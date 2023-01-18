«Арсенал» хочет подписать Рафинью в январе. Артета просит о трансфере (Diario Sport)

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Рафинья Диас Футбол

«Арсенал» намерен любой ценой подписать вингера «Барселоны» Рафинью.

Как утверждает Diario Sport, тренеру «канониров» Микелю Артете очень нравится бразилец, поэтому он просит боссов клуба подписать его.

«Арсенал» надеется купить 26-летнего футболиста уже этой зимой. Для этого клуб связался с окружением Рафиньи.

Игрок польщен интересом, но пока что он намерен бороться за место в составе «блауграны».

«Арсеналу» будет сложно купить Рафинью в январе, но благодаря налаженным контактам с его окружением и «Барселоной» англичане надеются остаться в хорошей позиции для трансфера летом.

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105 комментариев

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emptinesspetr
Ответ Криштиану Роналду
Рафинья если перейдет, может за один сезон стать чемпионом Англии и Испании.
Не станет ни в одной из лиг)))
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Nuraly Amirov
Ответ Ramal Ali
А можно через Арсенал в ПСЖ ?? Если да то чемпионство
Сейчас Арсенал намного ближе к чемпионству, чем катар
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Eden Hazard
Ответ Александр Мельников
Что все так бегают с этим рафиньей? Барса, Сити теперь и Арсенал? Что а нем такого ? Агенты хорошие? Почему не взять Траоре? Лосано ? Заа ?
Сказали же, налаженные связи с Барселоной. У них 13 дней осталось чтоб заплатить за Рафирью всю сумму. Иначе штраф в ещё 10 млн.
И тут два варианта - Сити с Бегиристайном и Гвардиолой , и Арсенал с Артетой. Но с Сити они год как не могут расплатиться за Феррана, 3 млн только отдали. Из 60. Так что туда не вариант. Даже если б им нужен был Рафинья, они б удержал деньги за Торреса. И Барсе б не хватило на погашение долга перед Лидсом.
Ну а Арсенал может помочь. Деньги на Мудрика то были. И их то Лапорта и хочет выудить теперь. Все очень просто)
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FrankieWild
Нужно продавать
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Александр Мельников
Что все так бегают с этим рафиньей? Барса, Сити теперь и Арсенал? Что а нем такого ? Агенты хорошие? Почему не взять Траоре? Лосано ? Заа ?
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Фанат спорта01
Ответ Егор...Зуев
За лавочника в сборной Энтони, МЮ дал 100 миллионов
А сколько голов забил или ассистов сделал рафинья будучи основным?
С сборной ришарлисон основной,а жезус запасной,а по факту жезус намного лучше во всём.
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iegord
Такое чувство, что в Арсенале только Артета понимает, что для борьбы за чемпионство нужно усиление и глубина состава. Руководство же реагирует очень медленно и неохотно, кроме Мудрика ни о каких переговорах весь месяц слышно не было
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Farkhod Tursunkulov
Ответ Баранов Ярослав
Ну почему ? Рафинья это хорошая замена под травмированного Жезуса .
Ну не знаю честно говоря. Один чистый вингер с плохой реализацией, другой оттянутый форвард. Как бы функционал разный. Он мог бы идеально заменить Сака. Но как было сказано выше, дороговато 100 млн платить за игрока ротации. Лучше взять какого нибудь потенциального малого из академии или же с локальной Англии
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Егор...Зуев
Ответ Фанат спорта01
Мудрику 22 Рафинья 26. Стата в лч 3+2 за шахтёр 0+2 за барсу. И ещё Челси отдал за него 70+30млн. Бонусы если Челси победит в лч или АПЛ.
За лавочника в сборной Энтони, МЮ дал 100 миллионов
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AMORR 987
Максимум 70 за него, и то не тянет.
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Александр Тихомиров
Ответ Знаток Спорта
80 адекватно было бы, но зимой всё дорого
какой адекватно, он и на 40 не тянет, не пойму вообще зачем он артете? сака справа неплох, есть мартинелли слева
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DolJun
Ответ rigobersong
Дембеле с продлился на меньшую зарплату, а Спиликаэто как раз выдоил мешок и выбил себе повышение:)
кто? ты вообще о чем?
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Фанат спорта01
Ответ Falsegoalkeeper
Ну и чем же условный Антони выше Рафиньи, бесполезными крутилками. Рафинья лучший по созданным голевым моментам вообще в Европе (даже статья выходила на спортсе статистическая). Поэтому если продавать то за 100 млн
Врать не нужно,лучший по созданным голевым моментам лучший деулофеу,на втором месте Месси.
А рафиньи нет даже в топ 20ла лиги.
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Баранов Ярослав
Ответ Farkhod Tursunkulov
Что с ним собирается делать Артета? Мариновать под Сака?🤔
Ну почему ? Рафинья это хорошая замена под травмированного Жезуса .
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red hikkikomori
Ответ Falsegoalkeeper
Мудрик провел 6 матчей в ЛЧ и его уже за 100 дымов покупают. Антони купили за 90, хотя в сборной он сидит под Рафиньей. Пусть Арсенал платит 100+
А Рафинья что показал в ЛЧ?)
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Знаток Спорта
80 адекватно было бы, но зимой всё дорого
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bat90
Опасно купить бразильцев после ЧМ
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Falsegoalkeeper
Ответ Фанат спорта01
В сборной жезус сидит под ришарлисонон,хотя игрок намного выше классом.
Ну и чем же условный Антони выше Рафиньи, бесполезными крутилками. Рафинья лучший по созданным голевым моментам вообще в Европе (даже статья выходила на спортсе статистическая). Поэтому если продавать то за 100 млн
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Фанат спорта01
Ответ Егор...Зуев
А Челси мудрика за 100
Мудрику 22
Рафинья 26.
Стата в лч
3+2 за шахтёр
0+2 за барсу.
И ещё Челси отдал за него 70+30млн.
Бонусы если Челси победит в лч или АПЛ.
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Николай Корягин
Ответ TravenS
Слово ротация знаешь? Так вот у арсенала её нет
Щас бы купить игрока ротации за 100 млн
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+6
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Егор...Зуев
Ответ Luka Doncic
Никто за Рафинью 100 не даст ))
Поэтому Барса поставила такой минимум, ибо его продавать не собираются
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rigobersong
Ответ DolJun
по какому низу рынка?) фк мем взял игрока из команды уровня шипа только с помощью того, что рафинья и его агент выкрутили клубу руки) по логике он теперь должен остаться дальше доить фк мем, ну или выкручивать руки уже барсе чтобы те отпустили его куда он дальше захочет, ведь не будем забывать что у него перед глазами пример дембеле, который выдоил фк мем досуха за первый контракт) арсенал за молодой талант не смог нормальных денег предложить, а уж за лавочника фк мем из монолиги - сильно сомневаюсь))
Дембеле с продлился на меньшую зарплату, а Спиликаэто как раз выдоил мешок и выбил себе повышение:)
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-4
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Егор...Зуев
Ответ Фанат спорта01
Вы совсем с ума сошли? Ман Сити холанда за 60купил.
А Челси мудрика за 100
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-2
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Luka Doncic
Ответ Егор...Зуев
Боули!! Слышишь!?!! АРСЕНАЛ ПОКУПАЕТ РАФИНЬЮ ЗА 100 МИЛЛИОНОВ!!!
Никто за Рафинью 100 не даст ))
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+1
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Фанат спорта01
Ответ Егор...Зуев
Какой 60?! Сто! Минимум! Это ещё без бонусов
Вы совсем с ума сошли?
Ман Сити холанда за 60купил.
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