Хави перед «МЮ»: «Это словно большой матч ЛЧ, который пройдет в ЛЕ. «Барса» любит всегда выигрывать»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед».

– Вы ожидаете сложный матч?

– Сложный? Ну, мы знали, что он таким будет [сразу после ничьей на «Камп Ноу»]. «Барселона» – смелая команда, которая любит атаковать и всегда выигрывать. Эта игра не станет исключением.

Это словно большой матч Лиги чемпионов, который в связи с некоторыми обстоятельствами – из-за допущенных нами ошибок и того, что обе команды находятся в стадии строительства – состоится в Лиге Европы.

Но эта игра будет безумно интересной для болельщиков. А для игроков это одна из тех игр, что хочется провести хотя бы раз в жизни, – сказал Хави.

Матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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34 комментария

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iJoy
Это праздник футбола какой-то: 😛 вчерашний матч, завтрашний матч
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Mamontilo
Ответ serhio_ramos_
Барса всегда любит заносить судейке.
Почему вы раньше долэуни это здесь пишете? Теперь ему думать гадать, что вписатт
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Mamontilo
Ответ А.В.Бубнов
Чапи и ко будут благополучно деклассированы
И как это в лучшую сторону изменит вашу жизнь, что вы вдруг этому обрадуетесь?
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Mamontilo
Ответ ljolik888
МЮ фаворит , но шанс есть . Давай Хави покажи , что можешь играть в Евро кубках хорошо . Проход дальше заткнет многим рты . Ну а если наоборот, не надо говорить что главное победа в чемпионате .
Никогда и ничто не сможет закрыть рты тем, кто определился в какую сторону его открывать.
В случае победы строящаяся команда поверит, что способна к свершения, в случае вылета - надеюсь получить уроки, над чем ещё нужно работать. Вот такие приземленные цели
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Mamontilo
Ответ Vatikan
Может скажу бред, но любая команда любит всегда выигрывать.
Мы в чемпионате по поддавкам тоже так сначала думали, но нам быстро разъяснили что к чему
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Aibek Zhaparov
У Барселоны только единственный шанс - это судья как Евребе.

Если судья будет адекватный и будет давать бороться за мяч до конца, не будет свистеть в ситуации 50 на 50 в пользу Барселоны как они часто делают, то МЮ выиграет без проблем.
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Lobelopa
Ответ bulldozer
При любом исходе данной игры чемпионат важнее. Победа в ЛЕ не дает особо ни престижа, ни денег.
лол
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ljolik888
Ответ bulldozer
При любом исходе данной игры чемпионат важнее. Победа в ЛЕ не дает особо ни престижа, ни денег.
Любой кубок это престиж и успех . Это история , которая останется навсегда . Победа принесёт намного больше денег , чем вылет сейчас - плюс чем больше матчей на Камп Ноу , тем больше улыбок фанатов Барселоны .
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инок
Ответ Kyancey
«МЮ» - фаворит, безусловно! Если ничего сверхординарного не случится, и судья будет на последних ролях, «МЮ» безусловно пройдёт дальше
Спасибо Тен Хагу за такой МЮ, и это всего за полгода работы.
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rcbkz6mrtd
Манчестер Ю тоже любит выигрывать)
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Arkadios Avgitidis
Ответ Real_v_dushe
Чувствую, что этот любитель измерений высоты газона вылетит в этот раз из ЛЕ ещё раньше, не понимаю, как они вообще не пропускают в Ла Лиге, когда каждый матч в еврокубках их дырявят в лёгкую.
и не поймешь,это не для средних умов.
приятных ощущений,принимая душ,меренг..шампунь тебе на голову.
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Lobelopa
Ответ fellx
Это матч уровня ЛЕ, который пройдет в ЛЕ
который пройдёт в четверг))
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Орын
Ответ ДЖИН
Верю в ХАви. Если проиграем нечего страшного. У нас задачи в ЛАЛиги главные.
Потому что самое страшное уже произошло - вылет из лиги чемпионов. Ну а если опустить желчь, то уверен, что лига Европы тоже считается важным турниром как для руководства, так и для футболистов. Поражение будет нехорошо, хоть и не конец света.
+3
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bulldozer
Ответ ljolik888
МЮ фаворит , но шанс есть . Давай Хави покажи , что можешь играть в Евро кубках хорошо . Проход дальше заткнет многим рты . Ну а если наоборот, не надо говорить что главное победа в чемпионате .
При любом исходе данной игры чемпионат важнее.

Победа в ЛЕ не дает особо ни престижа, ни денег.
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Lobelopa
Ответ Kyancey
«МЮ» - фаворит, безусловно! Если ничего сверхординарного не случится, и судья будет на последних ролях, «МЮ» безусловно пройдёт дальше
В матчах с участием меньше чем клуба у арбитра под желтой майкой всегда надеты сине-гранатовые обноски и небольшая фотография Эвребе.
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Сикарио
Нет, Хаве, ЛЧ это ЛЧ, а ЛЕ это ЛЕ.
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ZamoRano
Ахахахахаха, о чем этот шумоголовый? Вчерашний Айнтрахт сделает айн-цвай-драй-анусай с обеими этими проектами, про остальные команды вообще молчу🤣🤣🤣
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Андрей Хенто
Ну прошлый матч на Камп Ноу действительно ничем не уступал матчам Лиги Чемпионов, получил удовольствие от того матча. Надеюсь, что завтра устроят шоу, как минимум, не хуже. Хотя конечно кадровые проблемы у Барселоны очень серьезные.
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А.В.Бубнов
Чапи и ко будут благополучно деклассированы
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fellx
Это матч уровня ЛЕ, который пройдет в ЛЕ
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Real_v_dushe
Чувствую, что этот любитель измерений высоты газона вылетит в этот раз из ЛЕ ещё раньше, не понимаю, как они вообще не пропускают в Ла Лиге, когда каждый матч в еврокубках их дырявят в лёгкую.
+1
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Syndycate
Ахаха, Хави😂
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-4
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QWertY
Так и есть. Например эта пара сильнее чем пара Реал-Ливер.
МЮ будет непросто потому что Барселона первый клуб Испании, а Барселоне будет трудно потому что МЮ не Ливер, которого в этом сезоне дырявят все кому не лень
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Lobelopa
Ксэви всё грезит Лигой Чемпионов, из которой его ежегодно выносят вперёд ногами. Впрочем, из ЛЕ тоже выносят))
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B@SS
Гусары, молчать! (с)
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