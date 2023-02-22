«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0

«Ливерпуль» установил антирекорд в матче с «Реалом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил « » со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.

Также вчера «Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче.

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«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5