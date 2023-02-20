«Лапорта должен дать разумное объяснение или уйти в отставку». Тебас о скандале из-за платежей «Барсы» Негрейре

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас ждет объяснений от «Барселоны» в связи со скандалом.

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Пока что они только выразили глубокую озабоченность и сообщили о начале внутреннего расследования, но не более того. Никаких внятных объяснений не последовало, только сообщение, из которого можно было понять, что подобным занимались все клубы.

Если Лапорта не предоставит разумного объяснения, он должен уйти в отставку. Ему придется его дать, возможно, там совершено преступление», – сказал Тебас.

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25 комментариев

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Ответ Lindeman
Лапорта уж точно не чего объяснять не должен по крайней мере Тебасу, а если уж совершенно преступление, то пусть раследуют. Тебас лучше деятельность Лима проверил, азиат целенаправленно уничтожает Валенсию, а лиге до этого нет делов
К сожалению, деятельность Лима разрушительная, но каким образом Лига должна вмешаться? Потребовать раскошелиться на трансферы? Запретить увольнять тренеров? Спасти Валенсию, вместо неё отправив в пердив кого-то ещё?
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messi_leo
О как. Может еще и Барсу Тебасу на управление передать? Дешевый презик ЛЛ совсем съехал с катушек. Его на свободных выборах выбрали, а не как Тебаса тайными махинациями.
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Биллибоб
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
ну да, там легче будет подписывать в команду твоих любимых братишек из Африки)
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messi_leo
Ответ Биллибоб
Да что с ними церемониться? Отправить в годовое турне по огородам Сегунды и дело с концом
Отправляйся, я тебе разрешаю
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Syndycate
Лол) когда передергал не тот рычаг)
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Адилет Асанкожоев
Ответ Георгий Гуляев
Какое право у него так говорить. Или он считает, что Лапорта тогда был президентом?
Платили и при Лапорте
https://www.sports.ru/football/1114906733-barsa-zaplatila-vicze-prezidentu-ispanskogo-sudejskogo-komiteta-6-66-m.html
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Адилет Асанкожоев
Ответ adamxx
а платил Лапорта или Бармалей?
Платили оба https://www.sports.ru/football/1114906733-barsa-zaplatila-vicze-prezidentu-ispanskogo-sudejskogo-komiteta-6-66-m.html
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Alexlagodny
Тебас как увидел, что с приходом Лапорты дела у Барсы пошли на поправку, так давай вредить как только возможно. Жаль, что такие как Тебас сами не уходят. Надеюсь найдутся люди, которые уйдут его с занимаемой им должности.
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Принцесса Диана
А Лапорта сам в отставку не хочет уйти из-за того, что именно при нем это все и происходило, спрашивается, а куда смотрел президент лиги?
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Ответ adamxx
а платил Лапорта или Бармалей?
"Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. "
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Born is the King
Нормально взялись за Барселонку. Даже Тебас боится защищать. Походу понял, что там слишком запущено
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DolJun
Ответ Bunyod Turgunov
Вам, чтобы у вас остался какие-то следы в своём любимом клубе
прикольно, а теперь можно по-русски?)
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rigobersong
Комментарий удален пользователем
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Георгий Гуляев
Какое право у него так говорить. Или он считает, что Лапорта тогда был президентом?
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QWertY
Тебас, конечно, лютый монстр. Тащит Лол лигу к вершинам💪🏻☝🏻
Надеюсь, на очереди Реал)
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Ansu Fati
Господин Тебас не хочет дать разумное объяснение, как при нем доминирующая в Европе Ла Лига отпустила далеко вперёд коллег из АПЛ?
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Биллибоб
Да что с ними церемониться? Отправить в годовое турне по огородам Сегунды и дело с концом
+4
-4
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xQcoW
И больше чем коррупцию в сегунду
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Bunyod Turgunov
Ответ DolJun
если лапорта уйдет в отставку - кому он передаст рычаги правления барсой? чави?)
Вам, чтобы у вас остался какие-то следы в своём любимом клубе
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f0rmoceft
Тебас бесит…
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QWertY
Вы Тебасу еще за Суперлигу ответите))
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Экспертное мнение
Наконец-то Месси должен получить президентское кресло, каждый должен заниматься своим делом, при его правлении клуб выиграл два требла, но как только мешали ему формировать состав - появились Гризманны, Коутиньо, Дембели за 500 млн. Думаю Лео потянет роль играющего президента, защита у Барсы хороша с Кунде, Араухо, Кристенсеном. Месси даже в таком возрасте принесет пользу, ушли главные привозники обороны.
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barca13
Ответ DolJun
если лапорта уйдет в отставку - кому он передаст рычаги правления барсой? чави?)
Поттеру
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Lindeman
Лапорта уж точно не чего объяснять не должен по крайней мере Тебасу, а если уж совершенно преступление, то пусть раследуют. Тебас лучше деятельность Лима проверил, азиат целенаправленно уничтожает Валенсию, а лиге до этого нет делов
+18
-5
+13
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DolJun
если лапорта уйдет в отставку - кому он передаст рычаги правления барсой? чави?)
+7
-8
-1
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