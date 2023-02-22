«Ливерпуль» впервые в истории пропустил 5 голов дома в еврокубковом матче – от «Реала»
«Ливерпуль» установил клубный антирекорд в матче Лиги чемпионов с «Реалом».
Мерсисайдцы пропустили 5 голов в игре 1/8 финала турнира.
Никогда раньше «Ливерпуль» не пропускал столько в домашнем матче еврокубков. Более того, «красные» раньше никогда не пропускали даже четыре.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Русские обычно любят всякую пошлятину сюда приплетать, но я же не такой)
Ох уж эти вечные фиксации любителей футбола на тему унижений. Хорошо, что ты выбрал правильный клуб для боления и избавлен от чувства унижения, не то что эти смешные болельщики клубов с меньше 10 выигранных ЛЧ, хаха. Глупыши не додумались отсортировать в википедии по количеству трофеев :)