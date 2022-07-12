Трансфер Рафиньи в «Барсу» согласован. «Арсенал» давал 75 млн евро, но игрок хотел именно в каталонский клуб

«Барселона» и «Лидс» полностью согласовали трансфер Рафиньи Диаса.
По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о переходе бразильца за 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
25-летний полузащитник подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.
Рафинья давно договорился с «Барсой» об условиях личного контракта, несмотря на предложения от топ-клубов АПЛ.
На него претендовали «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», предлагавший «Лидсу» 75 миллионов евро.
Тем не менее настойчивость Рафиньи и его агента Деку помогли игроку добиться трансфера именно в «Барсу».
В прошедшем сезоне АПЛ вингер провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику футболиста можно найти здесь.