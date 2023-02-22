Экс-судья Итурральде о том, что Карвахаль толкнул Нуньеса в штрафной: «Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия»
Арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Реала» за фол на Дарвине Нуньесе.
Такое мнение высказал бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Напомним, на 53-й минуте матча между «Ливерпулем» и мадридской командой в Лиге чемпионов (2:5) защитник испанцев Даниэль Карвахаль подтолкнул в своей штрафной Нуньеса, который в прыжке пытался дотянуться до мяча. Судьи не зафиксировали фол в этом эпизоде, арбитры ВАР не вмешались.
«Это пенальти. Когда игрок в воздухе, такое выводит его из равновесия.
Это решение не должен принимать ВАР, его должен принимать судья, потому что ситуацию трудно истолковать. Он интерпретировал ее так, будто толчок был недостаточно сильным, чтобы вывести игрока из равновесия», – сказал Итурральде.
На матче «Ливерпуль» – «Реал» работала бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем.
Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
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А в каком именно матче Итурральде помогал барсе? Можно по конкретнее, с доказательствами? Вот те, кто говорить про реал, они всегда приводят доказательства, а когда барсу обвиняют, то обычно только блаблабла. Докажите фактами, а не словами.
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