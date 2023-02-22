Анри о «Ливерпуле» после 2:5: «Это конец эпохи. Они вели 2:0, но не смогли сохранить даже это. У игроков больше нет нужного уровня»

Теги Ливерпуль Тьерри Анри премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тибо Куртуа Алиссон Футбол

Тьерри Анри считает, что эра нынешнего «Ливерпуля» подошла к концу.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Они слишком много пропускали от «Брентфорда», «Вулвс» и «Брайтона», а теперь они играли с такой командой, как мадридский «Реал».

Мне хотелось узнать, на каком они уровне, и я увидел хрупкую команду. Более чем хрупкую, и почему? Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с «Реалом» или с любой другой командой Европы, но они не смогли сохранить даже это.

Да, Алиссон ошибся, но команда его не выручила. Тибо Куртуа ошибся, и «Реал» – это большая команда, поэтому они его выручили.

«Ливерпуль» – мягкая команда, и некоторые вещи необходимо изменить. Я не считаю, что Юрген Клопп должен уйти, но некоторые игроки больше не показывают уровень, необходимый в «Ливерпуле». Это случается и с лучшими, это случалось и со мной. Это конец эпохи.

«Ливерпуль» играет не очень хорошо и много пропускает. Нам всем нравилось то, что они делали в последнее время. Это тяжелый момент, они пропускают пять дома и их переигрывают.

Когда я вижу, как Лука Модрич в его возрасте получает мяч и прорывается через центр поля, как будто там вообще нет игроков «Ливерпуля», делает пас на Винисиуса, который отдает на Бензема, а тот переигрывает вратаря, я просто думаю, что этого недостаточно.

Сейчас «Ливерпуль» не очень хорош. Им нужно переосмыслить ситуацию и не терять голову до конца сезона», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ

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33 комментария

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Висита Эльмурзаев
Ответ Олжас
Нужного уровня и не было никогда. Эти игроки прыгнули выше головы благодаря мастерству тренера. То же самое было в Дортмунде. Единственный игрок который выиграл ЛЧ после расставания с Клоппом это Левандовски. Самый титулованный трансфер при Клоппе в Ливерпуле это Тьяго. Салах и Мане до встречи с Клоппом были лишь чемпионами Швейцарии. Клопп довел этих чемпионов Швейцарии до вершин Европейского футбола. Клоппу было бы намного комфортнее если бы ему вместо Гомеса и Матипа покупали уже 2-х кратного победителя ЛЧ Алабу или победителя ЛЧ Рюдигера.
что за бред ты несёшь?
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Raul14
Ответ Born is the King
Когда выпускаешь 18 летнего ноунейма на самой сложной позиции в футболе, веришь в тимбилдинг, тренировки, Трента и Гомеса получаешь 2:5 у себя на стадионе
Кого ты предложил бы на его позиции например ...?
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Gestor_36
Ответ Андрей Хенто
Всегда забавляют такие комментарии про тренера, который вывел два клуба на высочайший уровень и добивался с ними грандиозного успеха, причём ему всегда противостояли очень сильные соперники в лице Баварии в Бундеслиге и в лице Сити с великим Гвардиолой.
ну, это в прошлом, а в настоящем по факту )
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Arti22
Ответ ZamoRano
Зидан? Из говна и палок? Ахахахахаха 🤣🤣🤣👍
ну камон уровень лол лиги сейчас и тогда ниже даже лиги 1
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Vadim Blanco
Ответ Олжас
Нужного уровня и не было никогда. Эти игроки прыгнули выше головы благодаря мастерству тренера. То же самое было в Дортмунде. Единственный игрок который выиграл ЛЧ после расставания с Клоппом это Левандовски. Самый титулованный трансфер при Клоппе в Ливерпуле это Тьяго. Салах и Мане до встречи с Клоппом были лишь чемпионами Швейцарии. Клопп довел этих чемпионов Швейцарии до вершин Европейского футбола. Клоппу было бы намного комфортнее если бы ему вместо Гомеса и Матипа покупали уже 2-х кратного победителя ЛЧ Алабу или победителя ЛЧ Рюдигера.
Я конечно согласен со многими словами, но и Винисус, Родриго до Реала играли в условный дворовой футбол в Бразилии) просто окружение и требования в Реале такое, что нужно ровняться на лучших, возможно даже выше этого)
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Российский пользователь
Не былоб этого конца, яслиб не продали Мане и купили пару хороших футболистов, появилась бы конкуренция, рузультат уверен другой был и т.д.
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Rio (BLR)
Клопп выжал из этих ребят максимум. Очень много в составе специфических таких игроков - и система немца отлично прикрывала их недостатки. Тот же Хендерсон никогда бы не рассматривался на старт в Реале.
Ван Дайк, Алиссон, Мо, ну может фланги защиты - остальные весьма средние игроки.
ЛФК нужно усиление. Только попробуй выиграть борьбу за игроков у конкурентов по АПЛ.
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Борис Потёмкин
Неужели так всё просто? Упал уровень игроков и у всех в один сезон? Мне кажется, вопрос в системе игры, которая разладилась. И такое уже было, но на следующий сезон Клопп все наладил
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KMR
Полностью согласен. Конец эпохи,ждем новую
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ZamoRano
Ответ Arti22
Мне кажется пора жать руки Клоппу и говорить до свидания. Этот состав Ливерпуля не может выполнять его требований, а другой тактики Юра не знает. В этом плане он не гибкий тренер. Я бы сюда Зидана бы позвал, он может из гумна и палок что-то сообразить
Зидан? Из говна и палок? Ахахахахаха 🤣🤣🤣👍
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Олжас
Ответ llolishe
Твоя Бавария играя против этой команды игроков не такого уж уровня не смогла ни один гол забить сама за два матча(автогол Матипа
Она конечно же моя, спасибо. Это был случай когда средние игроки под руководством мастера обыграли хороших игроков под руководством среднего тренера.
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Андрей Хенто
Ответ Gestor_36
там просто у команды один клопастый физрук, которому я бы не доверил и команду пьяных сантехников на октоберфесте тренировать
Всегда забавляют такие комментарии про тренера, который вывел два клуба на высочайший уровень и добивался с ними грандиозного успеха, причём ему всегда противостояли очень сильные соперники в лице Баварии в Бундеслиге и в лице Сити с великим Гвардиолой.
+1
-1
0
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llolishe
Ответ Born is the King
Когда выпускаешь 18 летнего ноунейма на самой сложной позиции в футболе, веришь в тимбилдинг, тренировки, Трента и Гомеса получаешь 2:5 у себя на стадионе
Это называет наплевательское отношение к делу и отсутствие амбиций как таковых
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llolishe
Ответ Олжас
Нужного уровня и не было никогда. Эти игроки прыгнули выше головы благодаря мастерству тренера. То же самое было в Дортмунде. Единственный игрок который выиграл ЛЧ после расставания с Клоппом это Левандовски. Самый титулованный трансфер при Клоппе в Ливерпуле это Тьяго. Салах и Мане до встречи с Клоппом были лишь чемпионами Швейцарии. Клопп довел этих чемпионов Швейцарии до вершин Европейского футбола. Клоппу было бы намного комфортнее если бы ему вместо Гомеса и Матипа покупали уже 2-х кратного победителя ЛЧ Алабу или победителя ЛЧ Рюдигера.
Твоя Бавария играя против этой команды игроков не такого уж уровня не смогла ни один гол забить сама за два матча(автогол Матипа
+1
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llolishe
Есть два варианта-или ты покупаешь топ игроков и выигрываешь или ты покупаешь пару средних игроков и потом тренируешь их в топы-Клопп выбрал второй и сложный
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The Best
Очередной сериал Мстителей во главе с Салахом закончился после 15-ти минут матча)
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Андрей Хенто
Да, проход Модрича был шикарным, ушёл от Фабиньо от молодого Байчечича, который в силу малого опыта просто обязан был фолить, но не сделал этого и как итог Мадрид забил последний гвоздь в крышку гроба.
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forward1988
Ливерпуль сейчас играет на морально волевых,если в этом сезоне он заскочит в четверку в апл и летом хорошо усилится, то будет грозой в новом сезоне(если клопп останется)
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cektor
Когда нибудь ливер победит реал. Но это другая история ))
+3
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Gestor_36
там просто у команды один клопастый физрук, которому я бы не доверил и команду пьяных сантехников на октоберфесте тренировать
+1
-4
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Sevuska
Анри прав . От того боевого коллектива , который раздирал Барселону 4:0 несколько лет назад осталась бледная тень .
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Роман
Мане ушёл, Ливерпуль посыпался.
+3
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Олжас
Нужного уровня и не было никогда. Эти игроки прыгнули выше головы благодаря мастерству тренера. То же самое было в Дортмунде. Единственный игрок который выиграл ЛЧ после расставания с Клоппом это Левандовски. Самый титулованный трансфер при Клоппе в Ливерпуле это Тьяго. Салах и Мане до встречи с Клоппом были лишь чемпионами Швейцарии. Клопп довел этих чемпионов Швейцарии до вершин Европейского футбола. Клоппу было бы намного комфортнее если бы ему вместо Гомеса и Матипа покупали уже 2-х кратного победителя ЛЧ Алабу или победителя ЛЧ Рюдигера.
+18
-4
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angry horse
Это называется на классе😎
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Роман
Ответ Милан. Тонали. 8.
Согласен, это конец эпохи Ливерпуля Салаха ☝️...
Эффект "возмездия" Салаха.
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