Клопп после 2:5: «Думаю, Анчелотти считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю. Но мы попытаемся выиграть у «Реала»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп считает, что исход противостояния «Ливерпуля» и «Реала» уже решен.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

Клоппу задали вопрос о словах Карло Анчелотти, который заявил, что исход двухматчевого противостояния еще не решен.

«Думаю, Карло считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю, но через три недели... Вот как это бывает в такие моменты: чем ближе матч, тем выше шансы, и кажется, что вероятность того, что все уже решено, все ниже.

В этом матче все закончилось со счетом 5:2, вы видели игру, они довольно-таки хороши в контратаках. Мы должны будем забить три гола, придется рисковать, так что это может быть сложно.

На самом деле все это не укладывается в моей голове. Я уже сейчас могу сказать, что мы попытаемся выиграть у «Реала». Сейчас я не знаю, возможно ли это, но мы точно попробуем, а там посмотрим», – сказал тренер «Ливерпуля». 

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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Лига чемпионов УЕФА

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21 комментарий

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Иван Левин
Ответ V@d!m
Карло сказал как раз противоположное. кому как не тренеру и игрокам Реала знать, что не бывает неотыгрываемого преимущества
Сказать и думать не одно и тоже)
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Konstantin Meerov
в ничейку сыграют
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Recreated
Несите следующего Клоппа, этот сдулся!
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Игорь Колупанов
Уж кто,кто а папа Карло знает ,что при желании и удачи можно и три мяча за тайм отыграть
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ToniKroos1999
Реал уже в 1/4.
Во-первых, отставание в 3 мяча отыграть на Бернабеу нереально. Во-вторых, что более важно, тренер Ливерпуля - физрук.
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Федя Борисов
Ответ Парень со двора Шмурнова
Не уверен, что подобного рода детсадовские психологические манипуляции «да ты 100% выиграл» смогут вывести Карло и команду из равновесия. К тому же сам Анчи уже сказал, что расслабляться рано, даже при таком счете исход противостояния не решен.
Не знаю, папочка Карло на это всё так ложил.
Человек старый закалки он выкуривал во дворе в Реджоло пачку сигарет, дрался на поле и за полем, ему некуда спешить.
Карло возьмет своё плавно и своевременно, как и всегда.
+2
0
+2
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David Avagyan
Ответ Милан. Тонали. 8.
Не выиграть Ливерпулю больше 7 КЛЧ, эра Салаха подошла к концу ...
А ты у нас смотрю новая Ванга .
+1
0
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белошип
У Реала после ответки с Ливерпулем матч против ’фк судья’ в ЛЛ
Учитывая преимущество над красными в ЛЧ, можно слегка поротировать с составом перед банкротом)
+1
-2
-1
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SCHOKKKK
Ответ RealJon
Ну, у Реала достаточно опыта к этому. Все помнит как Челси за тайм камбекнул забив 3 мяча ворота Реала на Бернабеу
Прекрасный матч. Вся прелесть футбола в этом сражении.
+1
-1
0
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Михаил Солдатов
Клопп не тот матч выбрал для Байтетича , столько неточных пасов и голов после этого последовало
Наигрывать молодняк эти хорошо , но выпускать в такой матч …
+1
0
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Парень со двора Шмурнова
Не уверен, что подобного рода детсадовские психологические манипуляции «да ты 100% выиграл» смогут вывести Карло и команду из равновесия.

К тому же сам Анчи уже сказал, что расслабляться рано, даже при таком счете исход противостояния не решен.
+3
0
+3
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Sevuska
Перед матчем в Мадриде не забудь поставить электронную сигарету , которую тебе папа Карло подарил , на зарядку . Очень пригодится 👍
Наоборот это Клопп подарил Анчелотти эл сигарету ...
+6
0
+6
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игрочишка всея руси
Похожая ситуация как с Ювентусом с Челси.вроде все уже но не до конца ясно ).желаю реалу выходу в следующий стадию .
+1
0
+1
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Денис Фёдоров
Пропустить дома на Энфилде! 5 мячей от реала, Клопп умудряется ещё шутить.... Надо признать не может он играть против сливок, уже все методы испробовал, они издеваются над ним! Победить в Мадриде 3-0 может только ЦСКА )
4-0 надо побеждать ☝️
0
-2
-2
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RealJon
Ну, у Реала достаточно опыта к этому. Все помнит как Челси за тайм камбекнул забив 3 мяча ворота Реала на Бернабеу
+15
-2
+13
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Милан. Тонали. 8.
Не выиграть Ливерпулю больше 7 КЛЧ, эра Салаха подошла к концу ...
+2
-3
-1
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Денис Фёдоров
Пропустить дома на Энфилде! 5 мячей от реала, Клопп умудряется ещё шутить.... Надо признать не может он играть против сливок, уже все методы испробовал, они издеваются над ним! Победить в Мадриде 3-0 может только ЦСКА )
+14
-7
+7
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V@d!m
Карло сказал как раз противоположное. кому как не тренеру и игрокам Реала знать, что не бывает неотыгрываемого преимущества
+29
0
+29
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Nikro9
Раненый зверь очень опасен. Ливерпуль сбрасывать со счетов нельзя, не раз эпично возвращались так, что мы будем внукам рассказывать…
0
-1
-1
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Sevuska
Перед матчем в Мадриде не забудь поставить электронную сигарету , которую тебе папа Карло подарил , на зарядку .
Очень пригодится 👍
+1
-4
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Отрыв в три гола, но расслабляться нельзя
+3
0
+3
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