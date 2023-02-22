Анчелотти о Винисиусе после 2+1 с «Ливерпулем»: «Самый решающий игрок мира. Он был великолепен, как и всегда»

похвалил после победы над « ».

Вчера «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала , хотя уступал 0:2 к 14-й минуте.

Винисиус в этой игре сделал дубль, а также отдал голевую передачу на Карима Бензема.

«Сейчас Винисиус – самый решающий игрок в мировом футболе. Нет ни одного игрока с такой стабильностью действий.

Он не останавливается и продолжает двигаться. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе. Винисиус был великолепен, как и всегда.

Это историческая победа. В большей степени из-за того, где мы играли, и как мы начали этот матч, дважды пропустив на старте. Но мы никогда не отступали, сохраняли хладнокровие, не паниковали. Мы переломили ход очень трудной игры», – сказал главный тренер «Реала».

В этом сезоне на счету 22-летнего вингера 18 голов и 9 результативных передач в 35 матчах за « » во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов

Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом