«Барса» хочет за Рафинью больше 100 млн евро из-за цены Мудрика. Многие клубы будут использовать трансфер украинца как ориентир

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Рафинья Диас Михаил Мудрик деньги Футбол

Трансфер Михаила Мудрика в «Челси» повлиял на оценку Рафиньи «Барселоной».

Ранее стало известно, что «Арсенал» может купить бразильца после срыва трансфера украинца.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, «Барса» хочет получить за Рафинью больше, чем «Челси» заплатил за Мудрика – 100 млн евро.

Отмечается, что теперь многие клубы будут использовать цену Мудрика как ориентир в переговорах.

«Арсенал» интересуется Рафиньей, как и еще несколькими игроками на его позиции. Сам вингер не хочет уходить из «блауграны».

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131 комментарий

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KUZMICH
Ответ Фанат Аль-Насра
Синий мешок подорвал трансферный рынок Теперь за любого нормального футболиста будут не меньше 70 просить
Почему трансфер Мудрика подорвал трансферный рынок, а трансфер Энтони в МЮ нет?)
И кстати Арсенал предлагала 70 млн + 25 млн бонусами, а Челси купил за 70 млн + 30 бонусами)
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м м
Это такой бред...
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Jordan95
Это полено хуже Мудрика.
Обычный бегунок, типа Антони.
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TravenS
Челси подорвал рынок, ко-ко-ко... Ну да, ну да, ведь Антони, Пепе, Грилиш, Нуньез пришли в свои клубы после Мудрика... Не надо лицемерить господа, рынок давно уже такой, а сейчас тупо вбросы (хоть Боэли и дичь творит)
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Леван Сиукаев
до сих пор, силнее всего на футбол повлиял **Правило Босмана**, а вот уже три дня,как его превзошёл **Правило Мудрика**
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Кино Музыка
За 40 в Зенит.
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Sanan1908
Ахахах круто же))) значит никто не будет покупать ) кроме Челси конечно
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Adamdfdgds
Ответ Акира_1
Ну да да а этого клубы не покупакали Нуньесов, Дембеле и Феликсов почти за 100 миллионов. Как же смешно, что оказывается только на трансферы Челси все ориентируются. 😁
Дембеле разрывал Бундеслигу в 19 лет, Нуньез наколотил 30+ голов за сезон, Фелиш тоже в 19 лет себя очень хорошо показывал не в последней лиге + атлетико продал гризмана за те же деньги. Мудрик только 1.5 года назад начал играть на уровне УПЛ и забил за всю карьеру 12 голов. Разницу чувствуете?
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Инженер Управляющий
Ответ Акира_1
Да ведь Челси первый клуб, кто заплатил даже не 100 миллионов, а 70 с учётом, что эти бонусы почти нереальные. А до этого никто не покупал Дембеле, Нуньеса и прочих по 100 только Челси. 😀
Но ведь другие клубы брали понятных футболистов, а не ноунеймов
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Alex Legend
Ответ зак
Вообще то это МЮ подорвал рынок купив Энтони за 100 млн..
Вполне себе неплохо играет
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Tybalt
Ответ Alex Legend
Роналду и Бэйл за 100 это просто следствие инфляции
это тоже имеет место быть, но 100 за Рональдо в 2009 и 75 за Зидана в 2000 как-то мягко выглядит, чем 222 за Неймара и 100 за Мудрика.
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Nina Hagen
Бред. Так будто никогда столько никто не платил
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Alex Legend
Ответ JBa
Все верно, вот только Барса не учла один факт - все знают, что им нужны деньги и что они сами хотят поскорее сплавить Рафинью. Поэтому никто за него кроме арабов в здравом уме 100 выкладывать не станет
А арабам это зачем? Он же не звезда какая-то. Да и на заработки обычно свободными агентами переходят или за символические 5 миллионов.
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Manseer
Зачем покупали то? Используя куча финансовых рычагов
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кроссовер Айверсона
По факту изначально рынок взорвал Грилиш и Антони за "сотку", на которых ориентировался Шахтер, а теперь уже на все смотрят на Мудрика.
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Romeo Yankovich
Ответ Акира_1
Ну да да а этого клубы не покупакали Нуньесов, Дембеле и Феликсов почти за 100 миллионов. Как же смешно, что оказывается только на трансферы Челси все ориентируются. 😁
Почти?? Там более сотни выкидывалось. А тут 70 и, что не факт, бонусы будут и всё. А всё почему?? Ибо он паспортом не вышел, вот и горит у местных
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MonkeyMeister
Ответ Schiaff1no
Ну да, ведь полгода назад не было Нуньеса, Энтони, Ричарлисона, того же Рафиньи. Это все из-за Мудрика за 70 млн
Все перечисленные до Мудрика играли в ЛЧ и в топ-5 (6) чемпионатах. Ни один сезон.
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JBa
Все верно, вот только Барса не учла один факт - все знают, что им нужны деньги и что они сами хотят поскорее сплавить Рафинью.

Поэтому никто за него кроме арабов в здравом уме 100 выкладывать не станет
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Romeo Yankovich
Ответ Фанат Аль-Насра
Синий мешок подорвал трансферный рынок Теперь за любого нормального футболиста будут не меньше 70 просить
То есть катарский не подрывал трансферами Неймара и Мбаппе??? Напомни, сколько стоили дембеле и Коутиньо после этого?? А Азар с годом контракта?? А Феликс???
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MonkeyMeister
Сложно даже представить, сколько бы сейчас стоили Месси и Роналду, если бы им сейчас было 22-23 года.
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Ко-ко-джамбо
Ответ Алексей Муравьёв
Идиот Боули отдал 100 мультов за какого-то ноунейма, и тем самым вновь развернул ящик пандоры...!!! Когда уже в футболе появится нормальная антимонопольная служба или нормульный ФФП, а не эта пустышка, я не знаю, куда все катится, явно в глубокую ж......пу!!!
Че за бред, ящик пандоры чуть ли не каждое ТО открывается.
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зак
Вообще то это МЮ подорвал рынок купив Энтони за 100 млн..
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Рагнар Лодброк
Ящик Пандоры открыт
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Lindeman
Ответ Акира_1
А если бы его Арсенал за примерно такую же сумму взял, то Арсенал бы был мешком. 🤔
Ну в итоге Арсенал то его не взял)
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Dan Kennedy
Ответ Alex Legend
Отступные нужны чтобы ты не увёл игрока посреди сезона. Ну или по желанию игрока поменьше, чтобы уйти когда захочет.
Так-же вся проблема оступных Барселоны в том, что их Лига обязывает их прописывать. По этому мы видим космические цифры вместо отсутствия отступных.
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