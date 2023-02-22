Президент «Севильи» о выплатах «Барсы» Негрейре: «Это ставит репутацию испанского футбола под сомнение. Нужно довести расследование до конца»

Теги Барселона Севилья Ла Лига судьи Хосе Кастро Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Президент «Севильи» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Мы были первыми, кто подал жалобу и потребовал расследования до конца. Не только ради «Севильи», но и потому, что это ставит репутацию испанского футбола под сомнение.

После этого все остальные клубы потребовали, чтобы дело было доведено до конца, так как испанский футбол не может позволить такому происходить.

Не должно быть такого, чтобы действующий руководитель получал деньги от какого-либо клуба. Мы не можем этого допустить, кто бы это ни был. У нас у всех есть многое, что поставлено на карту в футболе. Есть фанатская база, которая заслуживает уважения, мы должны идти до конца в таком серьезном деле», – сказал Хосе Кастро.

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27 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ MESSIya
Пруфы?
Ещё раз говорю, абсолютно во всех источниках фигурирует эта сумма? Как мне ещё пруфы предоставить? Выписки с их кредитных карт?
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MESSIya
Ответ Zidan GOAT
Абсолютно во всех источниках фигурирует сумма в 5000 евро за матч. Или мы будем верить журналистам с Твиттера ?
Пруфы?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ MESSIya
Не с потолка, а из твиттера испанского журналиста с 40000 подписчиков. https://twitter.com/_AdrianSnchz/status/1625883792345800704?t=6KM4lNCL_S1eqDYcKvuliQ&s=19
Абсолютно во всех источниках фигурирует сумма в 5000 евро за матч. Или мы будем верить журналистам с Твиттера ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ alberto-m
Все только тебя и ждали думали Когда же ты высказал своё авторитетное мнение Спасибо что поделился им с нами теперь нам нужно спокойно идти
Точки и запятые вышли из чата. Явно поавторитетнее твоего.
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MESSIya
Ответ Zidan GOAT
Зарплату судей с потолка взял? 5000 за игру им платится, не придумывай сказки
Не с потолка, а из твиттера испанского журналиста с 40000 подписчиков. https://twitter.com/_AdrianSnchz/status/1625883792345800704?t=6KM4lNCL_S1eqDYcKvuliQ&s=19
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Zidan GOAT
Ответ MESSIya
Какой подкуп, ты бредишь. Там сумма 400000 в год. 120000 зарплата судьи в Испании, судей 20+. За сколько они судей покупали за прибавку в 10-15000?
Зарплату судей с потолка взял? 5000 за игру им платится, не придумывай сказки
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MESSIya
Ответ Shigeno
И спокойно дальше умалчивали про подкуп судей со стороны таких недоклубов. как барса? Ну да, ну да, спортивные принципы, честность, зачем всё, это? Пусть клубы спокойно подкупают судей, главное, что бы шумно не было? Или это только для любмой барсы? А если бы Реал поймали? Или Атлетико?
Какой подкуп, ты бредишь. Там сумма 400000 в год. 120000 зарплата судьи в Испании, судей 20+. За сколько они судей покупали за прибавку в 10-15000?
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alberto-m
Ответ Мирослав Ковальский
Не удивлюсь если глоры сyдьялоны, скоро будут отмазывать барселону и писать что это нормальная практика, что их клуб клуб платил судейскому корпусу . Хотя по хорошему судьялону за это нужно отпавлять в Сегунду, где ей собственно и место
Знаешь, у нас в Израиле, до седьмого класса в школе оценки не ставят. детям, вместо оценок пишут, Хорошо, Плохо ,Нормально, Прекрасно. пока что, у тебя оценка "очень плохо", так что давай ,иди ложись спать.
Завтра подготовься ,не забудь взять карандаш, точилку и ластик, в школе всегда пригодится.
Не забудь завернуть с собой бутербродик, с колбасой и сыром, так как ребёнку, остающуюся голодным, это плохо влияет на мозг .А ты видимо давно не кушал!!!
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alberto-m
Ответ Мирослав Ковальский
Не удивлюсь если глоры сyдьялоны, скоро будут отмазывать барселону и писать что это нормальная практика, что их клуб клуб платил судейскому корпусу . Хотя по хорошему судьялону за это нужно отпавлять в Сегунду, где ей собственно и место
Ну по крайней мере для того чтобы отправить такой клуб в секунду Надо хотя бы его создать а такого клуба пока нету Так что иди работай над ошибками потом покажешь домашнее задание
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alberto-m
Ответ Роман
Уже каждый высказался, что Барселоне пора в Сегунду.
Все только тебя и ждали думали Когда же ты высказал своё авторитетное мнение Спасибо что поделился им с нами теперь нам нужно спокойно идти
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ Shigeno
И спокойно дальше умалчивали про подкуп судей со стороны таких недоклубов. как барса? Ну да, ну да, спортивные принципы, честность, зачем всё, это? Пусть клубы спокойно подкупают судей, главное, что бы шумно не было? Или это только для любмой барсы? А если бы Реал поймали? Или Атлетико?
Ты прав надо и Челси тоже проверить это ещё те уроды откуда они столько денег берут на покупку игроков главное нифига не выигрывают А деньги на игроков откуда-то есть
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alberto-m
Ответ Fan of Sport
Скорее бы уже в футболе наступило спокойствие, чтобы клубы, как Сити, Барселона и Юве наконец решили все проблемы, а Уефа наконец смог найти компромисс с создателями Суперлиги, ну и конечно хотелось бы нового президента в Ла Лиге, просто хочется смотреть футбол без всякого шума вокруг, чтобы все просто решали кто лучше именно на футбольном поле, а не вне его.
👍👍👍👍👍👍💯💯💯💯
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alberto-m
Ответ Enotaz24
Мы первые кто настучал
🤣🤣🤣🤣
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Мирослав Ковальский
Не удивлюсь если глоры сyдьялоны, скоро будут отмазывать барселону и писать что это нормальная практика, что их клуб клуб платил судейскому корпусу .

