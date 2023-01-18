«Арсенал» хочет подписать Рафинью в январе. Артета просит о трансфере (Diario Sport)
«Арсенал» намерен любой ценой подписать вингера «Барселоны» Рафинью.
Как утверждает Diario Sport, тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится бразилец, поэтому он просит боссов клуба подписать его.
«Арсенал» надеется купить 26-летнего футболиста уже этой зимой. Для этого клуб связался с окружением Рафиньи.
Игрок польщен интересом, но пока что он намерен бороться за место в составе «блауграны».
«Арсеналу» будет сложно купить Рафинью в январе, но благодаря налаженным контактам с его окружением и «Барселоной» англичане надеются остаться в хорошей позиции для трансфера летом.
И тут два варианта - Сити с Бегиристайном и Гвардиолой , и Арсенал с Артетой. Но с Сити они год как не могут расплатиться за Феррана, 3 млн только отдали. Из 60. Так что туда не вариант. Даже если б им нужен был Рафинья, они б удержал деньги за Торреса. И Барсе б не хватило на погашение долга перед Лидсом.
Ну а Арсенал может помочь. Деньги на Мудрика то были. И их то Лапорта и хочет выудить теперь. Все очень просто)
С сборной ришарлисон основной,а жезус запасной,а по факту жезус намного лучше во всём.
А рафиньи нет даже в топ 20ла лиги.
Рафинья 26.
Стата в лч
3+2 за шахтёр
0+2 за барсу.
И ещё Челси отдал за него 70+30млн.
Бонусы если Челси победит в лч или АПЛ.
Ман Сити холанда за 60купил.