Анри о «Ливерпуле» после 2:5: «Это конец эпохи. Они вели 2:0, но не смогли сохранить даже это. У игроков больше нет нужного уровня»

считает, что эра нынешнего «Ливерпуля» подошла к концу.

В первом матче 1/8 финала английский клуб дома уступил « » со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Они слишком много пропускали от «Брентфорда», «Вулвс» и «Брайтона», а теперь они играли с такой командой, как мадридский «Реал».

Мне хотелось узнать, на каком они уровне, и я увидел хрупкую команду. Более чем хрупкую, и почему? Они вели 2:0. Это именно то начало, которое ты хочешь получить в матче с «Реалом» или с любой другой командой Европы, но они не смогли сохранить даже это.

Да, Алиссон ошибся, но команда его не выручила. Тибо Куртуа ошибся, и «Реал» – это большая команда, поэтому они его выручили.

«Ливерпуль» – мягкая команда, и некоторые вещи необходимо изменить. Я не считаю, что Юрген Клопп должен уйти, но некоторые игроки больше не показывают уровень, необходимый в «Ливерпуле». Это случается и с лучшими, это случалось и со мной. Это конец эпохи.

«Ливерпуль» играет не очень хорошо и много пропускает. Нам всем нравилось то, что они делали в последнее время. Это тяжелый момент, они пропускают пять дома и их переигрывают.

Когда я вижу, как Лука Модрич в его возрасте получает мяч и прорывается через центр поля, как будто там вообще нет игроков «Ливерпуля», делает пас на Винисиуса, который отдает на Бензема, а тот переигрывает вратаря, я просто думаю, что этого недостаточно.

Сейчас «Ливерпуль» не очень хорош. Им нужно переосмыслить ситуацию и не терять голову до конца сезона», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

«Ужасный гол», «Ужасная игра», «Громадные проблемы» – в «Ливерпуль» летит отовсюду после 2:5

0:2 ➡️ 5:2 – мегакамбэк «Реала» с «Ливерпулем»! Супершоу в ЛЧ