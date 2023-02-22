Клопп после 2:5: «Думаю, Анчелотти считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю. Но мы попытаемся выиграть у «Реала»

считает, что исход противостояния «Ливерпуля» и «Реала» уже решен.

В первом матче 1/8 финала английский клуб дома уступил « » со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

Клоппу задали вопрос о словах , который заявил, что исход двухматчевого противостояния еще не решен.

«Думаю, Карло считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю, но через три недели... Вот как это бывает в такие моменты: чем ближе матч, тем выше шансы, и кажется, что вероятность того, что все уже решено, все ниже.

В этом матче все закончилось со счетом 5:2, вы видели игру, они довольно-таки хороши в контратаках. Мы должны будем забить три гола, придется рисковать, так что это может быть сложно.

На самом деле все это не укладывается в моей голове. Я уже сейчас могу сказать, что мы попытаемся выиграть у «Реала». Сейчас я не знаю, возможно ли это, но мы точно попробуем, а там посмотрим», – сказал тренер « ».

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