Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан IFFHS лучшим игроком Южной Америки.

Международная федерация футбольной истории и статистики выделила футболиста, выступающего за «ПСЖ», в качестве лучшего по итогам 2022 года.

В сборную лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м вошли:

ВратарьЭмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

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42 комментария

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Hueplet202020
Fjjdjr
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Yri Yrov
Ответ otchim kaloeda
АУФ
😂😂
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Игорь Климов
Ок, это уже другое дело)
Пингвинов он там как зверь рвал на 2ом этаже 😁👍🏻
+1
0
+1
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нытики реала
Абсолютно заслуженно.
+1
0
+1
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Игорь Климов
Ответ Flow market Victor Mercedes
Ах да, точно, я с Юго-восточной антарктидой перепутал)
Ок, это уже другое дело)
0
-1
-1
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Игорь Климов
Нет, там Талиска лучший.
Ах да, точно, я с Юго-восточной антарктидой перепутал)
+2
0
+2
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Старый Негр
Какая неугомонная контора) Не зря в Германии, где она была создана и базировалась ранее, запретили их публикации. Где они в следующий раз признают Месси лучшим? Среди игравших на парк де Пренс по четвергам ещё не было)
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Xm.md
Как видят IFFHS местные двуличные знатоки:

IFFHS: Месси лучший - заслужил
IFFHS: РПЛ на дне - у IFFHS мусорные рейтинги
0
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Игорь Климов
Ответ Виталий Поварещенков
Почему не Роналду ?
Никто не понял твой сарказм над этим Кринжем7.
+1
-1
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wngt2nhhv4
Интересно очень)
Что в Южной Америке только 2 страны)
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Игорь Климов
Ответ Men77
Сборная Бразилии и Аргентины получилась)
Так эти сборные и были лучшие.
+1
-1
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Конси Саузетович
Да ну, офигеть
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Сикарио
Есть какие-то Энцы Фернандесы и нет Родриго, бгг))
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Dmitri Kudrenko
Что такое IFFHS мы знаем. Не нужно постить сюда эту херню
0
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Ignazio DE Alter
Теперь начал собирать индивидуальные награды
+1
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Игорь Климов
Ответ Flow market Victor Mercedes
Роналду лучший в Южной Пустыне
Нет, там Талиска лучший.
+12
-2
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Игорь Климов
Это объективное и адекватное признание величия Лео Месси!
+1
-3
-2
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Сергей Ямковой
Зная эту контору то лучшим игроком мог оказаться Антони или какой-то бразилец с чемпионата Кувейта
+2
-3
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Терминатор///Айлбибекович
Какой сюрприз)).
+3
-2
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Мистер
Ответ Виталий Поварещенков
Почему не Роналду ?
он в северной Америке играет
+1
0
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Мистер
купленные голосо, опят своего хвалять эти аргентинцы )
0
-1
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Men77
Сборная Бразилии и Аргентины получилась)
+1
-1
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otchim kaloeda
Ответ Yri Yrov
Он выше всей этой мишуры , награды должны получить Роналду а не наоборот
АУФ
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Артём Степанов
Ответ Sergey87sk
Он же не с Южной Америки, а так конечно лучший))
ахахахаххааххахаа
+1
0
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Тимофей Кушнир
Я уже увидел два комментария, которые хотят сделать лучшим игроком ЮЖНОЙ АМЕРИКИ европейца. Они то ли дети, то ли слепые.
+2
-1
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