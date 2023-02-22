«Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче – от «Реала»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Ливерпуль» установил клубный антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

Мерсисайдцы пропустили 5 голов в игре 1/8 финала турнира.

Никогда раньше «Ливерпуль» не пропускал столько в домашнем матче еврокубков. Более того, «красные» раньше никогда не пропускали даже четыре.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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68 комментариев

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Alan Wake
Какой же Клопп гостеприимный!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ p
Такой Ливерпуль мне нравится)
Эх, сюда бы ещё Гения в очках для полной картины🤓😏
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omsk1716
Шикарнейший матч, после 0:2 не мог понять за счет чего Реал сможет переломить ход игры. Но в уме была надежда, что Реал сможет, ведь это все-таки Реал. Винисиус красавец, Начо умница, Модрич машина. Вся команда мужики, несмотря ни на что играют с холодной головой пока не добьются своего!
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vladosthebest
Деклассирование, эта мгра в квадрад «Реала» в последние минуты игры, просто издевательством выглядело, как будто играли с командой уровня ФНЛ
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Манюшный
Как сказал бы сейчас Гений в Очках - снова их Ливерпуль продырявили, хотели сохранить интригу, но увы.
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Rustam Abdullayev
Защита дно Гомез тот чудик опорная зона вообще никакой втором тайме незнають что делать с мечом Реал Мадрид 1/4 финалье с таким Ливерпуль в Испании раскатають
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Тиль Улленшпигель
Очень болезненное поражение не столько по счету, сколько по лёгкости, с которой Ливерпуль отдал / Реал забрал этот матч.
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tgdmrwgh94
Ответ Кирилл Голивец
Уникальный менталитет. Они могут не настраиваться на Мальорки, но в ЛЧ прямо ничего лишнего. Бавария или МС могут проиграть сами себе в плане тактики, Анчи - нет
Анчелотти же так и сказал, что концентрация на ЛЧ на конец сезона
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гилберт
Футболисты в красных майках, сдавайтесь! Шансов нет. Мы обещаем горячий чай, сухую одежду и наше радушие. И обещаем много не забивать в ответке.
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Андрей Хенто
Мадрид просто монолит, любой другой клуб посыпался бы после стартовых двадцати минут и 0:2 на Энфилде. Проявили характер и показали шикарную игру.
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D-oh!
Ответ p
Такой Ливерпуль мне нравится)
Ливерпуль с Реалом всегда такой скромный)
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Андрей Andrey
Реал опять отскакивает 😂😂
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tgdmrwgh94
Ответ Borodakley
Эти два чуда что ли бухие?
Меф е дрон отпустил, эйфория закончилась. Первые полчаса визжали от счастья просто 😵‍💫
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Lavinka
Это явно Черданцев виноват ! Поставил на Ливерпуль ..
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Rustam Abdullayev
Реал Мадрид отпустил в дно
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Крыс Пол
У Ливерпуля исторический комплекс перед Реалом.
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jonikmus
Клопп очень многое дал Ливерпулю,но сейчас он абсолютно не контролирует команду с точки зрения игрового процесса,оборона сама по себе бегает ,центра нет от слова совсем , внебрачный сын Клоппа -Гомес имеет тотем ,или как назвать его постоянные выходы в старте , трансферы ему давать не будут -потому что он молчит ,тупо сколько дали , столько дали , руководство только рады
+10
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Artem Piatkov
Ответ Родя Раскольников
>унижает Ох уж эти вечные фиксации любителей футбола на тему унижений. Хорошо, что ты выбрал правильный клуб для боления и избавлен от чувства унижения, не то что эти смешные болельщики клубов с меньше 10 выигранных ЛЧ, хаха. Глупыши не додумались отсортировать в википедии по количеству трофеев :)
"Унижает" ещё нормальное слово
Русские обычно любят всякую пошлятину сюда приплетать, но я же не такой)
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Андрей Andrey
Реалу повезло уже какой раз что Ливерпуль в этот момент не в форме.
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Глебиньо
какой же всё-таки Ливерпуль разобранный😔
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!Sc@ryClown!
из АПЛ только МС возил Реал в 4х матчах из 4х что с ним играл за последние 3 года,ну и Челси 1,5 матча.
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Obdob
теперь еще и за это нужно будет отомстить! 😂
+3
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белошип
Ответ василий иванов
молчал бы про судейство. Пенка, 3 -3 и матч идет не туда. И быстро же ты забыл как отлетели недавно без шансов от "любителей заносить". Сколько у вас побед в ЛЧ судейских, тут даже Барса позавидует.
Сегунда ждёт кабинетчиков)
+7
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Balt
Закат клопповского Ливерпуля.
+2
-2
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Родя Раскольников
Ответ Artem Piatkov
В 2009 году Ливерпуль разгромил Реал на Энфилде (4:0) С тех пор Мадрид качественно унижает мерсисайдцев как у них на поле, так и дома: Групповой этап ЛЧ 2014 Ливерпуль - Реал 0:3 (дубль Бензема) Реал - Ливерпуль 1:0 (гол Бензема) Финал ЛЧ 2018 Реал - Ливерпуль 3:1 (первый гол Бензема) 1/4 ЛЧ 2021 Реал - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Реал 0:0 Финал ЛЧ 2022 Салах: На этот раз мы им точно отомстим 🤭 Итог: Реал - Ливерпуль 1:0 1/8 ЛЧ 2023 Ливерпуль - Реал 2:5 (опять дубль Бензема) Итог: 6 побед, 1 ничья, разница голов 15:4 Качественно, на классе и по делу 🎊🎉 Бензема кстати 6+1 оформил против пичененов английских во всех этих встречах Браво!
>унижает

Ох уж эти вечные фиксации любителей футбола на тему унижений. Хорошо, что ты выбрал правильный клуб для боления и избавлен от чувства унижения, не то что эти смешные болельщики клубов с меньше 10 выигранных ЛЧ, хаха. Глупыши не додумались отсортировать в википедии по количеству трофеев :)
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