Экс-судья Итурральде о том, что Карвахаль толкнул Нуньеса в штрафной: «Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Иштван Ковач судья Даниэль Карвахаль Дарвин Нуньес Футбол

Арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Реала» за фол на Дарвине Нуньесе

Такое мнение высказал бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Напомним, на 53-й минуте матча между «Ливерпулем» и мадридской командой в Лиге чемпионов (2:5) защитник испанцев Даниэль Карвахаль подтолкнул в своей штрафной Нуньеса, который в прыжке пытался дотянуться до мяча. Судьи не зафиксировали фол в этом эпизоде, арбитры ВАР не вмешались.

«Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия. 

Это решение не должен принимать ВАР, его должен принимать судья, потому что ситуацию трудно истолковать. Он интерпретировал ее так, будто толчок был недостаточно сильным, чтобы вывести игрока из равновесия», – сказал Итурральде.

На матче «Ливерпуль» – «Реал» работала бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем.

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

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120 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ #SharkTeam
потому что толкал игрок реала
Лига чемпионов без ошибок в пользу Реала не Лига чемпионов. Видимо у Переса абонемент заканчивается, вот и хочет Суперлигу
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Real_v_dushe
Ответ Last Hero
Так я знаю, просто глумлюсь над олигофренами, мне правда смешно видеть их потуги принижения абсолютного деклассирования Ливерпуля(при всем уважении к этому клубу), но в целом пишут такую ахинею про судьей не фанаты Ливерпуля, а неадекватные фанатки барселоны и обижники с прошлого лч)
На самом деле эпизод с Нуньесом на пенальти тянул и момент такой важный, всё могло иначе сложиться. Другой вопрос, что нет однозначной трактовки у судей по таким моментам. Вагон голов есть с такими контактами, вагон пенальти с ними и в разы больше моментов без пенальти, как без ВАРа, так и с ВАРом.
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бек саидов
Ответ Igor Shalamov
Я бы на месте Инсуральде не обсуждал "пенальти, которого нет", а бежал из страны. Если расследование докажет его связь с Барселоной, которой он каждый матч помогал, то ему не просто придется
Не волнуйся за Барсу и Итуральде, если дело наберёт обороты, то скорее всего прямиком выйдут на реал. Все знают, как дружили Барто, Тебас и Перес в своё время.
А в каком именно матче Итурральде помогал барсе? Можно по конкретнее, с доказательствами? Вот те, кто говорить про реал, они всегда приводят доказательства, а когда барсу обвиняют, то обычно только блаблабла. Докажите фактами, а не словами.
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Last Hero
Ответ Born is the King
Это ты в пабликах реала такое нелепый фотошоп откопал?
))) продолжаешь позорится?

