Клопп после 2:5: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»

рад, что « » не играет против «Реала» регулярно.

В первом матче 1/8 финала английский клуб дома уступил « » со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Не знаю, как много наших матчей вы видели, но у нас уже случались периоды, в которые мы показывали такую игру. И не против каждого соперника нужно обороняться с такой интенсивностью...

Очевидно, «Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня.

Есть моменты, в которых нам нужно стать лучше. Даже в этой игре мы могли спокойнее действовать с мячом. В такие моменты мы слишком долго готовились, но я бы сказал, что «Реалу» было очень сложно защищаться. Гораздо сложнее, чем они хотели бы. Но да, к такой игре мы привыкли. Это было в прошлом, если вы позволите мне так сказать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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