«Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче – от «Реала»

«Ливерпуль» установил клубный антирекорд в матче чемпионов с « ».

Мерсисайдцы пропустили 5 голов в игре 1/8 финала турнира.

Никогда раньше « » не пропускал столько в домашнем матче еврокубков. Более того, «красные» раньше никогда не пропускали даже четыре.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.