многие клубы будут использовать трансфер украинца как ориентир
Трансфер Михаила Мудрика в «Челси» повлиял на оценку Рафиньи «Барселоной».
Ранее стало известно, что «Арсенал» может купить бразильца после срыва трансфера украинца.
По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Барса» хочет получить за Рафинью больше, чем «Челси» заплатил за Мудрика – 100 млн евро.
Отмечается, что теперь многие клубы будут использовать цену Мудрика как ориентир в переговорах.
«Арсенал» интересуется Рафиньей, как и еще несколькими игроками на его позиции. Сам вингер не хочет уходить из «блауграны».
И кстати Арсенал предлагала 70 млн + 25 млн бонусами, а Челси купил за 70 млн + 30 бонусами)
Обычный бегунок, типа Антони.
Поэтому никто за него кроме арабов в здравом уме 100 выкладывать не станет