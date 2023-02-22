Президент «Севильи» о выплатах «Барсы» Негрейре: «Это ставит репутацию испанского футбола под сомнение. Нужно довести расследование до конца»

Президент «Севильи» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Мы были первыми, кто подал жалобу и потребовал расследования до конца. Не только ради «Севильи», но и потому, что это ставит репутацию испанского футбола под сомнение.

После этого все остальные клубы потребовали, чтобы дело было доведено до конца, так как испанский футбол не может позволить такому происходить.

Не должно быть такого, чтобы действующий руководитель получал деньги от какого-либо клуба. Мы не можем этого допустить, кто бы это ни был. У нас у всех есть многое, что поставлено на карту в футболе. Есть фанатская база, которая заслуживает уважения, мы должны идти до конца в таком серьезном деле», – сказал Хосе Кастро.

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