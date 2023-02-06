Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком Южной Америки.

Международная федерация футбольной истории и статистики выделила футболиста, выступающего за «ПСЖ», в качестве лучшего по итогам 2022 года.

В сборную лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м вошли:

Вратарь: (Аргентина, « »);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, « »), Кристиан Ромеро (Аргентина, « »);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);

Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).