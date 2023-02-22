«У спартаковцев, москвичей, три стадии футбольного сумасшествия – «Газпром», легионеры и осечки «Зенита». Веденеев о словах про шансы «Спартака» на титул

описал три стадии футбольного сумасшествия спартаковцев.

– Некоторые ударили в колокола: «Зенит», мол, не готов к рестарту сезона после поражения от «Сепахана».

– А у нас так всегда. Либо все просто здорово, либо все очень плохо, а золотой середины не бывает. Между тем это ведь результат товарищеского матча, в котором играл совсем не боевой состав.

Но говорят уже о том, что « » в таблице догонит и перегонит «Зенит». Увидите, сейчас «Спартак», как пить дать, начнет в чемпионате терять очки одно за другим. Пришел к ним новый тренер, был эмоциональный всплеск…

Сейчас спартаковцы выиграли Зимний кубок РПЛ, а «Зенит» уступил в Иране, и мы услышали глобальные, но скоропалительные выводы. Однако не будем торопиться, известно: успехи на предсезонных сборах только мешают тренеру адекватно оценивать состояние футболистов.

На мой взгляд, журналисты наводят тень на плетень, пытаются искусственно возродить интригу, придумывают «Зениту» проблемы.

– Словом, интриги в борьбе за титул не будет?

– Не будет, как вообще нет ее и сейчас. Ну, просто злые языки. Говорят, что если в первом матче чемпионата «Зенит» уступит «Нижнему Новгороду», а «Спартак» нанесет поражение «Уралу», то дистанция между лидером и преследователем сократится до трех очков, и вот тогда…

А что тогда? Откуда эти фантазии, что «Зенит» проиграет нижегородцам на своем поле? Какие есть основания так предполагать? Повторю, журналисты раздувают интригу на пустом месте.

– не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?

– Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита».

Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия. Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.

Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят. Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах, – сказал бывший защитник « ».