Трансфер Рафиньи в «Барсу» согласован. «Арсенал» давал 75 млн евро, но игрок хотел именно в каталонский клуб

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«Барселона» и «Лидс» полностью согласовали трансфер Рафиньи Диаса.

По данным Mundo Deportivo, стороны договорились о переходе бразильца за 58 миллионов евро, еще семь миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

25-летний полузащитник подпишет с сине-гранатовыми контракт на пять лет.

Рафинья давно договорился с «Барсой» об условиях личного контракта, несмотря на предложения от топ-клубов АПЛ.

На него претендовали «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал», предлагавший «Лидсу» 75 миллионов евро.

Тем не менее настойчивость Рафиньи и его агента Деку помогли игроку добиться трансфера именно в «Барсу».

В прошедшем сезоне АПЛ вингер провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику футболиста можно найти здесь.

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