Трансфер Рафиньи в «Барсу» согласован. «Арсенал» давал 75 млн евро, но игрок хотел именно в каталонский клуб

и полностью согласовали трансфер .

По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о переходе бразильца за 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

25-летний полузащитник подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

Рафинья давно договорился с «Барсой» об условиях личного контракта, несмотря на предложения от топ-клубов .

На него претендовали , и , предлагавший «Лидсу» 75 миллионов евро.

Тем не менее настойчивость Рафиньи и его агента помогли игроку добиться трансфера именно в «Барсу».

В прошедшем сезоне вингер провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику футболиста можно найти здесь.