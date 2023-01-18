«Арсенал» хочет подписать Рафинью в январе. Артета просит о трансфере (Diario Sport)

« » намерен любой ценой подписать вингера «Барселоны» Рафинью.

Как утверждает Diario Sport, тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится бразилец, поэтому он просит боссов клуба подписать его.

«Арсенал» надеется купить 26-летнего футболиста уже этой зимой. Для этого клуб связался с окружением .

Игрок польщен интересом, но пока что он намерен бороться за место в составе «блауграны».

«Арсеналу» будет сложно купить Рафинью в январе, но благодаря налаженным контактам с его окружением и «Барселоной» англичане надеются остаться в хорошей позиции для трансфера летом.