Анчелотти о Винисиусе после 2+1 с «Ливерпулем»: «Самый решающий игрок мира. Он был великолепен, как и всегда»

Теги Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти похвалил Винисиуса Жуниора после победы над «Ливерпулем».

Вчера «Реал» разгромил «Ливерпуль» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя уступал 0:2 к 14-й минуте.

Винисиус в этой игре сделал дубль, а также отдал голевую передачу на Карима Бензема.

«Сейчас Винисиус – самый решающий игрок в мировом футболе. Нет ни одного игрока с такой стабильностью действий.

Он не останавливается и продолжает двигаться. Надеюсь, он сможет продолжить в том же духе. Винисиус был великолепен, как и всегда.

Это историческая победа. В большей степени из-за того, где мы играли, и как мы начали этот матч, дважды пропустив на старте. Но мы никогда не отступали, сохраняли хладнокровие, не паниковали. Мы переломили ход очень трудной игры», – сказал главный тренер «Реала».

В этом сезоне на счету 22-летнего вингера 18 голов и 9 результативных передач в 35 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его полную статистику можно найти здесь.

Винисиус воплощает победу «Мадрида». Его зона сделала матч открытым – «Реал» получил больше плюсов

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38 комментариев

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rachidibrahimov
Ответ Falsegoalkeeper
Ну Винисиус действительно крут, но ему нужно поработать над дисциплиной. Он часто заигрывается и теряет мячи из-за этого. Так же в прессинге ошибается. А так, скажу как болела Барсы, он через год игрок калибра праймового Неймара.
в технике он всё таки уступает Неймару. Но значительно превосходит его в скорости и в физике
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Иван Вахов
Ответ Sul Abd
Где был Месси когда Барсу драли на Энфилде 4-0 ? Когда драли барсу 8-2 ?) где он был?)))) ахахаах не сиди на ветках ЛЧ , завтра уже появишься на сайтах под статьёй : "Хави не понравилась упругость мяча и погода на Олд Траффорде" и этим он объяснил поражение от МЮ ахахаха Вот под такой статьёй что нибудь "умное" напишешь брат ригоберки
А причем здесь Месси, если речь про Винисиуса?)
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Valentin Kompaneytsev
Сегодня один из лучших в мире.
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Glory Real Madrid
Ответ Роман
Чувак, у тебя не на шутку подрывает)) Ты под каждой новостью по 3-4 комментария оставляешь. Так победа Мадрида повлияла?)
Так он сам с собой переписывается с разных аккаунтов.
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artemio303
А Анчелотти, имхо, лучший тренер современности, хоть многие и ставят на это место Гвардиолу.
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Sul Abd
Ответ llolishe
Где был Винисиус против Мальорки и Барселоны в суперкубке?
Где был Месси когда Барсу драли на Энфилде 4-0 ? Когда драли барсу 8-2 ?) где он был?)))) ахахаах
не сиди на ветках ЛЧ , завтра уже появишься на сайтах под статьёй :
"Хави не понравилась упругость мяча и погода на Олд Траффорде" и этим он объяснил поражение от МЮ ахахаха
Вот под такой статьёй что нибудь "умное" напишешь брат ригоберки
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Wild91688
Ответ Crawling
За декабрьский турнир 2022 года заслужил приз игроку сезона 21/22 и досрочно за сезон 22/23! Потому что декабрь - он везде! Ну и Финалисссссима! Воистину уникальный игрок!
Ахахах,финалисима,купленный ЧМ где судьи дарили левые пенки
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Falsegoalkeeper
Ну Винисиус действительно крут, но ему нужно поработать над дисциплиной. Он часто заигрывается и теряет мячи из-за этого. Так же в прессинге ошибается. А так, скажу как болела Барсы, он через год игрок калибра праймового Неймара.
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llolishe
Такой решала что Барселона уже считай выиграла Ла Лигу
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Artem Sarapulov
Ответ llolishe
Где был Винисиус против Мальорки и Барселоны в суперкубке?
И вообще, где он был все эти 8 лет?
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Born is the King
Ответ Crawling
Только вратари сборной Австралии)))
и ручное судейство,когда пенальти ставили до матча )
+1
-5
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llolishe
Где был Винисиус против Мальорки и Барселоны в суперкубке?
+7
-4
+3
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инок
Каждый раз не перестаешь удивляться, насколько же Реал доминирующий клуб.
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Crawling
Ответ Born is the King
На ЧМ не было Гомесов и трентов просто
Только вратари сборной Австралии)))
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SergioRamos92
Ответ llolishe
Скорее грубая ошибка защитника
Открою тебе страшную тайну
Любой гол это чья либо ошибка))
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Born is the King
Ответ llolishe
Где был Винисиус на ЧМ?
На ЧМ не было Гомесов и трентов просто
+2
-5
-3
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vladimir.kostrichko
В одиночку вытащил вчера Реал...После 2-0 я думал,что Ливерпуль выиграет 3-0 или 4-0,а оказалось просто одним удачным ударом он перевернул все психологическое состояние клуба.
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f0rmoceft
Ответ Андрей Хенто
Да, но он значительно прибавил в этом компоненте игры.
Согласен, но удары по воробьям все еще бывают, хоть и не так часто, как раньше
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Андрей Хенто
Ответ f0rmoceft
Ему бы еще удар получше…
Да, но он значительно прибавил в этом компоненте игры.
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Ussaev M
рождён для Реала
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Роман
Ответ llolishe
Где был Винисиус на ЧМ?
Чувак, у тебя не на шутку подрывает)) Ты под каждой новостью по 3-4 комментария оставляешь.
Так победа Мадрида повлияла?)
+13
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+7
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Crawling
Ответ Sevuska
Сейчас придёт Климов и объяснит , что это Месси решающий , и только Месси лучший и заслужил очередной ЗМ уже досрочно 😆
За декабрьский турнир 2022 года заслужил приз игроку сезона 21/22 и досрочно за сезон 22/23! Потому что декабрь - он везде! Ну и Финалисссссима!
Воистину уникальный игрок!
+1
-3
-2
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Ivang King
Ответ llolishe
Скорее грубая ошибка защитника
Прикинь, в спорте так бывает, кто-то ошибается, а кто совершил больше ошибок тот и проигрывает
0
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f0rmoceft
Ему бы еще удар получше…
+1
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Андрей Хенто
Вчера был бенефис Винисиуса, очень рад за него. Когда никто его не провоцирует он показывает свой лучший футбол, перевернул вчера исход матча в пользу Мадрида.
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