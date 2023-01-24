Окружение Месси считает сведения о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» вбросом от «Барсы»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

У Лионеля Месси нет переговоров по поводу перехода в другой клуб из «ПСЖ».

Журналист TNT Sports Марсело Бехлер сообщает, что нападающий ведет переговоры только с «ПСЖ». Со ссылкой на источники в клубе он пишет, что парижане оптимистично настроены в вопросе о продлении контракта с Месси.

Журналист Mundo Deportivo Дани Гил добавляет, что в окружении Месси считают информацию о нежелании Лео продлевать контракт с «ПСЖ» вбросом со стороны «Барселоны». Сторона игрока надеется в скором времени подписать новый контракт с парижанами.

Источник, близкий к президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, сказал: «Не думаю, что что-то изменилось. Месси хочет продлить контракт на год».

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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30 комментариев

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Caterina
Ответ Altim
Месси: "Барселона - это не задница президента Лапорты")
Именно так! 😁
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Arry
пахнет Барсой не удивлюсь если летом Месси вернётся в Барсу
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Терминатор///Айлбибекович
Понятно,что вброс.Месси все устраивает в Париже.
+1
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FC Barcelona 10
Ответ Caterina
Ясно же, что против Лапорты, а не клуба. Что неудивительно.
Вероятно и так
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Altim
Ответ Caterina
Ясно же, что против Лапорты, а не клуба. Что неудивительно.
Месси: "Барселона - это не задница президента Лапорты")
+2
0
+2
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Altim
Ответ FC Barcelona 10
Барсе сейчас точно не до сливания каких-то слухов об игроке, который уже давно не в клубе) Барса сейчас на пути построению нового спортивного проекта, где акцент сделан на молодых и перспективных игроков. Месси таким назвать сложно, согласитесь) Так что эта новость либо результат воображения окружения Месси, либо журналистов. Другого объяснения найти сложно.
Одно другому не мешает.
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Дмитрий Евсюков
Ну окружению было бы печально лишаться дойной коровы. Хотя были бы не против перейди бы он в СА на 300 лямов
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Дмитрий Евсюков
Ответ DolJun
ни дня без рофла от фк мем) ботофабрика бартомеу в деле)
ФК мем тратит по 500 лямов , назначает колдунов из Хогвартса и плетется в средине таблицы ))
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Caterina
Ответ FC Barcelona 10
По мне, в последнее время Лео очень категоричен к Барсе. Видно, явно настроен против этого клуба. А вот из-за чего именно, это другой вопрос.
Ясно же, что против Лапорты, а не клуба. Что неудивительно.
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Боули легенда Челси
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
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Тен мать его Хаг
Ответ JealousNobody
позорище барселоне, распускают всякие грязыне слухи, а сами обсираются, не могут выйти из ЛЧ 2 года подряд. фу фу фу, противные
На самом деле эта новость вброс Переса на несуществующий вброс Лапорты. Деды решили поразвлечься
+1
-1
0
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FC Barcelona 10
Барсе сейчас точно не до сливания каких-то слухов об игроке, который уже давно не в клубе) Барса сейчас на пути построению нового спортивного проекта, где акцент сделан на молодых и перспективных игроков. Месси таким назвать сложно, согласитесь) Так что эта новость либо результат воображения окружения Месси, либо журналистов. Другого объяснения найти сложно.
+1
-3
-2
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ DolJun
ни дня без рофла от фк мем) ботофабрика бартомеу в деле)
Ну что там по Челси, как обстоят дела?
+3
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ванька-Манька
ИТА ДРУГОЙИ!1
Комментарий удален
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ЕгОрЗуев
Комментарий удален
И как это оправдывает расставание с Месси?
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BarCa
Или сбросом Твиттер псевдо журналистов?
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FC Barcelona 10
Ответ ЕгОрЗуев
Комментарий удален
Сам не понимаю, откуда все решили, что именно Барса сливает такие слухи)
+1
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FC Barcelona 10
Ответ JealousNobody
позорище барселоне, распускают всякие грязыне слухи, а сами обсираются, не могут выйти из ЛЧ 2 года подряд. фу фу фу, противные
Не несите бред, если можно, а если невозможно, то сделайте это хоть в маленьком количестве.
+2
-6
-4
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FC Barcelona 10
По мне, в последнее время Лео очень категоричен к Барсе. Видно, явно настроен против этого клуба. А вот из-за чего именно, это другой вопрос.
+4
-6
-2
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Пользователь заблокирован
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Барселона рассорилась со своей легендой. Вот кто неуважает своих легенд
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Ванька-Манька
Ответ ЕгОрЗуев
Комментарий удален
ИТА ДРУГОЙИ!1
0
-3
-3
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DolJun
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я насчитал 12
и чел даже не в силах догадаться придумать другой ник)
+4
-3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
егор, какой это уже по счету аккаунт?)
Я насчитал 12
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-1
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DolJun
Ответ UnforgivenX2
Как там в середине таблицы живётся :)? Привыкай, терь тока так будет
егор, какой это уже по счету аккаунт?)
+3
-6
-3
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Джоан Лапорта
Это не так.
+5
-4
+1
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