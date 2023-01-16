«Барса» оценивает Рафинью в 100 млн евро. Окружение вингера исключает, что он уйдет в «Арсенал» зимой

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Жоан Лапорта Рафинья Диас деньги Футбол

«Барселона» оценила Рафинью в 100 млн евро на фоне интереса «Арсенала».

Вчера стало известно, что лондонский клуб может попытаться купить вингера после срыва трансфера Михаила Мудрика.

Как пишет Diario Sport, президент каталонцев Жоан Лапорта оценил бразильца в 100 млн евро. Руководство «Барселоны» не хочет продавать Рафинью, но может рассмотреть предложение, близкое к обозначенной сумме.

Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Рафиньи сообщает, что он не уйдет из «Барселоны» зимой, так как хочет добиться успеха в каталонском клубе. Окружение вингера исключает, что он станет игроком «Арсенала» в ходе текущего трансферного окна.

Напомним, прошлым летом Рафинья перешел в «Барсу» из «Лидса» за 58+7 млн евро.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 23 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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53 комментария

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Yuriy Chistyakov
Ответ malama47
Ага, купили топового вингера, не смогли вписать в состав, и хотят продать игрока в плохой форме с наценкой + 50 млн. Пусть идут лесом
Ты ЧМ смотрел вообще? С Родриго перепутал может?
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Sanan1908
Когда-то за 100 покупали Роналду, Бейл и тд) а щас всякие нойнеймы
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predMBAPPE
Ответ Overkiller
Ну что, АПЛ, добро пожаловать в магазин "все по сто".
В меню Рафинья, Ферран Торрес, Кессиэ, Фати, Депай)
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Lidin_papa
Ответ Anuar Bukurov
Лучше Тоуни у Брентфорда купить
Продолжу возможные варианты: Троссард, Митома, Палинья...
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Бухгалтер2021
один фиг арсенал потратит 100 лямов
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Егор,,Зуев
Ответ SpainFan
Лучше бы впарили Дембеле. После ухода Обамеянга вообще бесполезный
Какой бесполезный?!
Ты матчи смотришь?
+1
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SpainFan
Лучше бы впарили Дембеле. После ухода Обамеянга вообще бесполезный
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Олег Петров
Ну 100 млн барса просто обозначила, а так думаю арсенал может и за 75-85 забрать, и все будут в плюсе)
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человек-муравей человек-физрук
если Антони купили за 120 почему тот кто его вытеснил из сборной должен стоит меньше? и лучше отдать 100 за проверенного игрока. за основного сборной Бразилии. чем за не пойми кого
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Егор,,Зуев
Если в алп купили какого-то ноунейма из упл за 100 миллионов я то Рафинью минимум за сто в апл
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Shikari
Какие 100 млн? Купили за 65 млн... +10% максимум накидываем и получаем 70 млн с копейками.
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Nuraly Amirov
Ответ Overkiller
Ну что, АПЛ, добро пожаловать в магазин "все по сто".
на акцию придет один Боэли, даже оба шейха пока мнутся, а Арсенал и подавно
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Сергей Штырков
Ответ Будь Мужиком
В нынешнее время 80 лямов возможно продать, учитывая его возраст 25 лет. Сезон так себе выдал, но думаю ещё адаптируется
То есть купили за 60, провел слабый сезон, постарел и подорожал? Правильно?
+4
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Денис Васильев
За эту цену выгоднее приобрести более перспективного Леао
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Сергей Штырков
Окей Рафинья можешь успешно сидеть на зп, пока у них мозги не начнут работать и их опять не посадят на рычаг
0
-3
-3
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Anuar Bukurov
Лучше Тоуни у Брентфорда купить
+1
0
+1
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Будь Мужиком
В нынешнее время 80 лямов возможно продать, учитывая его возраст 25 лет. Сезон так себе выдал, но думаю ещё адаптируется
0
0
0
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vcaireac
Не знаю что в этом игроке такого-то...В сборной на ЧМ совсем не проявил себя,и в Барсе тоже,сколько их игр смотрел...
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Spiker1606
Лучше Мудрика купили бы за 70+40, чем Рафинью за 100.
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Stivi M.D.
Ответ Mega• Battman
Какой супер кубок??? Ало ты что пьяный??
Вчерашний. Доброе утро
+4
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Oleg Kostin
Ответ malama47
Ага, купили топового вингера, не смогли вписать в состав, и хотят продать игрока в плохой форме с наценкой + 50 млн. Пусть идут лесом
Да схуяли он в плохой форме то? С Дембеле он сейчас на лавке сидит, а в Бразилии он постоянно в основе играл, Антони за сотку под ним постоянно сидел
+3
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Его Величество Златан
Да нахрен он нужен за 100 . Если он у вас так же продолжать будет скамью полировать- то либо продадите позже куда нить за дёшево, либо уйдёт бесплатно, либо разорвёте контракт с выплатой неустойки. Сейчас барса не совсем дальновидна по своим трансферным решениям
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Mega• Battman
Ответ Stivi M.D.
Бурно отметили суперкубок
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Rusik Magomedov
Ответ Cob_b
барса че самая умная со своим лапортусом? за бесплатно игроков набрали, в наглую из под носа игроков поуводили чтобы что? чтобы потом всех начать продавать по оверпрайсу, отбивая рычаги свои? да чтоб вы в лол лиге своей вечно вторые были с такой политикой
ну в АПЛ привыкли за бездарей с наценкой от 50 платить огромные деньги. Почему бы не на*бать мешки если есть возможность)
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Лучезарный
Челси из принципа за 200 перехватит
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