Хотя по хорошему судьялону за это нужно отпавлять в Сегунду, где ей собственно и место
+3
-4
-1
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Kaloyan Yalamov
Повтори ложь три раза и она станет правдой.
+2
-6
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Arkadios Avgitidis
Ответ Андрей Хенто
Я конечно все понимаю, Тебас далеко не самый «прекрасный» человек, но желать ему смерти - это уже перебор.
я ему мягкой аварии пожелал,а не смерти.есть разница)
смерти я никому не желаю, но прийти в себя столкнувшись с твёрдым объектом,этому субъекту, я искренне желаю.
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Марслан Акматалиев
До сих пор уверен, что эту тему с Негрейра раздули специально.
Руководство Барсы спокойно как никогда.
Никто не предоставил прямые доказательства.
Мне кажется, Барса и вправду пользовалось консультациями этой компании, но избегала налогов и выплачивала всё через всякие схемы.
А в подкупы судей на таком уровне я не верю.
Уж очень много рисков для любой команды высших дивизионов топ лиг.
+2
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Shigeno
Ответ Fan of Sport
Скорее бы уже в футболе наступило спокойствие, чтобы клубы, как Сити, Барселона и Юве наконец решили все проблемы, а Уефа наконец смог найти компромисс с создателями Суперлиги, ну и конечно хотелось бы нового президента в Ла Лиге, просто хочется смотреть футбол без всякого шума вокруг, чтобы все просто решали кто лучше именно на футбольном поле, а не вне его.
И спокойно дальше умалчивали про подкуп судей со стороны таких недоклубов. как барса? Ну да, ну да, спортивные принципы, честность, зачем всё, это? Пусть клубы спокойно подкупают судей, главное, что бы шумно не было? Или это только для любмой барсы? А если бы Реал поймали? Или Атлетико?
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ Arkadios Avgitidis
Комментарий удален пользователем
Я конечно все понимаю, Тебас далеко не самый «прекрасный» человек, но желать ему смерти - это уже перебор.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arkadios Avgitidis
Комментарий удален пользователем
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Altim
Ответ xQcoW
Проверьте и судей УЕФА, пожалуйста. Слишком много красных флажков в Лиге чемпионов. Дрогба все сказал.
Комментарий скрыт
+2
-13
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Проверьте и судей УЕФА, пожалуйста. Слишком много красных флажков в Лиге чемпионов. Дрогба все сказал.
+14
-8
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ya_Mama
Новостники спортса о делах Негрейры и Алвеса: это собирает клики и просмотры, мы будем постить каждый пук до конца.
+1
-2
-1
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Роман
Уже каждый высказался, что Барселоне пора в Сегунду.
+11
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
Скорее бы уже в футболе наступило спокойствие, чтобы клубы, как Сити, Барселона и Юве наконец решили все проблемы, а Уефа наконец смог найти компромисс с создателями Суперлиги, ну и конечно хотелось бы нового президента в Ла Лиге, просто хочется смотреть футбол без всякого шума вокруг, чтобы все просто решали кто лучше именно на футбольном поле, а не вне его.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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