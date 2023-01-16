«Барса» оценивает Рафинью в 100 млн евро. Окружение вингера исключает, что он уйдет в «Арсенал» зимой

« » оценила Рафинью в 100 млн евро на фоне интереса «Арсенала».

Вчера стало известно, что лондонский клуб может попытаться купить вингера после срыва трансфера Михаила Мудрика.

Как пишет Diario Sport, президент каталонцев оценил бразильца в 100 млн евро. Руководство «Барселоны» не хочет продавать Рафинью, но может рассмотреть предложение, близкое к обозначенной сумме.

Mundo Deportivo со ссылкой на окружение сообщает, что он не уйдет из «Барселоны» зимой, так как хочет добиться успеха в каталонском клубе. Окружение вингера исключает, что он станет игроком « » в ходе текущего трансферного окна.

Напомним, прошлым летом Рафинья перешел в «Барсу» из «Лидса» за 58+7 млн евро.

Вингер выходил в старте «Барселоны» в 7 матчах и в 3 играх Лиги чемпионов. Лишь один из них он провел целиком. В большинстве игр он уходил на скамейку в районе 60-й минуты.

Всего на счету 26-летнего футболиста 3 гола и 5 результативных передач в 23 играх за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.