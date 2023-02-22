Анчелотти о Винисиусе после 2+1 с «Ливерпулем»: «Самый решающий игрок мира. Он был великолепен, как и всегда»
Карло Анчелотти похвалил Винисиуса Жуниора после победы над «Ливерпулем».
Вчера «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя уступал 0:2 к 14-й минуте.
Винисиус в этой игре сделал дубль, а также отдал голевую передачу на Карима Бензема.
«Сейчас Винисиус – самый решающий игрок в мировом футболе. Нет ни одного игрока с такой стабильностью действий.
Он не останавливается и продолжает двигаться. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе. Винисиус был великолепен, как и всегда.
Это историческая победа. В большей степени из-за того, где мы играли, и как мы начали этот матч, дважды пропустив на старте. Но мы никогда не отступали, сохраняли хладнокровие, не паниковали. Мы переломили ход очень трудной игры», – сказал главный тренер «Реала».
В этом сезоне на счету 22-летнего вингера 18 голов и 9 результативных передач в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.
Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов
Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом
не сиди на ветках ЛЧ , завтра уже появишься на сайтах под статьёй :
"Хави не понравилась упругость мяча и погода на Олд Траффорде" и этим он объяснил поражение от МЮ ахахаха
Вот под такой статьёй что нибудь "умное" напишешь брат ригоберки
Любой гол это чья либо ошибка))
Так победа Мадрида повлияла?)
Воистину уникальный игрок!