«У спартаковцев, москвичей, три стадии футбольного сумасшествия – «Газпром», легионеры и осечки «Зенита». Веденеев о словах про шансы «Спартака» на титул

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Анзор Кавазашвили Сергей Веденеев Футбол

Сергей Веденеев описал три стадии футбольного сумасшествия спартаковцев.

– Некоторые ударили в колокола: «Зенит», мол, не готов к рестарту сезона после поражения от «Сепахана».

– А у нас так всегда. Либо все просто здорово, либо все очень плохо, а золотой середины не бывает. Между тем это ведь результат товарищеского матча, в котором играл совсем не боевой состав.

Но говорят уже о том, что «Спартак» в таблице догонит и перегонит «Зенит». Увидите, сейчас «Спартак», как пить дать, начнет в чемпионате терять очки одно за другим. Пришел к ним новый тренер, был эмоциональный всплеск…

Сейчас спартаковцы выиграли Зимний кубок РПЛ, а «Зенит» уступил в Иране, и мы услышали глобальные, но скоропалительные выводы. Однако не будем торопиться, известно: успехи на предсезонных сборах только мешают тренеру адекватно оценивать состояние футболистов.

На мой взгляд, журналисты наводят тень на плетень, пытаются искусственно возродить интригу, придумывают «Зениту» проблемы.

– Словом, интриги в борьбе за титул не будет?

– Не будет, как вообще нет ее и сейчас. Ну, просто злые языки. Говорят, что если в первом матче чемпионата «Зенит» уступит «Нижнему Новгороду», а «Спартак» нанесет поражение «Уралу», то дистанция между лидером и преследователем сократится до трех очков, и вот тогда…

А что тогда? Откуда эти фантазии, что «Зенит» проиграет нижегородцам на своем поле? Какие есть основания так предполагать? Повторю, журналисты раздувают интригу на пустом месте.

Анзор Кавазашвили не журналист, но он тоже решил, что «Спартак» станет чемпионом. Неужели это только потому, что Анзор Амберкович спартаковец?

– Он не спартаковец, он москвич. А товарищи москвичи, они по-особому настроены в отношении «Зенита».

Сначала они рассказывают, что у «Газпрома» много денег – это первая стадия футбольного сумасшествия. Вторая наступает, когда «Зенит» побеждает – начинают мутить воду по поводу большого количеством легионеров в команде.

Есть и третья – стоит «Зениту» один раз неудачно сыграть, тут же начинают нагнетать страсти относительно случайной или неслучайной осечки и строить прогнозы, которые ничего хорошего команде не сулят. Эмоции вместо аналитики. Это мы наблюдаем и сейчас. Жаль, что иногда и заслуженные люди оказываются в этих рядах, – сказал бывший защитник «Зенита».

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17 комментариев

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Честный контроль
В одном Веденеев не прав. Малочисленные спартаковцы-москвичи все понимают. Весь угар исходит от пластиноголовых сектантов, далеко за пределами МКАДа. Которые настолько сильно любят Спартак, что ни разу,как правило, на футболе то не были. Зато горлопанят больше всех
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La Crosse Bobcats
ну что тут скажешь - все по факту Сергей Геннадьевич расписал)
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Олег Мохов
Ответ Ебздрогыч
Сейчас многие политики в это непростое время предлагают сплотиться вокруг лидера в преддверии президентских выборов. В спорте, мне кажется, нужно сделать тоже самое и сплотиться вокруг лидера, вокруг Зенита. Не нужны нам новые чемпионы в тяжелые времена, не нужно раскачивать лодку, нужно сплотиться и поддержать линию партии.
духовно сказал
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evil
Чё за ноунейм?
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Ильдар Фарукшин
А у них чтобы интерес был каждый раз о Спартаке сказать надо. А то один Питер читает. . Новость городского масштаба. Даже читать не стал
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schwein
Ответ Pelerin
Веденеев ни в чём не уступит Анзору ))
Человек, который лично мне с пеной у рта доказывал, что передача стадиона в аренду за рубль (ха-ха) является свидетельством безграничного бюджета Зенита, сейчас пытается сделать вид, что Веденеев не о нём говорит.
Ну типичный спартаковец.
Если вас это как то утешит, вы хотя бы на первой стадии расстройства
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Spartakus1984
У зенита всю ситорию было сумасшествие на счет успехов Москвичей поэтому они создали клуб -кабинет-мешок -газпром при правительстве,что бы хотя бы таким способом подняться со дна всей своей истории.
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chiga
Еще Сутормин за 50к. Забыли!
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Ебздрогыч
Сейчас многие политики в это непростое время предлагают сплотиться вокруг лидера в преддверии президентских выборов. В спорте, мне кажется, нужно сделать тоже самое и сплотиться вокруг лидера, вокруг Зенита. Не нужны нам новые чемпионы в тяжелые времена, не нужно раскачивать лодку, нужно сплотиться и поддержать линию партии.
+1
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schwein
Грамотный анализ от Сергея Геннадьевича.
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Natan Pilkin
Вообще-то в Москве несколько разных футбольных клубов с разными интересами.

Поэтому мысль, что есть какие-то злокознённые единые "москвичи" это как раз питерский пунктик.

А эти ужасные злодеи "москвичи" как единая футбольная сила не существуют нигде, кроме как к северных конспирологических теориях. Вот Торпедо с Локомотивом спать не могут, только и думают о Зените, ага.
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Геннадий Киселёв
Этого болотного ветерана явно Мюллер покусал. Зараза только так и передаётся.
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Олег Мохов
скоро наступит 4 стадия-зенит в пердиве
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Mazzari2.0
Нагнетают, страсти, Кавазашвили не спартаковец, а москвич. Болеют не против прекрасного города Петербурга, а против полит проекта.
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Pelerin
Веденеев ни в чём не уступит Анзору ))
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Пако
Это мнение никак не повлияет на преданность болельщиков своему клубу.
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Дмитрий9779
😁😁😁
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