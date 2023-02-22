Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».

– Вы ожидаете сложный матч?

– Сложный? Ну, мы знали, что он таким будет [сразу после ничьей на «Камп Ноу»]. « » – смелая команда, которая любит атаковать и всегда выигрывать. Эта игра не станет исключением.

Это словно большой матч Лиги чемпионов, который в связи с некоторыми обстоятельствами – из-за допущенных нами ошибок и того, что обе команды находятся в стадии строительства – состоится в .

Но эта игра будет безумно интересной для болельщиков. А для игроков это одна из тех игр, что хочется провести хотя бы раз в жизни, – сказал Хави.

Матч «Барселоны» и « » состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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