Окружение Месси считает сведения о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» вбросом от «Барсы»

У Лионеля Месси нет переговоров по поводу перехода в другой клуб из «ПСЖ».

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер сообщает, что нападающий ведет переговоры только с «ПСЖ». Со ссылкой на источники в клубе он пишет, что парижане оптимистично настроены в вопросе о продлении контракта с Месси.

Журналист Mundo Deportivo Дани Гил добавляет, что в окружении Месси считают информацию о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» вбросом со стороны «Барселоны». Сторона игрока надеется в скором времени подписать новый контракт с парижанами.

Источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сказал: «Не думаю, что что-то изменилось. Месси хочет продлить контракт на год».

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.