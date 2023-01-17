«Барса» хочет за Рафинью больше 100 млн евро из-за цены Мудрика. Многие клубы будут использовать трансфер украинца как ориентир

Трансфер Михаила Мудрика в «Челси» повлиял на оценку «Барселоной».

Ранее стало известно, что « » может купить бразильца после срыва трансфера украинца.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Барса» хочет получить за Рафинью больше, чем «Челси» заплатил за Мудрика – 100 млн евро.

Отмечается, что теперь многие клубы будут использовать цену Мудрика как ориентир в переговорах.

«Арсенал» интересуется Рафиньей, как и еще несколькими игроками на его позиции. Сам вингер не хочет уходить из «блауграны».