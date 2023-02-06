Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан IFFHS лучшим игроком Южной Америки.
Международная федерация футбольной истории и статистики выделила футболиста, выступающего за «ПСЖ», в качестве лучшего по итогам 2022 года.
В сборную лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м вошли:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);
Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
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