https://twitter.com/futoffsides?s=21&t=9KMA77vZ7EXvuZlxhNoevQ
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Ivan_Tikhonov
Оливер за такую же херню поставил пенальти на последних минутах матча Реал - Юве, когда мусорный бак был
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Real_v_dushe
Ответ Блуждающий странник
Там была травма и могли проверять другой эпизод, а не офсайд. Если проверяют офсайд, то рисуют линию, это протокол ВАР, который изначально основан на прозрачности. Нет повтора с линией = нет проверки. Даже когда офсайд очевиден её рисуют
Судьи однозначно проверяли этот момент, просто пауза была долгой и я не знаю, зачем нам столько показывали эти повторы, уверен, что соответствующий знак судья делал. Я помню, как многократно почему-то именно в Англии не показывают во время трансляций матчей ЛЧ повторы серьёзных моментов, которые должны быть показаны. Не знаю почему, может там такая манера трансляций.
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elkipalki
Ответ Didleys
Сразу вспоминается момент в матче Ювентус - Реал Мадрид, когда игрок итальянской команды толкнул Лукаса Васкеса в штрафной в спину. Дали пенальти.
Ну там не толкнул, а прыгнул и тупо снёс Васкеса. Но это не отменяет, что пенка и там, и здесь должна быть.
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Tommy Merlin
Ответ llolishe
Так еще же был момент когда выполнялся навес в штрафную Реала мяч в руку Карвахалю попал
Ты соберись и напиши все свои жалобы в одном комменте)) Походу слюнки от злости текут что не можешь остановиться...)
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Born is the King
Ответ Last Hero
https://ibb.co/z77pyQs https://ibb.co/cDbWyjr Держи «не мой скрин»
Это ты в пабликах реала такое нелепый фотошоп откопал?
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Didleys
Сразу вспоминается момент в матче Ювентус - Реал Мадрид, когда игрок итальянской команды толкнул Лукаса Васкеса в штрафной в спину. Дали пенальти.
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Tommy Merlin
Ответ #SharkTeam
типичное судейство в матчах реала
Ты не волнуйся вам скоро не о ЛЧ а про Чемпионшип придётся думать...)
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Last Hero
Ответ Real_v_dushe
Этот момент был проверен системой определения офсайда, просто линии не показали английские телевизионщики. Никакого офсайда там нет.
Так я знаю, просто глумлюсь над олигофренами, мне правда смешно видеть их потуги принижения абсолютного деклассирования Ливерпуля(при всем уважении к этому клубу), но в целом пишут такую ахинею про судьей не фанаты Ливерпуля, а неадекватные фанатки барселоны и обижники с прошлого лч)
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Tommy Merlin
Ответ llolishe
ВИП судейство в пользу Реал Мадрида Вспомните за какую чушь поставили штрафной после которого 3 гол забили
Вспомни что у тебя нету мозга, иди дальше)
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Блуждающий странник
Ответ Real_v_dushe
Вообще-то в трансляцию не попало то, что судья указал не вводить мяч с центра поля: если Вы пересмотрите этот момент в записи, то во время последнего повтора 4 гола в трансляции Вы услышите отчётливо свисток судьи, а потом секунд через 15 после того этот повтор заканчивается, то звучит снова его свисток и только тогда мяч вводится с центра поля. Первый свисток был явно связан с тем, что судья ждал ответ из ВАР-комнаты по офсайду.
Там была травма и могли проверять другой эпизод, а не офсайд. Если проверяют офсайд, то рисуют линию, это протокол ВАР, который изначально основан на прозрачности. Нет повтора с линией = нет проверки. Даже когда офсайд очевиден её рисуют
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Tommy Merlin
Ответ llolishe
Зачем существуют правила футбола если одной команде дозволенно играть не по правилам?
Вот этот вопрос надеюсь зададут Лапорте...
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Real_v_dushe
Ответ Last Hero
https://ibb.co/z77pyQs https://ibb.co/cDbWyjr Держи «не мой скрин»
Этот момент был проверен системой определения офсайда, просто линии не показали английские телевизионщики. Никакого офсайда там нет.
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Александра Александрова
Ответ андрей кольцов
Позорный порт и в апл из-за судейства всем сливает?
И вот такие неадекваты и болеют за эти кубки кашшаи
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Last Hero
Ответ Born is the King
Ты хотя бы на свой скрин смотри. Родриго бежит назад и после того, как мяч оторвался от ноги он начал движение вперёд
Слушай, в целом я понимаю, что ты обижен на Реал, потому что так жестко унизили в прошлом году, но хоть какая то объективность должна же быть, а то со стороны совсем кринж
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Last Hero
Ответ Born is the King
Ты хотя бы на свой скрин смотри. Родриго бежит назад и после того, как мяч оторвался от ноги он начал движение вперёд
https://ibb.co/z77pyQs
https://ibb.co/cDbWyjr
Держи «не мой скрин»
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Real_v_dushe
Ответ Блуждающий странник
Если офсайд смотрят через ВАР, то рисуют линию. Если линии нет, то и офсайд никто не смотрел. И близко не такой же, хотя после того что ты писал во время ЧМ я не удивлен, что даже такое ты оправдываешь
Вообще-то в трансляцию не попало то, что судья указал не вводить мяч с центра поля: если Вы пересмотрите этот момент в записи, то во время последнего повтора 4 гола в трансляции Вы услышите отчётливо свисток судьи, а потом секунд через 15 после того этот повтор заканчивается, то звучит снова его свисток и только тогда мяч вводится с центра поля. Первый свисток был явно связан с тем, что судья ждал ответ из ВАР-комнаты по офсайду.
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Born is the King
Ответ Last Hero
Так до того, как мяч оторвался игрок получивший мяч был еще ниже, линий нет, можно посмотреть на линии газона:)
Ты хотя бы на свой скрин смотри. Родриго бежит назад и после того, как мяч оторвался от ноги он начал движение вперёд
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Tommy Merlin
Ответ Fox_Mulder_12
Напоминаю, счёт при этом был 2:3. Если б Ливер забил с пенки, они б играли более осторожно и, возможно, не было б никаких 5 мячей от Реала. Чистая пенка.
Если б у тебя был бы мозг то ты бы мог думать...)
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андрей кольцов
Ответ Александра Александрова
Если тебя так судят то можно и 10-0 сделать , фора от судей +3 +4 это просто дичь какая то , у футболистов других команд от такого бесправия потом опускаются руки и самое смешное что все боятся говорить вслух, а то фифа осудит , у кабинета все куплено везде, помню игроки Баварии выложили офсайды в соц сетях , а их попросили срочно удалить , а то реал обидеться
Позорный порт и в апл из-за судейства всем сливает?
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Tommy Merlin
Ответ #SharkTeam
даже 3-5 еще дает шансы. -2 только перед вторым матчем
Да да, МС очень хорошо реализовал -2 в прошлом году))
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Last Hero
Ответ Born is the King
Че за левый скрин? Где линия во первых. На картинке видно ,что мяч уже давно оторвался от ноги и Родриго возвращается из офсайда
Так до того, как мяч оторвался игрок получивший мяч был еще ниже, линий нет, можно посмотреть на линии газона:)
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