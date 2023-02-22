«Ливерпуль» первым в истории ЛЧ проиграл с разницей в 3 мяча после того, как вел 2:0

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Ливерпуль» установил антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Ливерпуль» стал первой командой в истории Лиги чемпионов, проигравшей с разницей в три мяча после того, как она вела со счетом 2:0.

Также вчера «Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче.

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43 комментария

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Madhamish
Ответ Виьалий
Сейчас явный спад. На руку Арсеналу и остальным, но ливер вернётся. Это английский клуб. История циклична. Они вернутся.
Капитан очевидность выдавил из себя очередную банальность.
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Last Hero
Ответ error505
Месть Салаха пошла не по плану
Есть еще одна попытка😆😆
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Madhamish
Ответ Дворовый футболист
Единственное чего я не очень понимаю, они реально переобулись в перерыве (перестали скользить после)? Если так, то почему раньше нельзя это было сделать?
Поле подсохло. Перед матчем лишнего полили, чтобы нивелировать технику сливочных.
Потом увидели, что переборщили, в перерыве не поливали.
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ZA.RMA
Ответ hedgehog111
и не стыдно!левый штрафной и не назначенный пенальти на Нуньесе это конечно полный аут. Судьи входят в тренерский штаб сливок 🤣
Не стыдно ныть постоянно?
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Бухгалтер2021
ливер одни рекорды ставит
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А.В.Бубнов
Только портовый мусор мог поставить подобный рекорд
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alehandrmen
Ответ ман сити фейк
После игр Брайтоном сказал Реал катком проходит этот Ливерпуль и не ошибся.
в таких случая хату на кон ставят, а не балаболят направо и налево
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Real_v_dushe
Ответ Рустам Атаев
Судейский реал крупно победил,а в 1/4 крупно вылетит .
Вижу, что ты вернулся из полёта, а то после первого тайма тебя вчера слизало с ветки ЛЧ, поднятно, что огнетушитель не помог.
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ман сити фейк
Ответ Ophiomorph
Комментарий удален пользователем
Ну не знаю гордиться победой над нынешним Ливерпулем это вообще смешно. Эту команду разгромил даже Брайтон. Поменявший тренер посреди сезона.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Иван Колгашкин
Хала Мадрид!!!
халва бодрит
+4
-5
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oberkorn
Какой же клопп крутой
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ман сити фейк
После игр Брайтоном сказал Реал катком проходит этот Ливерпуль и не ошибся.
+2
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Ophiomorph
Комментарий удален пользователем
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Асатур Сарибикян
Значет Реал первый клуб кто уступая 2:0 выиграл с разницей в 3 мяча!
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lokom
Следующая новость:
«Реал» Мадрид - первый клуб в истории ЛЧ, выигравший с разницей в 3 мяча после того, как уступал 0:2.
+6
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DimDimich36
Ачивка открыта
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ман сити фейк
Ответ Бислан Наврузов
Позорники. Особенно Алиссон
Алиссон Кариусов
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Greenalem
ну да, не каждый день матчи заканчиваются со счётом 2-5, 3-6, 4-7, или с большей разницы типа 2-6, 2-7 и.т.д. Ничего удивительного)
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Алексей Супонинский
Ответ Born is the King
Позор конечно. Эталонный уровень бесхребетности
Теперь ваша очередь нагнуться перед Баварией
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dr. cage
До сих пор не понимаю что они на своей лесопилке сделали с Фабиньо...

По игре был едва ли не единственным наследником Каземиро.. А вчера играл как Чельстрем после 30... После 30 бутылок пива.
+10
-3
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Рустам Атаев
Судейский реал крупно победил,а в 1/4 крупно вылетит .
+4
-6
-2
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Алексей Супонинский
Хорошо отомстили испанцам
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Андрей Хенто
Мадрид вчера вписал себя в историю, такой вечер на Энфилде, где не Ливерпуль снова показал себя во всей красе, а соперник. Легендарная победа.
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инок
Дермо случается.. (Форест Гамп)
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Kemal Gul
Где же гений в очках, когда он так нужен
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