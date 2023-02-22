«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0
«Ливерпуль» установил антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.
«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.
Также вчера «Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче.
Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов
«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5
Потом увидели, что переборщили, в перерыве не поливали.
«Реал» Мадрид - первый клуб в истории ЛЧ, выигравший с разницей в 3 мяча после того, как уступал 0:2.
По игре был едва ли не единственным наследником Каземиро.. А вчера играл как Чельстрем после 30... После 30 бутылок пива.