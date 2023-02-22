Президент «Севильи» о выплатах «Барсы» Негрейре: «Это ставит репутацию испанского футбола под сомнение. Нужно довести расследование до конца»
Президент «Севильи» высказался о «Барселоне» и «деле Негрейры».
Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.
«Мы были первыми, кто подал жалобу и потребовал расследования до конца. Не только ради «Севильи», но и потому, что это ставит репутацию испанского футбола под сомнение.
После этого все остальные клубы потребовали, чтобы дело было доведено до конца, так как испанский футбол не может позволить такому происходить.
Не должно быть такого, чтобы действующий руководитель получал деньги от какого-либо клуба. Мы не можем этого допустить, кто бы это ни был. У нас у всех есть многое, что поставлено на карту в футболе. Есть фанатская база, которая заслуживает уважения, мы должны идти до конца в таком серьезном деле», – сказал Хосе Кастро.
«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны» и вице-президента судейского комитета. «Блауграна» и «Реал Мадрид» отказались
Ла Лига осудила ситуацию с платежами «Барсы» Негрейре. Кроме «Реала», все клубы Ла Лиги и Сегунды поддержали заявление
Завтра подготовься ,не забудь взять карандаш, точилку и ластик, в школе всегда пригодится.
Не забудь завернуть с собой бутербродик, с колбасой и сыром, так как ребёнку, остающуюся голодным, это плохо влияет на мозг .А ты видимо давно не кушал!!!
Хотя по хорошему судьялону за это нужно отпавлять в Сегунду, где ей собственно и место
смерти я никому не желаю, но прийти в себя столкнувшись с твёрдым объектом,этому субъекту, я искренне желаю.
Руководство Барсы спокойно как никогда.
Никто не предоставил прямые доказательства.
Мне кажется, Барса и вправду пользовалось консультациями этой компании, но избегала налогов и выплачивала всё через всякие схемы.
А в подкупы судей на таком уровне я не верю.
Уж очень много рисков для любой команды высших дивизионов топ лиг.