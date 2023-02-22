Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».
– Вы ожидаете сложный матч?
– Сложный? Ну, мы знали, что он таким будет [сразу после ничьей на «Камп Ноу»]. «Барселона» – смелая команда, которая любит атаковать и всегда выигрывать. Эта игра не станет исключением.
Это словно большой матч Лиги чемпионов, который в связи с некоторыми обстоятельствами – из-за допущенных нами ошибок и того, что обе команды находятся в стадии строительства – состоится в Лиге Европы.
Но эта игра будет безумно интересной для болельщиков. А для игроков это одна из тех игр, что хочется провести хотя бы раз в жизни, – сказал Хави.
Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.
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В случае победы строящаяся команда поверит, что способна к свершения, в случае вылета - надеюсь получить уроки, над чем ещё нужно работать. Вот такие приземленные цели
Если судья будет адекватный и будет давать бороться за мяч до конца, не будет свистеть в ситуации 50 на 50 в пользу Барселоны как они часто делают, то МЮ выиграет без проблем.
приятных ощущений,принимая душ,меренг..шампунь тебе на голову.
Победа в ЛЕ не дает особо ни престижа, ни денег.
МЮ будет непросто потому что Барселона первый клуб Испании, а Барселоне будет трудно потому что МЮ не Ливер, которого в этом сезоне дырявят все кому не лень