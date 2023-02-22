Клопп после 2:5: «Слава Богу, что «Ливерпуль» не играет с «Реалом» каждые три дня»
Юрген Клопп рад, что «Ливерпуль» не играет против «Реала» регулярно.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский клуб дома уступил «Мадриду» со счетом 2:5, хотя к 14-й минуте вел 2:0.
«Не знаю, как много наших матчей вы видели, но у нас уже случались периоды, в которые мы показывали такую игру. И не против каждого соперника нужно обороняться с такой интенсивностью...
Очевидно, «Реал» – одна из лучших команд мира. Слава Богу, что мы не играем с ними каждые три дня.
Есть моменты, в которых нам нужно стать лучше. Даже в этой игре мы могли спокойнее действовать с мячом. В такие моменты мы слишком долго готовились, но я бы сказал, что «Реалу» было очень сложно защищаться. Гораздо сложнее, чем они хотели бы. Но да, к такой игре мы привыкли. Это было в прошлом, если вы позволите мне так сказать», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Чей привоз эпичнее: Куртуа или Алиссона? Глупо ошиблись друг за другом
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
Тренера топ уровня хороши, но без денег в современном футболе никуда, хорошо что взяли Нуньеса, но он в одиночку ничего не исправит…
Нужна полностью иная полузащита, полностью, Хендо и Фабиньо уже не те, Байчетич ещё не тот если вообще им станет, салах тоже особо не феерит….
В руководстве фиг пойми что….
Всё в каком-то полуподвешенном, полуразваленном состоянии, и похоже не скоро это всё нормализуется, ибо это не с тренером проблемы, а с игроками и руководством, команду нужно обновлять и перестраивать, Клоп может это сделать но не без денег… а денег нет, без денег тут любой тренер бессилен….
Зовите какого-нибудь стандартного полуфизрука
Он поставит 4-2-3-1 и если уровень игроков более менее нормальный в АПЛ место с 4-6 гарантировано
А на Юргена просто смотреть больно, его улыбки грустные, ужимки…
Он как дед-профессор универа который пытается объяснить тему 10-11 класса ученикам у которых мозги застряли в 7 классе, есть пару хорошистов в команде но этого для районой олимпиады мало, что уж говорить про городскую и областную….
Красавчик, что тут скажешь!Не убавить и не добавить
Апловцы хвастаются мол апл и есть суперлига но на самом деле понимают, что вне Острова их будут катать все техничные команды с других чемпионатов
А эти привозы Алиссона-и ведь ты не рискнешь Келлехера поставить на ворота