«Лапорта должен дать разумное объяснение или уйти в отставку». Тебас о скандале из-за платежей «Барсы» Негрейре

Руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас ждет объяснений от «Барселоны» в связи со скандалом.

Сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, 1,4 млн евро. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре 4,7 млн евро с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

«Пока что они только выразили глубокую озабоченность и сообщили о начале внутреннего расследования, но не более того. Никаких внятных объяснений не последовало, только сообщение, из которого можно было понять, что подобным занимались все клубы.

Если Лапорта не предоставит разумного объяснения, он должен уйти в отставку. Ему придется его дать, возможно, там совершено преступление», – сказал Тебас.