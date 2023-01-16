«Барса» оценивает Рафинью в 100 млн евро. Окружение вингера исключает, что он уйдет в «Арсенал» зимой
«Барселона» оценила Рафинью в 100 млн евро на фоне интереса «Арсенала».
Вчера стало известно, что лондонский клуб может попытаться купить вингера после срыва трансфера Михаила Мудрика.
Как пишет Diario Sport, президент каталонцев Жоан Лапорта оценил бразильца в 100 млн евро. Руководство «Барселоны» не хочет продавать Рафинью, но может рассмотреть предложение, близкое к обозначенной сумме.
Mundo Deportivo со ссылкой на окружение Рафиньи сообщает, что он не уйдет из «Барселоны» зимой, так как хочет добиться успеха в каталонском клубе. Окружение вингера исключает, что он станет игроком «Арсенала» в ходе текущего трансферного окна.
Напомним, прошлым летом Рафинья перешел в «Барсу» из «Лидса» за 58+7 млн евро.
Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах Ла Лиги и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.
Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 23 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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