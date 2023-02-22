Клопп после 2:5: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп рад, что «Ливерпуль» не играет против «Реала» регулярно.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.

«Не знаю, как много наших матчей вы видели, но у нас уже случались периоды, в которые мы показывали такую игру. И не против каждого соперника нужно обороняться с такой интенсивностью...

Очевидно, «Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня.

Есть моменты, в которых нам нужно стать лучше. Даже в этой игре мы могли спокойнее действовать с мячом. В такие моменты мы слишком долго готовились, но я бы сказал, что «Реалу» было очень сложно защищаться. Гораздо сложнее, чем они хотели бы. Но да, к такой игре мы привыкли. Это было в прошлом, если вы позволите мне так сказать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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29 комментариев

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Сергей Понурко
Ответ Александра Александрова
Такой дичи нету в апл с судейством , потому никто не захочет играть с судейским проектом раз в три дня , такое может только Барселона , она постоянно унижает это недоразумение и обнуляет кубки кашшаи )))) за это я ее и люблю , только она хозяин судейского зла ))
Фанаты Барселоны говорят о судействе? Мир остановился. Может еще о левых Золотых мячах скажешь?
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Александра Александрова
Такой дичи нету в апл с судейством , потому никто не захочет играть с судейским проектом раз в три дня , такое может только Барселона , она постоянно унижает это недоразумение и обнуляет кубки кашшаи )))) за это я ее и люблю , только она хозяин судейского зла ))
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Homelender_666
Ответ Falsegoalkeeper
Не совсем соглашусь. Да Реал очень хорош на контр атаках, но если у соперника есть игроки способные нивелировать угрозу, то Реалу тяжело. Как пример Сити, Барса. Против свежего Уолкера и Араухо Винисиус непросто. У Ливерпуля был Трент. В Финале против Виниуса играл скоростной Конате и Реалу было тяжело.
Пожалуй, только Барса может доставлять Реалу трудности. Хави хорошо готовится к Анчелотти. А вот с Пером играть удобно, т.к. в выигрышном матче он придумает как отдать игру сопернику.
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Кукич
У Реала самый неудобный соперник Барса. Постоянно получают от каталонцев
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Falsegoalkeeper
Ответ Jaxongir Shodiev
Ну справедливости ради, двое из АПЛ превратились в середняков. Сейчас в АПЛ уже другие лидеры
Ну скажем я не верю, что Арсенал смог бы переиграть такой Реал. Матч закончился как с Сити (для Каониров)
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Falsegoalkeeper
Ответ Homelender_666
Ливерпуль стилистически удобен для Реала. Почти все топ-клубы удобны для Реала. Зато Мадриду тяжело играть с середняками типа Осасуны.
Не совсем соглашусь. Да Реал очень хорош на контр атаках, но если у соперника есть игроки способные нивелировать угрозу, то Реалу тяжело. Как пример Сити, Барса. Против свежего Уолкера и Араухо Винисиус непросто. У Ливерпуля был Трент. В Финале против Виниуса играл скоростной Конате и Реалу было тяжело.
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хавбек+
все таки АПЛ дубовата не зря максимально приближенный к испанскому футболу Сити там доминирует, Реал вчера чисто на классе отвозил красных
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CriminalJoint62
Какой же Клопп благодарный!
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Qarasik
Вот это принятие. Лузерпуль есть лузерпуль.
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Homelender_666
Ливерпуль стилистически удобен для Реала. Почти все топ-клубы удобны для Реала. Зато Мадриду тяжело играть с середняками типа Осасуны.
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Пит Ли
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
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Raybar
кстати действительно камень в адрес суперлиги
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Jaxongir Shodiev
Ответ Футбол_это_жизнь
К вопросу о Суперлиге Апловцы хвастаются мол апл и есть суперлига но на самом деле понимают, что вне Острова их будут катать все техничные команды с других чемпионатов
Ну справедливости ради, двое из АПЛ превратились в середняков. Сейчас в АПЛ уже другие лидеры
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llolishe
Ливерпулю нужен реально новый тренер этот тренер ставит любимчиков в состав уже реально ужасный месяц сыгравший Алиссон всеравно на воротах
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Jaxongir Shodiev
Ответ llolishe
С юморком будет Анчелотти говорить тоже когда Барселона выиграет Ла Лигу и кубок пройдя Реаль
Матч в четверг во сколько начинается?
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Royal Watcher
Юргену пора в другой клуб, думаю топ этап в Ливере подходит к концу, ни один тренер этого не исправит….
Тренера топ уровня хороши, но без денег в современном футболе никуда, хорошо что взяли Нуньеса, но он в одиночку ничего не исправит…
Нужна полностью иная полузащита, полностью, Хендо и Фабиньо уже не те, Байчетич ещё не тот если вообще им станет, салах тоже особо не феерит….
В руководстве фиг пойми что….
Всё в каком-то полуподвешенном, полуразваленном состоянии, и похоже не скоро это всё нормализуется, ибо это не с тренером проблемы, а с игроками и руководством, команду нужно обновлять и перестраивать, Клоп может это сделать но не без денег… а денег нет, без денег тут любой тренер бессилен….
Зовите какого-нибудь стандартного полуфизрука
Он поставит 4-2-3-1 и если уровень игроков более менее нормальный в АПЛ место с 4-6 гарантировано
А на Юргена просто смотреть больно, его улыбки грустные, ужимки…
Он как дед-профессор универа который пытается объяснить тему 10-11 класса ученикам у которых мозги застряли в 7 классе, есть пару хорошистов в команде но этого для районой олимпиады мало, что уж говорить про городскую и областную….
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Jaxongir Shodiev
Судя по последним результатам, кажется, что так
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Я Гражданин Мира
Отлично сказано 😀😀😀Это бесценный комплимент для Мадридского Реала.
Красавчик, что тут скажешь!Не убавить и не добавить
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Ussaev M
скоро будешь играть в фифе
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Футбол_это_жизнь
К вопросу о Суперлиге
Апловцы хвастаются мол апл и есть суперлига но на самом деле понимают, что вне Острова их будут катать все техничные команды с других чемпионатов
+2
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llolishe
Ответ белошип
😄 А с юмором у Клоппа порядок)
С юморком будет Анчелотти говорить тоже когда Барселона выиграет Ла Лигу и кубок пройдя Реаль
+4
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llolishe
Скажи что плевать на клуб зачем оправдания у тебя Гомез в основе играет против Реала-ты нормальный?Ливерпуль столько выиграл за эти года неужели нельзя купить уже защитника сильнее Гомеза?

А эти привозы Алиссона-и ведь ты не рискнешь Келлехера поставить на ворота
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инок
Ливерпуль разочаровал. Хотел битвы, а вышло...что вышло.
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lizarazu
И нет уже Каземиро, не было можно сказать Кроса, а Реал все равно вытягивает матч с некоторым хладнокровием, удивительно.
+4
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Роман
Ответ белошип
😄 А с юмором у Клоппа порядок)
И не ссылается на какие-то мифичные пенальти, про которые барсофаны поют.
+16
-7
+9
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