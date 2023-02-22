Клопп после 2:5: «Думаю, Анчелотти считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю. Но мы попытаемся выиграть у «Реала»
Юрген Клопп считает, что исход противостояния «Ливерпуля» и «Реала» уже решен.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.
Клоппу задали вопрос о словах Карло Анчелотти, который заявил, что исход двухматчевого противостояния еще не решен.
«Думаю, Карло считает, что все уже решено. Да и я сейчас тоже так думаю, но через три недели... Вот как это бывает в такие моменты: чем ближе матч, тем выше шансы, и кажется, что вероятность того, что все уже решено, все ниже.
В этом матче все закончилось со счетом 5:2, вы видели игру, они довольно-таки хороши в контратаках. Мы должны будем забить три гола, придется рисковать, так что это может быть сложно.
На самом деле все это не укладывается в моей голове. Я уже сейчас могу сказать, что мы попытаемся выиграть у «Реала». Сейчас я не знаю, возможно ли это, но мы точно попробуем, а там посмотрим», – сказал тренер «Ливерпуля».
«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5
0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ
Во-первых, отставание в 3 мяча отыграть на Бернабеу нереально. Во-вторых, что более важно, тренер Ливерпуля - физрук.
Человек старый закалки он выкуривал во дворе в Реджоло пачку сигарет, дрался на поле и за полем, ему некуда спешить.
Карло возьмет своё плавно и своевременно, как и всегда.
Учитывая преимущество над красными в ЛЧ, можно слегка поротировать с составом перед банкротом)
Наигрывать молодняк эти хорошо , но выпускать в такой матч …
К тому же сам Анчи уже сказал, что расслабляться рано, даже при таком счете исход противостояния не решен.
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